CEG ขยายตลาดโซล่าร์เซลล์ รุกโรงงานใช้ไฟ 2 แสน/เดือน

CEG เดินเกมรุกตลาดติดตั้งโซล่าร์เซลล์ ปีนี้มุ่งขยายกลุ่มโรงงานที่มีค่าไฟตั้งแต่ 2 แสนบาทขึ้นไปต่อเดือน ธุรกิจที่ใช้ไฟทั้งวัน มั้่นใจปีนี้่ยอดขายโต 100%
ดร.รณันธร พลชาติ กรรมการผู้จัดการ บริษัท โคร เอนเนอร์ยี่ กรีน คอร์ปอเรชัน จำกัด กล่าวว่า บริษัท CEG และบริษัทในเครือเติบโตมากว่า 10 ปี ในตลาดพลังงานแสงแดดหรือโซล่าเซลล์ มีอัตราการเติบโตเฉลี่ย 20–30% ทั้งนี้เนื่องจากธุรกิจโซล่าเซลล์เปรียบเทียบกับ 10 ปีก่อนเป็นการลงทุนที่สูงมากแต่ปัจจุบันลดลงมากกว่า 2-3 เท่า หมายถึงสมัยก่อนเมกกะวัตต์ 40-50 ล้าน ปัจจุบันอยู่ที่ประมาณ 20 ล้านหรือต่ำกว่านั้น ทำให้ถือว่าเป็นทางเลือกต้นๆ ของหลายๆธุรกิจที่มีค่าไฟสูง จึงหันมาใช้วิธีการลงทุนในรูปแบบโซล่าร์เซลล์นี้มากขึ้น
“ถ้าเปรียบเทียบ milestone ตั้งแต่ปี 2020 หลังโควิดธุรกิจเติบโตอย่างต่อเนื่องสวนกระแสทุกๆธุรกิจจนถึงปัจจุบัน 2026 ถือว่าเติบโตปีละ 20-30% ทั้งนี้ปี 2568 บริษัทเติบโตจากธุรกิจโซล่าเซลล์ประมาณ 200 ถึง 300 ล้านบาท”
โดยกลุ่มเป้าหมายที่ขยายในปีนี้ คือ โรงงานที่มีค่าไฟฟ้าตั้งแต่ 200,000 บาทต่อเดือนขึ้นไป โรงพยาบาล และธุรกิจที่ใช้ไฟฟ้าอย่างต่อเนื่องตลอด 24 ชั่วโมง ซึ่งกลุ่มเป้าหมายหลักคือ ภาคอุตสาหกรรมและโรงงาน โรงแรมและธุรกิจที่ใช้ไฟฟ้า 24 ชั่วโมง ภาคเกษตรและฟาร์มที่อยู่อาศัย (Home Use) หน่วยงานภาครัฐ โรงพยาบาล สถานศึกษา ลูกค้าปัจจุบัน ครอบคลุมกลุ่มโรงแรม อุตสาหกรรม องค์กรภาครัฐ โรงพยาบาล และสถาบันการศึกษาทั่วประเทศ
ในปี 2569 นี้ CEG และบริษัทในเครือคาดว่าผลประกอบการของเราจะเติบโตมากขึ้นเกือบ 100% เนื่องจากว่ากฎหมายการต่อเติมอาคารที่ต้องเพิ่มน้ำหนักทำให้กลุ่มลูกค้าญี่ปุ่นโรงงานต้องทำโครงสร้างรีโนเวทใหม่เพื่อรองรับน้ำหนักของโซล่าเซลล์ และนโยบายของการทำโซล่า ppa หรือสัญญาซื้อขายไฟกับทางภาครัฐและเอกชนมีความต้องการมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทำให้CEG และบริษัทในเครืออาจจะเติบโตก้าวกระโดดถึง 100% ในปี 2569
ทั้งนี้ Cro Energy Green Corporation เป็นบริษัทสัญชาติไทย ดำเนินธุรกิจด้านพลังงานสะอาดและระบบโซลาร์เซลล์แบบครบวงจร (Solar EPC: Engineering, Procurement and Construction) ให้บริการตั้งแต่การออกแบบ ติดตั้ง วิเคราะห์ความคุ้มค่าการลงทุนอย่างเป็นระบบ ไปจนถึงการลงทุนและซื้อขายไฟฟ้าในรูปแบบ Private Power Purchase Agreement (PPA)
บริษัทให้บริการระบบโซลาร์เซลล์สำหรับโรงงานอุตสาหกรรม อาคารพาณิชย์ บ้านพักอาศัย และโซลาร์ฟาร์มขนาดเมกะวัตต์ โดยมีจุดเด่นด้านการออกแบบระบบให้สอดคล้องกับพฤติกรรมการใช้ไฟฟ้าจริงของลูกค้า เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดทั้งด้านพลังงานและผลตอบแทนทางการเงินในระยะยาว
โดยยึด 3 Core Values หลัก ได้แก่ 1) ประสิทธิภาพและผลตอบแทนที่ชัดเจน
ทุกโครงการผ่านการวิเคราะห์ความคุ้มค่าการลงทุนอย่างเป็นระบบ (ROI / Payback) โดยใช้เทคโนโลยีและเครื่องมือประเมิน 2) ความโปร่งใสและความน่าเชื่อถือบริษัทให้ความสำคัญกับข้อมูลที่ถูกต้อง ตรวจสอบได้ และการสื่อสารอย่างตรงไปตรงมา ผ่านระบบ Monitoring และ Application ของอุปกรณ์ 3) การเติบโตอย่างยั่งยืนควบคู่สังคมและสิ่งแวดล้อม
