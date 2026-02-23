TOA ผนึก รพ.กรุงเทพ (BDMS) เลือกใช้สินค้าที่ได้ฉลาก EPD ครอบคลุมทุกผลิตภัณฑ์สี ตอกย้ำผู้นำรักษ์โลก

บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ TOA ตอกย้ำวิสัยทัศน์ผู้นำนวัตกรรมสีอันดับ 1 ของไทย เคมีภัณฑ์ก่อสร้าง และวัสดุตกแต่งพื้นผิว ประกาศความสำเร็จครั้งสำคัญในฐานะ “รายแรกในประเทศไทย” ที่ได้รับรองมาตรฐานสากล ฉลาก EPD (Environmental Product Declaration) หรือฉลากข้อมูลสิ่งแวดล้อมของผลิตภัณฑ์ จากสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย (TEI) ซึ่งครอบคลุมทุกกลุ่มผลิตภัณฑ์สีอย่างเป็นระบบและครบวงจรที่สุด เพื่อสร้างมาตรฐานใหม่ด้านความโปร่งใสในการตรวจสอบผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
ล่าสุด TOA เดินหน้าสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภค และพันธมิตรธุรกิจรักษ์โลก (Green Partner) โดยได้รับความไว้วางใจจาก บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) หรือ เครือโรงพยาบาลกรุงเทพ (BDMS) ผู้นำด้านบริการสุขภาพชั้นนำ เลือกใช้ผลิตภัณฑ์สี TOA ที่ผ่านการรับรองฉลาก EPD ในโรงพยาบาลกรุงเทพหัวหินเป็นแห่งแรก นำโดย นายอาทิตย์ ลิ้มไพศาล ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่อาวุโส ด้านพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ และ นพ.อัศวิน ภูวธนสาร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกรุงเทพหัวหิน พร้อมด้วย นางสาวสุนทรี อภิชิต ผู้อำนวยการสายงานโครงการจาก TOA ร่วมกันส่งมอบนวัตกรรมสีที่ปลอดภัยต่อสุขภาพและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
นพ.อัศวิน ภูวธนสาร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกรุงเทพหัวหิน เปิดเผยว่า ที่โรงพยาบาลกรุงเทพหัวหิน เราให้ความสำคัญสูงสุดกับสุขภาพ ความปลอดภัย และความเชื่อมั่นของผู้รับบริการ การเลือกใช้ผลิตภัณฑ์สีที่มีฉลาก EPD ของ TOA ช่วยให้เรามั่นใจในข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อมที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ ซึ่งสอดคล้องกับแนวทาง ESG (Environmental, Social, and Governance) ขององค์กรอย่างแท้จริง นอกจากนี้ ยังเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญในการพัฒนาอาคารสู่มาตรฐานระดับโลกอย่าง LEED Platinum ได้อย่างเป็นรูปธรรม โดยโรงพยาบาลกรุงเทพหัวหินถือเป็นสถานพยาบาลรายแรกในกลุ่มที่นำร่องใช้ผลิตภัณฑ์สีฉลาก EPD เพื่อยกระดับมาตรฐานอาคารเขียวที่ใส่ใจโลกและผู้คนไปพร้อมกัน
โดยผลิตภัณฑ์สี TOA ที่โรงพยาบาลกรุงเทพหัวหินเลือกใช้ ครอบคลุมการใช้งานรอบด้านด้วยประสิทธิภาพสูงสุด ได้แก่ TOA SHIELD-1 Nano (สีทาภายนอก) ทนทานกว่า 10 ปี สะท้อนความร้อนได้สูงถึง 96.2% ลดการใช้พลังงานในอาคาร SuperShield Duraclean (สีทาภายใน) ที่สุดของความปลอดภัย เช็ดล้างง่าย ไร้กลิ่น ยับยั้งแบคทีเรีย เหมาะสำหรับพื้นที่ที่ต้องการสุขอนามัยสูง TOA Shield-1 for Ceiling สีทาฝ้าเพดาน ให้ผิวเรียบเนียน สม่ำเสมอ TOA Roadline Paint สีทาถนนพลังยึดเกาะสูง ทนทานต่อการสึกหรอ และ TOA Industrial Lacquer สีพ่นอุตสาหกรรมเกรดพรีเมียม เนื้อสีสด กลบมิดไว ประหยัดเวลาและอายุการใช้งานยาวนาน
ด้าน นางสาวสุนทรี อภิชิต ผู้อำนวยการสายงานโครงการ TOA กล่าวย้ำว่า ความสำเร็จในครั้งนี้สะท้อนถึงบทบาทสำคัญของ TOA ในการขับเคลื่อนแนวทาง Sustainability Journey อย่างครบวงจร ตั้งแต่การวัดคาร์บอนฟุตพริ้นท์ การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ไปจนถึงการเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใสผ่านฉลาก EPD รายแรกของไทย การผนึกกำลังระหว่าง TOA และเครือโรงพยาบาลกรุงเทพ (BDMS) จึงเปรียบเหมือนก้าวสำคัญของภาคอุตสาหกรรมและสาธารณสุขไทย ในการยกระดับมาตรฐานอาคารสู่ความยั่งยืน เพื่อร่วมกันสร้างทางออกที่ยั่งยืนในการลดภาวะโลกเดือดและส่งมอบสิ่งแวดล้อมที่ดีให้กับสังคมไทยสืบไป
สำหรับฉลาก EPD (Environmental Product Declaration) คือฉลากสิ่งแวดล้อมประเภทที่ 3 ตามมาตรฐาน ISO 14025 ที่บอกรายละเอียดส่วนผสมและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมตลอดวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์ (Life Cycle Assessment; LCA) ตั้งแต่การคัดเลือกวัตถุดิบ การผลิต การขนส่ง ไปจนถึงการกำจัดซาก โดยมีการวัดผลเชิงปริมาณที่ชัดเจน อาทิ GWP (Global Warming Potential) การลดการก่อภาวะโลกร้อน ODP การลดการทำลายชั้นโอโซน ADP Fossil fuels การลดการใช้ทรัพยากรพลังงานที่ใช้แล้วหมดไป
ข้อมูลเหล่านี้จะช่วยให้ผู้บริโภคและเจ้าของโครงการตัดสินใจเลือกผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมได้อย่างแม่นยำ และป้องกันปัญหาการฟอกเขียว (Greenwashing) ได้อย่างเบ็ดเสร็จ ซึ่งเป็นข้อมูลที่สามารถตรวจสอบได้ทุกขั้นตอนในการรับรองผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและเป็นประโยชน์ในการตัดสินใจของผู้บริโภค