DTP เช่าสิทธิ์อินทราประตูน้ำ 20 ปี ปรับสูู่มิกซ์ยูสรับตลาดท่องเที่ยว

ผู้จัดการรายวัน 360 - บริษัท ดีทีจีโอ พรอสเพอร์รัส จำกัด (DTP) ในเครือบริษัท ดีทีจีโอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (DTGO) เชื่อมั่นตลาดท่องเที่ยวไทยโตต่อเนื่อง ลงทุนเช่าสิทธิ์บริหารโรงแรมอินทรา รีเจนท์ และศูนย์การค้าอินทรา สแควร์อย่างเป็นทางการเป็นระยะเวลา 20 ปี เริ่มตั้งแต่ 1 มกราคม 2569 เดินหน้าต่อยอดโครงการมิกซ์ยูสระดับตำนานใจกลางย่านประตูน้ำสู่การพัฒนาเชิงกลยุทธ์ที่มุ่งสร้างเสถียรภาพของรายได้ (Recurring Income) และการเติบโตอย่างยั่งยืนในระยะยาว
นายหรรสา สุสายัณห์ ประธานกรรมการ บริษัท ดีทีจีโอ พรอสเพอร์รัส จำกัด (DTP) เปิดเผยว่า “DTP มั่นใจการเติบโตของตลาดท่องเที่ยวว่ามีโอกาสฟื้นตัวเชิงบวก จากความพร้อมในหลายด้านส่งเสริมศักยภาพท่องเที่ยวของประเทศไทย คาดว่านักท่องเที่ยวต่างชาติจะเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 35.5 ล้านคนในปี 2569 และปรับเพิ่มขึ้นเป็น 37.5 และ 39.0 ล้านคน ในปี 2570 และ 2571 ตามลำดับ
โดยมีปัจจัยส่งเสริมจากการท่องเที่ยวโลกขยายตัว จำนวนเที่ยวบินระหว่างประเทศมาไทยเพิ่มขึ้น มาตรภาครัฐกระตุ้นการท่องเที่ยว และ ไทยยังคงมีจุดแข็งด้านความสามารถในการแข่งขันด้านราคาและทรัพยากรด้านการท่องเที่ยวที่ดึงดูดความสนใจของนักท่องเที่ยวทั่วโลก กรุงเทพมหานครยังเป็นเมืองน่าท่องเที่ยวอันดับหนึ่งของโลก ในรายงานของ Euromonitor International ที่สำรวจดัชนี เมืองท่องเที่ยว 100 อันดับแรกที่เผยแพร่ในเดือนธันวาคม 2568 (Top 100 City Destinations Index)
“บริษัทฯได้ลงทุนเช่าสิทธิ์บริหารโรงแรมอินทรา รีเจนท์ และศูนย์การค้าอินทรา สแควร์อย่างเป็นทางการเป็นระยะเวลา 20 ปี เริ่มตั้งแต่ 1 มกราคม 2569 เชื่อมั่นว่า การเข้าไปลงทุนเช่าสิทธิ์บริหารในโรงแรมอินทรา รีเจนท์ และอินทรา สแควร์ ซึ่งเป็นสินทรัพย์ที่มีศักยภาพสูงจากทั้งทำเล ประวัติการดำเนินงาน และฐานลูกค้าต่างชาติไม่ว่าจะเป็นอเมริกา ยุโรป และเอเชีย เติบโตอย่างชัดเจน เรามองโครงการนี้ในฐานะ Asset Platform ที่สามารถสร้างรายได้ประจำหรือ Recurring Income ได้อย่างต่อเนื่อง จะมาพร้อมกับโอกาสในการเพิ่มมูลค่าในอนาคต”
โรงแรมอินทรา รีเจนท์ เปิดดำเนินการครั้งแรกในปี พ.ศ. 2514 และถือเป็นหนึ่งในแลนด์มาร์กยุคบุกเบิกของย่านประตูน้ำโดดเด่นด้วยแนวคิด “Thai Timeless Concept” ที่สะท้อนเอกลักษณ์ศิลปะไทยผ่านงานไม้สักทองและแรงบันดาลใจจากวรรณคดีรามเกียรติ์ ตลอดเวลากว่า 50 ปี โรงแรมเคยต้อนรับบุคคลสำคัญระดับโลก อาทิ Muhammad Ali และ Pelé สะท้อนภาพลักษณ์ความเป็นสถานที่จัดงานและที่พักระดับสากล
ภายใต้การเช่าสิทธิ์การบริหารของ DTP โรงแรมจะได้รับการวางกลยุทธ์ปรับภาพลักษณ์และเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน โดยเน้นการลงทุนควบคู่กับการบริหารกระแสเงินสดอย่างรอบคอบ เพื่อมอบประสบการณ์อันมีเอกลักษณ์แก่ผู้เข้าพัก และเพิ่มประสิทธิภาพการใช้สินทรัพย์ (Asset Utilization)
ปัจจุบันโรงแรมมีอัตราการเข้าพักเฉลี่ย 70–80% จากจำนวนห้องพักประมาณ 200 ห้อง และมีแผนเปิดห้องพักเพิ่มเติมอีกเท่าตัว รวมเป็น 400 ห้อง ภายในกลางปี 2568 ซึ่งคาดว่าจะช่วยเสริมศักยภาพรายได้และเพิ่มความต่อเนื่องของกระแสเงินสดในอนาคต
ด้วยทำเลเชิงยุทธศาสตร์บนถนนราชปรารภ ใกล้ Airport Rail Link สถานีราชปรารภ และแหล่งค้าส่ง–ค้าปลีกสำคัญเป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายในชื่อ “ย่านประตูน้ำ” โรงแรมตั้งเป้าเป็นผู้นำระดับ 4 ดาวในย่านนี้ แข่งขันกับโรงแรมชั้นนำที่ตั้งอยู่ในทำเลเดียวกัน โดยชูจุดแข็งด้านขนาดห้องพักที่กว้างขวาง และความคุ้มค่าในการใช้งาน นอกจากนี้ยังมีห้องจัดเลี้ยงถึง 6 ห้อง รวมถึงศาลาไทยริมสระน้ำที่เป็นจุดเด่นของโรงแรม
ทั้งนี้ในส่วนของการปรับปรุง โรงแรมได้มีการทำ Customer Insight และ การเทสต์ตลาด อาทิ การเทสต์แพกเกจต่าง ๆ เพื่อดูผลลัพธ์จากลูกค้าและนำมาปรับปรุงแก้ไขให้สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างดีที่สุดและมีความคุ้มค่าอย่างที่สุด
ทางด้านศูนย์การค้า อินทรา สแควร์ ซึ่งมีพื้นที่ใช้งานกว่า 26,900 ตารางเมตร และร้านค้ากว่า 300 ร้านค้า DTP มีแผนพัฒนาพื้นที่รีเทลและศูนย์อาหาร โดยอยู่ระหว่างเตรียมความร่วมมือกับพันธมิตรด้านรีเทล เพื่อบริหารจัดการพื้นที่ให้ตอบโจทย์พฤติกรรมผู้บริโภคยุคใหม่ โดยเฉพาะกลุ่มนักท่องเที่ยวเชิงช้อปปิ้งจากอินเดีย เอเชียใต้ ตะวันออกกลาง และอาเซียน ซึ่งเป็นฐานลูกค้าหลักของโครงการ
ปัจจุบัน อินทรา สแควร์ มีรายได้จากค่าเช่าพื้นที่ร้านค้าในระดับที่มั่นคงและต่อเนื่อง สะท้อนศักยภาพของโครงการในฐานะแหล่งสร้างรายได้ประจำ (Recurring Income) จากฐานผู้เช่ากว่า 300 ร้านค้า ครอบคลุมทั้งกลุ่มแฟชั่นค้าส่ง ร้านอาหารอินเดียและฮาลาล ร้านค้า Modern Trade และบริการอำนวยความสะดวกต่าง ๆ โครงสร้างรายได้ลักษณะค่าเช่ารายเดือนดังกล่าวช่วยเสริมเสถียรภาพของกระแสเงินสด และสร้างสมดุลร่วมกับรายได้จากธุรกิจโรงแรมภายในโครงการเดียวกัน ทำให้โครงการมีความแข็งแกร่งในเชิงโครงสร้างรายได้ระยะยาว
“ความแข็งแกร่งของโครงการนี้อยู่ที่โครงสร้างรายได้ที่หลากหลาย ทั้งจากธุรกิจโรงแรมและรีเทลในพื้นที่เดียวกัน ในรูปแบบมิกซ์ยูส ซึ่งเป็นแห่งแรกๆ ที่เปิดตัวในยุคเริ่มต้น และยังเติบโตมาจนถึงปัจจุบัน ช่วยกระจายความเสี่ยงและเสริมเสถียรภาพของกระแสเงินสด เรามุ่งสร้างผลตอบแทนระยะยาว (Long-Term Yield) ผ่านการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ และการพัฒนาสินทรัพย์อย่างต่อเนื่อง การเข้าบริหารครั้งนี้สะท้อนวิสัยทัศน์ของ DTP ในการพัฒนาและยกระดับสินทรัพย์ศักยภาพในทำเล Prime Area ของกรุงเทพฯ ให้เป็นโครงการที่มีความแข็งแกร่งทั้งในมิติของรายได้ ความสามารถในการแข่งขัน และศักยภาพการเติบโตในระยะยาว ” นายหรรสา กล่าว
การเช่าสิทธิ์บริหารโรงแรมและศูนย์การค้า อินทราฯ เป็นเวลากว่า 20 ปี ทำให้ DTP เพิ่มการรับรู้รายได้เชิงบวก จากปัจจุบัน เป็นเจ้าของโรงแรม ในประเทศอังกฤษจำนวน 17 แห่ง ซึ่งตั้งอยู่ทั่วประเทศอังกฤษและมีห้องพัก รวมกันประมาณ 3,383 ห้อง มีอัตราการเข้าพักเพิ่มขึ้นที่มีสัดส่วน (Occupancy) 80.7% และสร้างรายได้ในช่วงครึ่งปีแรกของปี 2568 รวม 3,146 ล้านบาท