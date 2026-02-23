“เซ็นเตอร์วัน” เปิด “ONN ANU” รับทราฟฟิก 2 แสนคนย่านอนุฯชัย

ผู้จัดการรายวัน 360 - เซ็นเตอร์วัน (Center One) แปลงโฉมตึกใจกลางอนุสาวรีย์ชัยฯ สู่ “ONN ANU” (ออน อนุ) โครงการรีเทลไลฟ์สไตล์คุณภาพแห่งใหม่ ตอบรับความต้องการด้านไลฟ์สไตล์ และการใช้ชีวิตคนเมืองที่เร่งรีบในทุกวัน ชูคอนเซ็ปต์ “Onn To Recharge, Off to the City” ยกระดับคุณภาพชีวิต (Uplift Wellbeing) เพิ่มจุดเติมพลังใหม่ของเมืองใหญ่ ให้ชาวอนุสาวรีย์ชัยฯ ได้สตาร์ทมื้อเช้าและปิดมื้อดึก ตั้งแต่ 7 โมงเช้า จนถึงตี 2 พร้อมเป็นมากกว่าปลายทางหรือจุดพัก แต่คือหัวใจของการเดินทางในเมืองใหญ่ (Transit Hub) เชื่อมทุกความต้องการไว้ในที่เดียว ใจกลางทำเลศักยภาพ รองรับทราฟฟิกรอบอนุสาวรีย์ชัย ฯ กว่า 200,000 คนต่อวัน ทั้งจากพนักงานออฟฟิศ บุคลากรทางการแพทย์ ผู้พักอาศัย นักเรียน-นักศึกษา และผู้สัญจรผ่านจุดอินเตอร์เชนจ์ เตรียมเปิดให้บริการภายในไตรมาส 3 ปี 2569
นายรัชพล ไกรจิรโชติ กรรมการผู้จัดการ บริษัท พีเพิล พลาซ่า จำกัด กล่าวว่า “เรามีประสบการณ์ยาวนานในธุรกิจรีเทล โดย ศูนย์การค้า เซ็นเตอร์วัน เป็นหนึ่งในศูนย์การค้าที่เติบโตเคียงคู่กับย่านอนุสาวรีย์ชัยฯ มาอย่างยาวนานกว่า 30 ปี จึงทำให้มีความคุ้นเคย เชี่ยวชาญ และเข้าใจพฤติกรรม และความต้องการของผู้บริโภคในย่านนี้เป็นอย่างดี
นอกจากนี้ยังได้ทีมผู้บริหารเจเนอเรชั่นที่สองเข้ามาร่วมเสริมศักยภาพ ยกระดับการบริหารงานให้แข็งแกร่งมากขึ้น พร้อมผสมผสานความชำนาญของธุรกิจรีเทลเข้าไว้กับวิธีคิดแบบ data-driven ของคนรุ่นใหม่เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาโครงการ ทำให้เรามั่นใจว่าโครงการ ‘ONN ANU’ (ออน อนุ) จะเป็นโครงการรีเทลไลฟ์สไตล์แห่งใหม่ที่ยกระดับคุณภาพชีวิตของย่านอนุสาวรีย์ชัยฯ และตอบโจทย์การใช้ชีวิตของคนในพื้นที่ได้อย่างแท้จริง โดยคาดว่าจะเปิดบริการไตรมาสสามปี2569
นายนราชัย ไกรจิรโชติ ผู้จัดการโครงการและผู้จัดการฝ่ายการตลาด ผู้บริหารเจเนอเรชั่น 2 บริษัท พีเพิล พลาซ่า จำกัด กล่าวเพิ่มเติมว่า “เราเล็งเห็นว่าพื้นที่อนุสาวรีย์ชัยฯ เป็นทำเลศักยภาพ จากการทำ Market Research พบว่า อนุสาวรีย์ชัยฯ เป็นหนึ่งในย่านที่มีคนใช้ชีวิตหนาแน่นที่สุดแห่งหนึ่งของกรุงเทพฯ กว่า 40% เป็นกลุ่มที่เดินทางเข้ามาในพื้นที่เกือบทุกวัน โดยประมาณ 1 ใน 4 เข้าใช้บริการศูนย์การค้าในย่านนี้มากกว่า 10 ครั้งต่อเดือน
อีกหนึ่งอินไซต์สำคัญที่พบคือ ผู้คนในย่านอนุสาวรีย์ชัยฯ ไม่ได้ต้องการเพียงแค่ตัวเลือกร้านอาหาร หรือร้านดังในกระแสเพิ่มขึ้นเท่านั้น แต่ยังต้องการ ‘พื้นที่พัก’ ที่ทำให้สามารถหยุดพักจากความเร่งรีบของการเดินทาง และการทำงานได้จริง ONN ANU (ออน อนุ) จึงถูกพัฒนาขึ้นในฐานะโครงการรีเทลไลฟ์สไตล์ที่ออกแบบมาเพื่อเติมเต็มช่องว่างดังกล่าว ผ่านการผสานงานดีไซน์เข้ากับพื้นที่ สีเขียว และการคัดสรร Tenant Mix ที่ครอบคลุมอาหาร ไลฟ์สไตล์ และเอนเตอร์เทนเมนท์ พร้อมเสริมร้านและกิจกรรมต่างๆ ให้ได้สัมผัสวิวของอนุสาวรีย์ชัยฯ ในยามค่ำคืน และเพื่อรองรับความต้องการของคนในพื้นที่ซึ่งเป็นฮับสำคัญ ทั้งกลุ่มสถานพยาบาลชั้นนำ (Hospital Hub) กลุ่มเชื่อมต่อการเดินทาง ย่านที่พักอาศัย สำนักงาน โรงแรม และสถาบันการศึกษาชั้นนำ พร้อมสร้างพื้นที่ที่ผู้คนสามารถแวะพัก ใช้เวลา และเชื่อมต่อกับไลฟ์สไตล์ของตนเองได้ในทุกวัน โดยไม่ต้องเดินทางเข้าไปยังย่าน CBD”
ออน อนุ ผนึกกำลัง เซ็นเตอร์วัน เสริมทัพรีเทล ชูคอนเซ็ปต์ “5 RE” เติมเต็มทุกความต้องการ
1. Recharging – เติมพลังในแต่ละวันด้วย อาหาร เครื่องดื่ม และขนมจากร้านดัง เพิ่มความสะดวกรวดเร็วบนทำเลที่แวะได้ทุกวัน
2. Restyling – รวมร้านค้าและสินค้าแฟชั่น ความงาม เติมเต็มช่วงเวลาสั้น ๆ ให้กลายเป็นช่วงเวลาเพิ่มความมั่นใจ
3. Reenergising – เพิ่มสีสันในทุกการเดินทาง ด้วยความสนุกและความบันเทิง ชาร์จพลังในตัวคุณ ก่อนก้าวออกไปเริ่มต้นวันใหม่
4. Refilling – แวะช้อปของใช้จำเป็นแบบง่าย ๆ ที่ช่วยให้การใช้ชีวิตในแต่ละวันสะดวกสบายยิ่งขึ้น
5. Reinspiring – ให้การหยุดพักในแต่ละครั้ง เป็นช่วงเวลาสร้างแรงบันดาลใจ ผ่านงานดีไซน์ และบรรยากาศใหม่ ๆ