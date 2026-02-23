xs
เสร็จปี 70 !ทช.เผยถนน Thailand Riviera เลียบทะเลอ่าวไทย ช่วงเขาย้อย”เพชรบุรี” สร้างชั้นทางแล้ว

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



กรมทางหลวงชนบท เผยคืบหน้า ถนน Thailand Riviera เลียบทะเลตะวันตก เส้นทางตะนาวศรีคีรีพัฒน์ ช่วงบ้านเขาบันได - บ้านน้ำพุร้อน อ.หนองหญ้าปล้อง, เขาย้อย จ.เพชรบุรี กว่า 37 กม. สร้างชั้นโครงสร้างทาง แบ่งงาน 4 ช่วง คาดเสร็จในปี 2570 หนุนเศรษฐกิจทองถิ่น
นายพิชิต หุ่นศิริ อธิบดีกรมทางหลวงชนบท (ทช.) เปิดเผยว่า กรมทางหลวงชนบท ได้ดำเนินโครงการก่อสร้างถนนท่องเที่ยวตะนาวศรีคีรีพัฒน์ ช่วงบ้านเขาบันได - บ้านน้ำพุร้อน อำเภอหนองหญ้าปล้อง, เขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี เพื่อเป็นการยกระดับและต่อเติมโครงข่ายถนนเลียบชายฝั่งทะเลภาคใต้ (Thailand Riviera) ในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี และจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ขณะนี้อยู่ระหว่างการก่อสร้างในส่วนของงานก่อสร้างชั้นโครงสร้างทาง และงานก่อสร้างระบบระบายน้ำประเภทท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก

โดยคาดว่าจะก่อสร้างเสร็จสมบูรณ์ในปี 2570 ใช้งบประมาณรวม 714.288 ล้านบาท รวมระยะทางดำเนินการ 37.240 กิโลเมตร ซึ่งยังได้มีการก่อสร้างและปรับปรุงภูมิทัศน์ (LANDSCAPING WORK) จำนวน 1 แห่ง พร้อมดำเนินการก่อสร้างจุดพักรถ จุดชมวิวอ่างเก็บน้ำห้วยแม่ประจันต์ บริเวณสะพานข้ามอ่างเก็บน้ำ
ห้วยแม่ประจันต์ กม.ที่ 36+800 ด้านขวาทางของโครงการอีกด้วย


สำหรับงานก่อสร้างถนนนั้น แบ่งเป็น 4 ช่วง ดังนี้

- ช่วงที่ 1 บ้านเขาบันได - บ้านน้ำพุร้อน เริ่มก่อสร้างจาก กม.ที่ 21+600 ถึง กม.ที่ 43+730 โดยก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ขนาด 2 ช่องจราจร มีไหล่ทาง พร้อมงานก่อสร้างสะพาน จำนวน 3 แห่ง และสิ่งอำนวยความปลอดภัย

- ช่วงที่ 2 ถนนทางหลวงชนบทสาย พบ.1015 (ทล.4 ถึง บ้านพุตะเคียน) เริ่มก่อสร้างจาก กม.ที่ 0+000 (บริเวณ ทล.4 กม.ที่ 136+850) ถึง กม.ที่ 13+767 ซึ่งช่วง กม.ที่ 0+000 ถึง กม.ที่ 4+000 ก่อสร้างเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 2 ช่องจราจร มีไหล่ทาง และช่วง กม.ที่ 4+000 ถึง กม.ที่ 13+767 ก่อสร้างเป็นถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ขนาด 2 ช่องจราจร มีไหล่ทาง พร้อมท่อระบายน้ำ และสิ่งอำนวยความปลอดภัย

- ช่วงที่ 3 กม.ที่ 37+655 ถึง กม.ที่ 38+453 (ถนนทดแทนถนนช่วงที่ 1) เริ่มก่อสร้างจาก กม.ที่ 0+000 (บริเวณถนน ช่วงที่ 1 กม.ที่ 37+655 ถึง กม.ที่ 38+453) ก่อสร้างเป็นถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ขนาด 2 ช่องจราจร มีไหล่ทาง และสิ่งอำนวยความปลอดภัย

- ช่วงที่ 4 ถนนเชื่อมต่อ ทล.3510 เริ่มก่อสร้างจาก กม.ที่ 0+000 (บริเวณ กม.ที่ 33+005) ถึง กม.ที่ 1+100 ทางเชื่อม ทล.3510 โดยก่อสร้างเป็นถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต 2 ชั้น ขนาด 2 ช่องจราจร มีไหล่ทาง และสิ่งอำนวยความปลอดภัย


โครงการถนน Thailand Riviera เลียบทะเลตะวันตก เส้นทางตะนาวศรีคีรีพัฒน์ ช่วงบ้านเขาบันได - บ้านน้ำพุร้อน อ.หนองหญ้าปล้อง, เขาย้อย จ.เพชรบุรี จะช่วยให้ประชาชน และ นักท่องเที่ยวเดินทางได้อย่างสะดวกรวดเร็วปลอดภัย รวมถึงยังสามารถช่วยบรรเทาปริมาณการจราจรบนถนนสายหลัก (ถนนเพชรเกษม หรือ ทล.4) ในช่วงเทศกาล และยังเป็นการสนับสนุนเศรษฐกิจภาคการท่องเที่ยวในระดับท้องถิ่น ไปจนถึงระดับประเทศได้อีกทางหนึ่งด้วย ซึ่งโครงการดังกล่าวเป็นหนึ่งในการพัฒนาการท่องเที่ยวถนนเลียบชายฝั่งทะเลด้านตะวันตกของอ่าวไทยอย่างยั่งยืน

นอกจากนี้ ทช. ยังได้กำชับไปยังผู้รับจ้างและผู้ควบคุมงานในเรื่องความปลอดภัยระหว่างการก่อสร้าง การประชาสัมพันธ์ให้ผู้ใช้ทางในพื้นที่ได้รับทราบ การติดตั้งป้ายเตือน ป้ายลดความเร็ว ติดตั้งสัญญาณไฟกระพริบ สิ่งอำนวยความปลอดภัยต่าง ๆ ให้ครบถ้วน สามารถสังเกตเห็นได้อย่างชัดเจน เพื่อความปลอดภัยในการเดินทางของประชาชนในพื้นที่อีกด้วย







