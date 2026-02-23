“จระเข้” ผนึก ทอ. เสริมศักยภาพบุคลากร ถ่ายทอดความรู้งานก่อสร้าง-ซ่อมแซมโดยมืออาชีพ

บริษัท จระเข้ คอร์ปอเรชั่น จำกัด ผู้นำนวัตกรรมเพื่องานก่อสร้าง ซ่อมแซม และตกแต่ง ครบวงจรตั้งแต่ฐานรากจนถึงหลังคา เปิดบ้านต้อนรับคณะกรมช่างโยธาทหารอากาศ เข้าเยี่ยมชมบริษัทและร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ โดยมีผู้เชี่ยวชาญจากศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน จระเข้ อะคาเดมี่ (JORAKAY Academy) แชร์องค์ความรู้ด้านวิศวกรรมโยธาและเทคนิคการซ่อมบำรุงโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อเสริมศักยภาพของบุคลากรในกรมฯ กิจกรรมในครั้งนี้สะท้อนความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนที่เข้มแข็ง พร้อมตอกย้ำความมุ่งมั่นของจระเข้ในฐานะผู้นำนวัตกรรมก่อสร้างที่มุ่งมั่นพัฒนาองค์ความรู้และทักษะวิชาชีพของแรงงานคน ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของงานก่อสร้าง
สำหรับกิจกรรมแชร์องค์ความรู้ในครั้งนี้นำทีมโดยผู้เชี่ยวชาญจาก JORAKAY Academy ที่มาถ่ายทอดเทคนิคเชิงลึกด้านการก่อสร้าง การปูกระเบื้อง และการซ่อมบำรุง พร้อมนำเสนอนวัตกรรมก่อสร้างของจระเข้และสาธิตการใช้งาน เพื่อเสริมความเข้าใจในการประยุกต์ใช้และเลือกใช้วัสดุได้เหมาะสมกับหน้างาน โดยมุ่งเน้นกลุ่มสินค้าที่สำคัญต่องานก่อสร้าง ได้แก่ นวัตกรรมปูกระเบื้อง นวัตกรรมงานพื้น งานซ่อมแซม ระบบกันซึม และสีจระเข้ (SEE JORAKAY) รวมทั้งอุปกรณ์สำหรับตกแต่งและปูกระเบื้อง ก่อนปิดท้ายด้วยการนำคณะเยี่ยมชมสำนักงานใหญ่ เพื่อให้กรมฯ ได้นำความรู้และวิธีการไปปรับใช้ให้เป็นประโยชน์ต่องานโครงสร้างพื้นฐานของกองทัพอากาศ พร้อมกันนี้จระเข้ยังสนับสนุนภารกิจของกรมช่างโยธาทหารอากาศ ในกรณีลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชน ทั้งการซ่อมแซมที่อยู่อาศัย และการฟื้นฟูบ้านเรือนที่เสียหายจากภัยพิบัติ
นายวรพจน์ ตั้งมนัสวงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่ สายงานการตลาด บริษัท จระเข้ คอร์ปอเรชั่น จำกัด กล่าวว่า "จระเข้ นำเสนอผลิตภัณฑ์คุณภาพที่ตอบโจทย์ผู้ใช้งาน ควบคู่ไปกับการให้ความสำคัญในการพัฒนาแรงงานคนในอุตสาหกรรมผ่าน JORAKAY Academy ที่บ่มเพาะทักษะความรู้ให้แก่ช่างมาอย่างต่อเนื่อง ความร่วมมือกับกรมช่างโยธาทหารอากาศในครั้งนี้สะท้อนความพร้อมของเราในการส่งต่อความรู้สู่ทุกภาคส่วน และเป็นการสร้างเครือข่ายความร่วมมือที่แข็งแรงเพื่อยกระดับมาตรฐานการก่อสร้างไทยร่วมกันในระยะยาว”
จระเข้เชื่อมั่นว่านวัตกรรมที่ดีจะมีประสิทธิภาพสูงสุดเมื่อใช้งานโดยผู้ที่มีความเข้าใจ บริษัทจึงพร้อมเดินหน้าภารกิจในการแบ่งปันประสบการณ์และความเชี่ยวชาญ เพื่อสร้างความตระหนักในการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์อย่างถูกวิธีและการนำไปใช้อย่างเหมาะสม ซึ่งจะนำไปสู่มาตรฐานโครงสร้างพื้นฐานของประเทศไทยที่มีคุณภาพ ปลอดภัย และยั่งยืน