TECHLEAD ปิดดีลอินเวนท์เทค ผนึกทีมบริหารเดิม เสริมแกร่งโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล เพิ่มรายได้ประจำ ขับเคลื่อนสู่การเติบโตระยะยาว

บริษัท เทคลีด เอ็นพีเอ็น จำกัด (มหาชน) หรือ TECHLEAD เดินหน้าขับเคลื่อนกลยุทธ์การเติบโตเชิงรุกในฐานะผู้พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยี หลังเข้าลงทุนซื้อกิจการ
บริษัท อินเวนท์เทค ซิสเท็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด โดย TECHLEAD มีแผนเข้าซื้อหุ้นทั้งหมดของ Inventech มูลค่าการลงทุนรวม 420 ล้านบาท ส่งผลให้อินเวนท์เทคฯ กลายเป็นหนึ่งในบริษัทลูกของกลุ่ม TECHLEAD เพื่อเสริมความแข็งแกร่งด้านโซลูชันดิจิทัลองค์กรและต่อยอดการพัฒนาระบบนิเวศโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยี
การลงทุนดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์ยกระดับพอร์ตธุรกิจจากการให้บริการเทคโนโลยี ไปสู่โมเดลธุรกิจแพลตฟอร์มและโครงสร้างพื้นฐานที่สร้างรายได้ต่อเนื่องในระยะยาว ซึ่งคาดว่าจะช่วยเพิ่มสัดส่วนรายได้ประจำ (Recurring Revenue) และสนับสนุนแนวโน้มการปรับตัวดีขึ้นของอัตรากำไร (Margin) จากโครงสร้างรายได้ที่มีความต่อเนื่องและสามารถขยายตัวได้เชิงระบบ พร้อมทั้งเสริมศักยภาพองค์กรผ่านการผสานทรัพยากร เทคโนโลยี และบุคลากรผู้เชี่ยวชาญ ตลอดจนการต่อยอดฐานลูกค้าและความสัมพันธ์ทางธุรกิจของกิจการ เป้าหมาย อันจะก่อให้เกิดประโยชน์ร่วมกันทั้งด้านการขยายตลาด การพัฒนาผลิตภัณฑ์ และประสิทธิภาพ การดำเนินงาน ซึ่งจะสนับสนุนความสามารถในการแข่งขันและการเติบโตในระยะยาว
บริษัท อินเวนท์เทค ซิสเท็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้นำในการให้บริการระบบประชุมผู้ถือหุ้นแบบครบวงจร (One-Stop Service) แก่กลุ่มบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยเป็นผู้พัฒนาระบบ Inventech Connect ซึ่งรองรับการประชุมทุกรูปแบบ ทั้งการประชุมแบบออฟไลน์ (Physical Meeting) การประชุมออนไลน์ (Online Meeting) และการประชุมแบบผสมผสาน (Hybrid Meeting) ระบบ Inventech Connect ได้รับการออกแบบให้สอดคล้องกับกฎหมายและข้อกำหนดของ ตลาดหลักทรัพย์ พร้อมฟีเจอร์สำคัญ อาทิ ระบบโหวตออนไลน์แบบเรียลไทม์ (e-Voting) และสรุปสามารถผลการประชุมได้อัตโนมัติ ระบบบันทึกการประชุมที่ปลอดภัยและตรวจสอบได้ การรองรับการลงทะเบียนผู้ถือหุ้น ผู้มอบฉันทะ และการนำเข้า e-Proxy จากศูนย์ฝากหลักทรัพย์ รวมถึงการรองรับการโหวตแบบ One Share One Vote และ Cumulative Voting พร้อมการใช้งานหลายแพลตฟอร์มและหลายภาษา ทั้งนี้ ระบบดังกล่าวได้รับมาตรฐาน ISO 27001 และผ่านการประเมินความสอดคล้องจาก ETDA ซึ่งตอกย้ำความเป็น ดิจิทัล อินฟราสตรัคเจอร์ สำคัญของบริษัทจดทะเบียน ที่มีการใช้งานต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี และมีฐานลูกค้าองค์กรระยะยาว
นายอิศรา เรืองสุขอุดม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร TECHLEAD กล่าวว่า “การเข้ามาของInventech ถือเป็นอีกหนึ่งหมุดหมายสำคัญในการเสริมความแข็งแกร่ง ด้านโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลของกลุ่มบริษัท โดยเฉพาะระบบองค์กรและการกำกับดูแลข้อมูล การลงทุนครั้งนี้ไม่เพียงช่วยเพิ่มขีดความสามารถของแพลตฟอร์ม แต่ยังช่วยสร้างรายได้ที่มีเสถียรภาพ และเปิดโอกาสการเติบโตในมิติใหม่ ๆ ในระยะยาว ที่สำคัญ TECHLEAD ให้ความสำคัญอย่างยิ่งกับ ทีมผู้บริหารสายเลือดเดิมของ Inventech ซึ่งมีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ในอุตสาหกรรมมาอย่างยาวนานอย่างคุณวรัฎ อากาศวิภาต และ คุณณัฐวัฒน์ ประสพอารยา ที่จะยังคงร่วมบริหารงานต่อไป เพื่อรักษาความต่อเนื่องในการดำเนินธุรกิจ ถ่ายทอดองค์ความรู้ และช่วยให้การผสานธุรกิจเป็นไปอย่างราบรื่น”
การเข้าลงทุนใน Inventech จะช่วยเสริมกระแสเงินสดและรายได้ประจำให้กับ TECHLEAD จากฐานลูกค้าองค์กรเดิม พร้อมเปิดโอกาสในการขยายกลุ่มลูกค้าและต่อยอดบริการผ่านการเชื่อมโยง แพลตฟอร์มและฐานข้อมูลระหว่างกลุ่มธุรกิจ ซึ่งสนับสนุนการเติบโตของรายได้ในระยะกลางถึงระยะยาว และก่อให้เกิดการผสานความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีอย่างมีประสิทธิภาพ ในเชิงกลยุทธ์ การลงทุนครั้งนี้ สอดคล้องกับแผนการขยายธุรกิจของ TECHLEAD สู่กลุ่มธุรกิจเทคโนโลยีที่มีศักยภาพการเติบโตสูง สามารถขยายตัวได้รวดเร็ว และมีต้นทุนการดำเนินงานต่ำ อีกทั้งยังช่วยกระจายความเสี่ยงจากการพึ่งพารายได้ของธุรกิจรับชำระเงิน และเพิ่มความหลากหลายของแหล่งรายได้ เสริมความมั่นคงทางการเงินของกลุ่มบริษัทในระยะยาว
ทั้งนี้ การเข้าลงทุนดังกล่าวได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของ Inventech เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา และนับเป็นอีกก้าวสำคัญของ TECHLEAD ในการต่อยอดเรื่องราวการเติบโตระยะยาวในมุมมองนักลงทุน ผ่านการขยายพอร์ตสู่ธุรกิจโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัล ซึ่งมีศักยภาพในการสร้างรายได้ที่มั่นคงและยั่งยืน