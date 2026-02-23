OR คว้าอันดับ 1 จาก S&P Global เป็นปีที่ 3 ในกลุ่มธุรกิจค้าปลีก

OR ครองอันดับ 1 จาก S&P Global ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 ในกลุ่มธุรกิจค้าปลีก
หม่อมหลวงปีกทอง ทองใหญ่ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จํากัด (มหาชน) หรือ OR เปิดเผยว่า OR ได้รับการจัดอันดับทำเนียบบริษัทยั่งยืนระดับโลก ด้วยคะแนน Top 1% S&P Global ESG Scores เป็นอันดับ 1 ในกลุ่มอุตสาหกรรมค้าปลีก (Retailing) ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 สะท้อนถึงความมุ่งมั่นในการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูกิจการและเศรษฐกิจ (ESG) อย่างยั่งยืนตามมาตรฐานสากล
นอกจากนี้ OR ยังได้รับการคัดเลือกโดย S&P Global ให้บรรจุอยู่ในทำเนียบธุรกิจที่มีความยั่งยืนประจำปี หรือ “S&P Global Sustainability Yearbook 2026” จากการประเมินความยั่งยืน Corporate Sustainability Assessment (CSA) (DJSI เดิม) ประจำปี 2025 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 ทั้งนี้ OR ได้คะแนนเป็นอันดับ 1 โดยมีคะแนนสูงสุด 89 (จาก 100 คะแนน) จาก 311 บริษัททั่วโลกในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน
หม่อมหลวงปีกทอง กล่าวว่าความสำเร็จดังกล่าวสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของ OR ภายใต้แนวคิด “Empowering All Toward Inclusive Growth: เติมเต็มโอกาส เพื่อทุกการเติบโต ร่วมกัน” ที่มุ่งพัฒนาองค์กรสู่การเป็น Inclusive Growth Platform สร้างการเติบโตควบคู่การกระจายโอกาสทางเศรษฐกิจ และการสร้างคุณค่าร่วมกับผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มในระยะยาว โดยมุ้งเน้นในด้านสิ่งแวดล้อม (Environment) ผ่านการมุ่งลงทุนสู่พลังงานสะอาด และด้านสังคม (Social) จากการสร้างโอกาสให้กับสังคมชุมชน และกลุ่มเปราะบาง รวมถึงด้านการกำกับดูแล และเศรษฐกิจ (Governance & Economic) ด้วยระบบบริหารความเสี่ยงที่เข้มแข็ง การกำกับดูแลตามหลักธรรมาภิบาล พร้อมทั้งสร้างการเติบโตทางธุรกิจที่ส่งต่อคุณค่าไปยังผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม
ในปี 2568 OR พัฒนา Physical Platform อย่างครบวงจร มีเครือข่ายสถานีบริการ PTT Station ที่เสริมความแข็งแกร่งด้วยสถานีชาร์จไฟฟ้า EV Station PluZ เพื่อรองรับการเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาด รวมถึงมุ่งสู่สังคมคาร์บอนต่ำอย่างเป็นรูปธรรมผ่านการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Rooftop) เพื่อมุ่งสู่เป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ภายในปี 2050
ด้าน Digital Platform OR พัฒนาแอปพลิเคชัน blueplus+ เพื่อยกระดับประสบการณ์และเชื่อมโยงบริการภายใต้ OR Ecosystem เข้ากับผู้บริโภค ซึ่งปัจจุบันมีจำนวนสมาชิกแล้วกว่า 9.33 ล้านราย พร้อมทั้งนำระบบ SAP S/4HANA มาใช้เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการตลอดห่วงโซ่คุณค่า เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานที่โปร่งใส มีประสิทธิภาพ
นอกจากนี้ OR ยังร่วมสร้างโอกาสให้สังคมและชุมชน ผ่านโครงการที่โดดเด่น อาทิ โครงการไทยเด็ด ที่สนับสนุนผู้ประกอบการท้องถิ่นและวิสาหกิจชุมชนกว่า 500 รายให้มีช่องทางจำหน่ายสินค้า ผ่านเครือข่ายสถานีบริการ พีทีที สเตชั่น และแพลตฟอร์มของ OR และโครงการ Café Amazon for Chance ที่เปิดโอกาสให้ผู้พิการและผู้ขาดโอกาสเข้ามาเป็นพนักงานร้านกาแฟ Café Amazon เพื่อสร้างอาชีพ รายได้ และการพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืน ซึ่งปัจจุบันได้สนับสนุนการจ้างงานแล้วกว่า 460 อัตรา ทั่วประเทศ
ทั้งนี้ S&P Global Corporate Sustainability Assessment (CSA) เป็นการประเมินความยั่งยืนที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล เพื่อใช้วัดผลการดำเนินงานด้าน ESG ของบริษัทชั้นนำทั่วโลก โดยในปีล่าสุดมีบริษัทเข้าร่วมประเมินมากกว่า 9,200 แห่งทั่วโลก การได้รับการจัดอันดับดังกล่าวจึงสะท้อนศักยภาพในการบูรณาการความยั่งยืนเข้ากับกลยุทธ์ธุรกิจ และตอกย้ำความเป็นผู้นำด้านความยั่งยืนในระดับสากลของ OR