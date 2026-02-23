“อรรถพล” สั่งตรึงราคาดีเซล-เบนซินอีกระลอกเพื่อดูแลค่าครองชีพประชาชน

สถานการณ์ความตึงเครียดระหว่างสหรัฐ-อิหร่านยังส่งผลกระทบทำให้ราคานํ้ามันดิบปรับตัวสูงขึ้นต่อเนื่อง “อรรถพล”รมว.พลังงานสั่งเรียกประชุม กบน. ใช้กลไกกองทุนนํ้ามันเชื้อเพลิงรักษาระดับราคานํ้ามันขายปลีกภายในประเทศทั้งดีเซลและเบนซินไม่ให้เปลี่ยนแปลง
นายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ประธานคณะกรรมการบริหารกองทุนนํ้ามันเชื้อเพลิง (กบน.) เปิดเผยว่า เพื่อไม่ให้สถานการณ์วิกฤตสหรัฐ-อิหร่านส่งผลกระทบต่อค่าครองชีพของประชาชน วันนี้ (23 ก.พ.2569) จึงได้เรียกประชุม กบน. และมีมติเห็นชอบให้เพิ่มการชดเชยอัตราเงินกองทุนนํ้ามันเชื้อเพลิงสำหรับนํ้ามันดีเซลอีก 0.44 บาทต่อลิตร และลดอัตราจัดเก็บเงินกองทุนนํ้ามันฯ สำหรับนํ้ามันเบนซินลงระหว่าง 0.30 -0.80 บาทต่อลิตร ซึ่งจะส่งผลให้ราคาขายปลีกนํ้ามันดีเซล และกลุ่มนํ้ามันเบนซิน คงเดิม ณ หน้าสถานีบริการนํ้ามัน และได้สั่งการให้สำนักงานกองทุนนํ้ามันเชื้อเพลิง (สกนช.) ติดตามสถานการณ์ดังกล่าวอย่างใกล้ชิด เพื่อประเมินสถานการณ์ที่อาจส่งผลต่อราคาขายปลีกนํ้ามันเชื้อเพลิงในประเทศต่อไป
ปัจจุบัน ฐานะกองทุนนํ้ามันฯ ณ วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2569 กองทุนนํ้ามันฯ เป็นบวกอยู่ที่ 2,385 ล้านบาท แบ่งเป็น บัญชีนํ้ามันบวกอยู่ที่ 40,374 ล้านบาท และบัญชี LPG ติดลบอยู่ที่ 37,989 ล้านบาท ส่วนการปรับลดอัตราเงินส่งเข้ากองทุนนํ้ามันฯ ประเภทนํ้ามัน จะทำให้รายรับลดลงประมาณวันละ 54.77 ล้านบาท จากเดิ่มจากเดิมที่มีรายรับประมาณวันละ 45.52 ล้านบาท เป็นมีรายจ่ายประมาณวันละ 9.25 ล้านบาท