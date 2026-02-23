“โคเมเฮียว” เปิดสาขาเซ็นทรัลปิ่นเกล้า รุกแบรนด์เนมมือสองตลาดฝั่งธนฯ

KOMEHYO (โคเมเฮียว) ศูนย์รวมสินค้าแบรนด์เนมมือสองชั้นนำจากญี่ปุ่น ประกาศเดินหน้าขยายอาณาจักรครั้งสำคัญด้วยการเปิดสาขาใหม่แห่งที่ 8 ณ เซ็นทรัล ปิ่นเกล้า ปักธงรุกตลาดฝั่งธนบุรีอย่างเต็มตัว เพื่อตอบรับดีมานด์สินค้ากลุ่ม Pre-Loved Luxury ที่ยังคงเติบโตอย่างแข็งแกร่งในประเทศไทย
มร.โทรุ อิมาอิ กรรมการผู้จัดการ บริษัท สหโคเมเฮียว จำกัด (ก่อตั้งโดยความร่วมมือระหว่าง “เครือสหพัฒน์” และ KOMEHYO JAPAN ) ผู้นำสินค้าแบรนด์เนมมือสองที่ได้รับความนิยมสูงสุดในประเทศญี่ปุ่นมานานกว่า 79 ปี เปิดเผยว่า จากความสำเร็จของการเปิดให้บริการ KOMEHYO ทั้ง 7 สาขาที่ผ่านมา พบว่าผู้บริโภคชาวไทยให้ความสำคัญกับคุณค่าและคุณภาพของสินค้าแบรนด์เนมมือสองเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง KOMEHYO จึงตัดสินใจขยายสาขาไปยังทำเลศักยภาพย่านฝั่งธนบุรี ณ ชั้น 1 “เซ็นทรัล ปิ่นเกล้า” เพื่อยกระดับความสะดวกและเข้าถึงกลุ่มลูกค้าใหม่ ๆ ในพื้นที่นี้ โดยสาขาล่าสุด พร้อมเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการในวันที่ 20 กุมภาพันธ์นี้
สำหรับการเปิดสาขาใหม่นี้ KOMEHYO ยังคงมุ่งเน้นการมอบประสบการณ์ “Relay Use” หรือการส่งต่อความสุขจากสิ่งของที่ไม่ใช้แล้วให้ผู้อื่นนำใช้ประโยชน์ต่อได้อย่างสูงสุด ภายใต้คอนเซปต์ “Spread Joy, Spark Happiness” ดำเนินงานภายใต้มาตรฐานการบริการแบบญี่ปุ่น โดยมีทีมผู้เชี่ยวชาญชาวญี่ปุ่น และผู้เชี่ยวชาญที่ผ่านการอบรมจากญี่ปุ่น คอยให้คำปรึกษาและคัดเลือกสินค้าอย่างพิถีพิถัน
ตลาดสินค้าแบรนด์เนมมือสองในไทยยังคงมีแนวโน้มการเติบโตที่ดี เพราะเป็น Pre-loved Items ที่มีคุณค่าทางจิตใจกับลูกค้า การซื้อขายสินค้าแบรนด์เนมมือสองจึงกลายเป็นแนวคิดของการสร้างสังคมแห่งการแบ่งปัน เพราะไม่เพียงแต่เป็นการส่งต่อสินค้าให้กับเจ้าของคนใหม่ แต่ยังเป็นการส่งเสริมให้เกิดการบริโภคที่ยั่งยืนและมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม รวมถึงมีส่วนช่วยสร้างการหมุนเวียนของเงินในระบบเศรษฐกิจอีกด้วย ทำให้ KOMEHYO ผู้ให้บริการรับซื้อ-ขายสินค้าแบรนด์เนมมือสองจากญี่ปุ่น ได้รับการตอบรับจากผู้บริโภคชาวไทยเป็นอย่างดี และมีการเติบโตอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด
“หัวใจสำคัญที่ทำให้เราครองใจลูกค้า คือความเชื่อมั่นในคุณภาพสินค้า สินค้าทุกชิ้นผ่านการตรวจสอบด้วยฐานข้อมูลระดับโลกที่มีข้อมูลสินค้ามากกว่า 2.4 ล้านชิ้นต่อปี ผสานกับความเชี่ยวชาญของพนักงานที่ประเมินราคาได้อย่างแม่นยำและเป็นธรรม เพื่อสร้างสังคมแห่งการแบ่งปันและการบริโภคที่ยั่งยืน” มร. อิมาอิ กล่าวเสริม
การรุกตลาดฝั่งธนในครั้งนี้ คาดว่าจะช่วยผลักดันมูลค่าการซื้อขายและยอดขายรวมของ KOMEHYO ให้เติบโตได้ตามเป้าหมาย โดยเฉพาะที่สาขาเซ็นทรัล ปิ่นเกล้า ซึ่งเป็นศูนย์กลางไลฟ์สไตล์ที่เพิ่งผ่านการรีโนเวทใหม่ จะช่วยดึงดูดกลุ่มลูกค้าในพื้นที่และจังหวัดใกล้เคียงให้เข้ามาสัมผัสประสบการณ์แบรนด์เนมมือสองมาตรฐานโลกได้ดียิ่งขึ้น
ปัจจุบัน KOMEHYO เปิดให้บริการรวม 8 สาขา ได้แก่ เซ็นทรัลเวิลด์ ชั้น 2, ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลบางนา ชั้น 1, ศูนย์การค้าเทอร์มินอล 21 พระราม 3 ชั้น G, เจพาร์ค ศรีราชา นิฮอนมุระ ชั้น 2, ศูนย์การค้าเดอะ มอลล์ ไลฟ์สโตร์ บางกะปิ ชั้น M, คิงสแควร์ คอมมูนิตี้ มอลล์ ชั้น 2, เซ็นทรัล พลาซ่า ลาดพร้าว ชั้น 2 และสาขาล่าสุด เซ็นทรัล ปิ่นเกล้า ชั้น 1
โคเมเฮียว (KOMEHYO) ตั้งใจจะร่วมส่งต่อความสุขจากการนำสิ่งที่คุณไม่ได้ใช้แล้วมาส่งต่อให้กับผู้ที่ต้องการในคอนเซปต์ความสุขที่ส่งต่อได้ไม่รู้จบ ‘Spread Joy, Spark Happiness’ โดยสินค้าทุกชิ้น ไม่ว่าจะเป็นกระเป๋า นาฬิกา ฯลฯ จะผ่านการตรวจสอบอย่างพิถีพิถันจากผู้เชี่ยวชาญชาวญี่ปุ่นมากประสบการณ์ที่พร้อมให้บริการ ให้คำปรึกษาและดูแลอย่างใกล้ชิดตลอดการรับซื้อ - ขายอย่างมืออาชีพ ลูกค้าที่มาใช้บริการที่ร้านโคเมเฮียว สามารถเชื่อมั่นได้ในชื่อเสียงและคุณภาพแบบญี่ปุ่น ทำให้มีความน่าเชื่อถือในการซื้อหรือขายของแบรนด์เนมมือสองได้อย่างสบายใจและมั่นใจโดยสามารถนัดขายสินค้าได้ในห้องรับรองส่วนตัว ซึ่งปัจจุบัน โคเมเฮียวยังคงพร้อมรับซื้อสินค้าแบรนด์เนมได้เป็นจำนวนมาก
จากคอนเซปต์ “ความสุขส่งต่อได้ไม่รู้จบ” โคเมเฮียว (KOMEHYO) ดูแลสินค้าในฐานะตัวกลางที่สร้างความไว้วางใจความน่าเชื่อถือในการการันตีสินค้า จากทีมงานผู้เชี่ยวชาญมากกว่า 680 คนในญี่ปุ่นที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านในการดูแลสินค้าแต่ละประเภท โดยทุกคนจะต้องผ่านการฝึกอบรมและประเมินผลให้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐาน ทั้งเรื่องการรับซื้อ การดูแลรักษาสินค้า รวมถึงการตั้งราคาขาย ภายใต้หลักสูตรเฉพาะของทางบริษัทที่ผ่านการทำธุรกิจมายาวนาน มีฐานข้อมูลสินค้ามากกว่า 2.4 ล้านชิ้นต่อปี เพื่อให้มั่นใจว่าการซื้อขายในทุก ๆ รายการมีความน่าเชื่อถือ และสร้างความประทับใจจนนำไปสู่ความสุข ของทั้งลูกค้าที่มาซื้อและมาขายเพื่อส่งมอบสินค้าแบรนด์เนมที่พวกเขารักในทุก ๆ กระบวนการ