“ออฟฟิศเมท” โกยยอดขาย แบรนด์ ONE ร่วมพันล.

ออฟฟิศเมท ในเครือเซ็นทรัล รีเทล เดินหน้าชูแบรนด์ “ONE” แบรนด์สินค้าของออฟฟิศเมท ที่ผลิตมาเพื่อช่วยธุรกิจและองค์กร ลดต้นทุนค่าใช้จ่าย ภายใต้แนวคิด “ครบ คุ้ม ทุกวัน” ตอบโจทย์การเป็น “One-Stop Office on a Budget” ครอบคลุมสินค้าอุปกรณ์สำนักงานและสินค้าพื้นฐานที่ธุรกิจต้องใช้ ในราคาที่เข้าถึงง่ายทุกวัน
แบรนด์ ONE คัดสรรสินค้าที่เหมาะกับการใช้งานของธุรกิจ ครอบคลุมตั้งแต่เครื่องเขียน กระดาษถ่ายเอกสาร อุปกรณ์สำนักงาน เฟอร์นิเจอร์สำนักงาน และอุปกรณ์ทำความสะอาด ไปจนถึงกลุ่มสินค้าที่รองรับการใช้งานเฉพาะทางมากขึ้น อาทิ กระดานไวท์บอร์ด เครื่องทำลายเอกสาร ลิ้นชักเก็บเงิน บิลเงินสด อะคริลิคใส่สื่อการขาย รวมถึงบรรจุภัณฑ์อาหาร รองรับความต้องการของธุรกิจหลากหลายประเภท
ดร.มลฤดี เลิศอุทัย กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ออฟฟิศเมท (ไทย) จำกัด กล่าวว่า“ ปัจจุบันแบรนด์ ONE ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าองค์กรและธุรกิจทั่วประเทศกว่า 450,000 ราย ครอบคลุมการใช้งานในหลากหลายอุตสาหกรรม ทั้งออฟฟิศ ธนาคาร โรงพยาบาลและคลินิก ร้านอาหาร ร้านค้าปลีก โรงงาน รวมถึงหน่วยงานภาครัฐ สะท้อนแนวคิดที่ว่า ‘ธุรกิจไหนๆ ก็ใช้ ONE’”
“การตอบรับจากตลาดที่ดีอย่างต่อเนื่อง ทำให้แบรนด์ ONE มียอดขายเติบโตขึ้นทุกปี โดยในปี 2568 สามารถสร้างยอดขายทะลุ 1,000 ล้านบาท เติบโตในระดับ double digit จากปีก่อนหน้า ปัจจัยสำคัญมาจากจุดเด่นด้านราคาที่เข้าถึงง่าย ควบคู่กับคุณภาพที่เหมาะสมกับการใช้งาน (fit to purpose) โดยสินค้าหลายรายการผลิตจากโรงงานที่มีมาตรฐานเดียวกับแบรนด์ชั้นนำในตลาด และมีการพัฒนาสินค้าให้ครอบคลุมความต้องการของธุรกิจอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ยังมีการพัฒนาสินค้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ภายใต้แบรนด์ ONE Green และ ONE Eco-friendly เพื่อเป็นทางเลือกให้กับองค์กรที่ให้ความสำคัญกับความยั่งยืน”
แบรนด์ ONE พร้อมเป็นตัวช่วยให้ทุกธุรกิจประหยัดค่าใช้จ่ายในทุกวัน ผู้ประกอบการที่มองหาทางเลือกคุ้มค่า สามารถเลือกซื้อสินค้าแบรนด์ ONE ได้ที่ออฟฟิศเมททุกช่องทาง ทั้งสาขาออฟฟิศเมทและออฟฟิศเมท พลัส, Contact Center 1281, www.ofm.co.th, Mobile App และ Chat & Shop ทางLINE: @OfficeMate พร้อมบริการจัดส่งฟรีเมื่อช้อปครบ 499 บาทต่อใบเสร็จ ตามเงื่อนไขที่กำหนด