รถไฟครบรอบ 129 ปี ! เปิดจองตั๋ว ขบวนพิเศษรถจักรไอน้ำ”กรุงเทพ – อยุธยา”พร้อมแพคเกจท่องเที่ยว

พร้อมแล้ว การรถไฟฯ เปิดจองตั๋วขบวนรถพิเศษนำเที่ยวรถจักรไอน้ำ เส้นทางประวัติศาสตร์ กรุงเทพ – อยุธยา เนื่องในวันสถาปนากิจการรถไฟครบ 129 ปี เริ่มจอง 25 กุมภาพันธ์นี้ พร้อมแพคเกจท่องเที่ยวราคาพิเศษ
นายเมธาพัฒน์ สุนทรวราภาส ผู้อำนวยการศูนย์ประชาสัมพันธ์ การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) เปิดเผยว่า การรถไฟฯได้จัดขบวนรถพิเศษนำเที่ยวรถจักรไอน้ำ เส้นทางประวัติศาสตร์จากกรุงเทพถึงจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อเฉลิมฉลองวันสถาปนากิจการรถไฟครบรอบ 129 ปี ซึ่งตรงกับวันที่ 26 มีนาคม 2569 และรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ที่ทรงพระราชทานกิจการรถไฟไทยให้แก่ปวงชนชาวไทย โดยทรงเสด็จพระราชดำเนินประกอบพระราชพิธีเปิดการเดินรถขึ้นครั้งแรกระหว่างสถานีกรุงเทพ - สถานีกรุงเก่า เมื่อวันที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2439
โดยเริ่มเปิดสำรองตั๋วโดยสารพร้อมกันทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2569 เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป
สำหรับขบวนรถพิเศษนำเที่ยวรถจักรไอน้ำ เส้นทางประวัติศาสตร์ กรุงเทพ – อยุธยา – กรุงเทพ ขบวนที่ 901/902 ออกจากสถานีกรุงเทพ (หัวลำโพง) เวลา 08.10 น. ถึงสถานีอยุธยา เวลา 10.20 น. จากนั้นสามารถเดินทางท่องเที่ยวได้อย่างอิสระ อาทิ เดินทางไปกราบไหว้พระขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่วัดหน้าพระเมรุ วัดพระศรีสรรเพชญ์ พระมงคลบพิตร หรือเที่ยวชมโบราณสถานที่ทรงคุณค่าทางประวัติศาสตร์ ชมสถาปัตยกรรมหลากหลายที่วัดญาณเสนและวัดพระราม ตลอดจนเดินชม ช็อป ชิม ตลาดเก่า ร้านอาหารผสมผสาน บรรยากาศความเป็นเมืองเก่าของพระนครศรีอยุธยา (ใช้เวลาประมาณ 6 ชั่วโมง) และเดินทางกลับ ออกจากสถานีอยุธยา เวลา 17.05 น. ถึงสถานีกรุงเทพ (หัวลำโพง) เวลา 19.05 น.
ทั้งนี้ การรถไฟฯ ได้ร่วมกับ ททท.สำนักงานพระนครศรีอยุธยา จัดแพคเกจท่องเที่ยวราคาพิเศษ “นั่งตุ๊กตุ๊กคนละครึ่ง” ให้แก่นักท่องเที่ยวที่ร่วมเดินทางกับขบวนรถพิเศษนำเที่ยวรถจักรไอน้ำในวันดังกล่าว ในราคาพิเศษคันละ 450 บาท จากปกติราคา 900 บาท โดยสามารถใช้เดินทางไปยังสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญภายในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้ ตั้งแต่เวลา 10.30 น. – 16.00 น.
ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนผ่าน QR Code พร้อมแนบหลักฐานตั๋วโดยสารขบวนดังกล่าว สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานพระนครศรีอยุธยา หมายเลขโทรศัพท์ 035 246 076 ในวันและเวลาราชการ
ทั้งนี้ ขบวนรถมีบริการแบบตู้โดยสารธรรมดาและปรับอากาศ โดยอัตราค่าโดยสาร รถธรรมดาชั้น 3 (พัดลม) ไป-กลับ ผู้ใหญ่/เด็ก ราคา 329 บาท รถนั่งนอนปรับอากาศ และรถจัดเฉพาะปรับอากาศ (รถโอทอป) ราคา 799 บาท พร้อมบริการอาหารว่างและน้ำดื่มทุกที่นั่ง ทั้งเที่ยวไป - กลับ โดยขบวนรถจะให้บริการหยุดรับ-ส่งผู้โดยสารที่สถานี บางซื่อ รังสิต ซึ่งนักท่องเที่ยวสามารถขึ้นและลงตามสถานีดังกล่าวได้ รวมถึงประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณใกล้เคียง สามารถร่วมบันทึกความทรงจำ ถ่ายภาพหัวรถจักรไอน้ำในเส้นทางที่ขบวนรถวิ่งผ่านได้เช่นกัน
สำหรับ รถจักรไอน้ำรุ่นแปซิฟิก หมายเลข 824 และ 850 มีความพิเศษคือเป็นรถจักรไอน้ำที่ถูกใช้การรุ่นหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 ผลิตโดยบริษัท นิปปอน ชาร์เรียว จำกัด นำมาใช้งานในเดือนสิงหาคม 2492 ซึ่งรถจักรไอน้ำรุ่นแปซิฟิกหมายเลข 824 ใช้ฟืนเป็นเชื้อเพลิง ต่อมาได้ดัดแปลงให้ใช้น้ำมันเตาเป็นเชื้อเพลิงแทนในปี 2514 ส่วนรถจักรไอน้ำ หมายเลข 850 เป็นรถต้นแบบที่ใช้เชื้อเพลิงเป็นน้ำมันเตา ปัจจุบัน ได้เก็บรักษาและซ่อมบำรุงอยู่ที่โยงรถจักรธนบุรีนำมาให้บริการลากจูงแก่ประชาชนในโอกาสพิเศษเพียง 7 ครั้งต่อปีเท่านั้น