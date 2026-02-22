xs
ไลฟ์สไตล์ แอนด์ ทราเวล ผนึกกำลังพันธมิตรชั้นนำ เปิดตัว “Robb Report Thailand” ยกระดับประเทศไทยสู่ Ultra Luxury lifestyle Hub แห่งเอเชีย

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



ไลฟ์สไตล์ แอนด์ ทราเวล ผนึกกำลังพันธมิตรชั้นนำ เปิดตัว “Robb Report Thailand” ยกระดับประเทศไทยสู่ Ultra Luxury lifestyle Hub แห่งเอเชีย เดินหน้าดึงดูดกลุ่มเป้าหมายผู้มีไลฟ์สไตล์ลักซ์ชัวรีจากทั่วโลก

กรุงเทพฯ, ประเทศไทย - บริษัท ไลฟ์สไตล์ แอนด์ ทราเวล มีเดีย จำกัด สร้างปรากฏการณ์ครั้งใหม่ ผนึกกำลังพันธมิตรระดับท็อปลิสต์ในธุรกิจลักชัวรีทั้ง World Reward Group (WRG) และ Flow Holding Group พาสื่อไลฟ์สไตล์สุดหรูระดับโลก “Robb Report Thailand” กลับมาอีกครั้ง พร้อมประสานความร่วมมือในการเปิดศักราชใหม่ ยกระดับสื่อไลฟ์สไตล์ในประเทศไทย และปักหมุดให้ไทยเป็นศูนย์กลางด้านการใช้ชีวิตหรูหราแห่งเอเชีย 
นับเป็นปรากฏการณ์ครั้งใหญ่ของแวดวงสื่อไลฟ์สไตล์ระดับลักชัวรีในประเทศไทย เมื่อ 3 ผู้นำในอุตสาหกรรมลักชัวรี ได้แก่ “World Reward Group” (WRG) ผู้นำด้าน Global Concierge สำหรับลูกค้าระดับไฮเอนด์ทั่วเอเชีย, “Flow Holding Group” ผู้ให้บริการเรือยอชต์และซูเปอร์ยอชต์อันดับหนึ่งของภูมิภาค และ “Lifestyle and Travel Media Co., Ltd.” สื่อไลฟ์สไตล์ชั้นนำของไทยที่มีผลงานโดดเด่นด้านการผลิตคอนเทนต์และความร่วมมือกับแบรนด์ระดับโลก จับมือสร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ ประกาศเปิดตัว “Robb Report Thailand” อีกครั้ง เพื่อตอบรับกระแสแรงของตลาดลักชัวรีในประเทศไทยที่ยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่อง ด้วยมูลค่าตลาดสูงถึง 4.4 พันล้านเหรียญสหรัฐในปี 2025 และยังคงโตเฉลี่ยราว 5% ต่อปีไปจนถึง 2028 (จากรายงานของ CBRE Thailand) โดยคาดหวังให้การกลับมาอย่างยิ่งใหญ่ของ “Robb Report Thailand” ในครั้งนี้เป็นภาพสะท้อนถึงความพร้อมของไทยในการต้อนรับผู้มีรสนิยมและแบรนด์ระดับโลกที่มองหาประสบการณ์เหนือระดับ เพื่อยกระดับประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางแห่งความหรูหรา (Ultra-Luxury Destination) ของเอเชีย  

ทั้งนี้ Robb Report เป็นสื่อไลฟ์สไตล์ลักชัวรีชั้นนำระดับโลก ภายใต้การบริหารของ Penske Media Corporation (PMC) ยักษ์ใหญ่แห่งวงการสื่อจากนิวยอร์ก เจ้าของแบรนด์สื่อชื่อดังอย่าง Variety, Rolling Stone และ The Hollywood Reporter โดย Robb Report นับเป็นสื่อที่สะท้อนนิยามของ “ความหรูหราไร้ขีดจำกัด” และเป็นเสมือนคัมภีร์แห่งวิถีชีวิตสำหรับผู้มั่งคั่งมายาวนานกว่า 50 ปี ครอบคลุมผู้อ่านกว่า 20 ล้านคนใน 21 ประเทศทั่วโลก สำหรับประเทศไทย “Robb Report Thailand” ที่เกิดจากความร่วมมือของ 3 ผู้นำในอุตสาหกรรมลักชัวรี ภายใต้การบริหารของ บริษัท ไลฟ์สไตล์ แอนด์ ทราเวล มีเดีย จำกัด จะเริ่มต้นอย่างเป็นทางการในวันที่ 1 มกราคม 2026 เป็นต้นไป โดยนับเป็นการเปิดศักราชใหม่ของวงการสื่อลักชัวรีในประเทศไทย ที่ผสานทั้งความคิดสร้างสรรค์ วิสัยทัศน์ และแรงบันดาลใจอย่างเหนือระดับ 

การกลับมาครั้งนี้ ภายใต้การบริหารของ บริษัท ไลฟ์สไตล์ แอนด์ ทราเวล มีเดีย จำกัด “Robb Report Thailand” มุ่งมั่นที่จะเปิดศักราชใหม่ให้กับสื่อระดับลักชัวรีในประเทศไทย ด้วยการสานต่อเจตนารมณ์ของ Robb Report ภายใต้แนวคิดอันทรงพลังของแบรนด์ “Luxury Without Compromise” ทั้งการนำเสนอเนื้อหาเชิงลึกและแรงบันดาลใจจากโลกแห่งความหรูหรา ครอบคลุมตั้งแต่รถยนต์ เรือยอชต์ เครื่องบินส่วนตัว นาฬิกาชั้นสูง แฟชั่น เครื่องประดับ ไปจนถึงศิลปะแห่งการกินและการเดินทางสุดเอ็กซ์คลูซีฟ นำเสนอผ่านการเล่าเรื่องอย่างมีเอกลักษณ์โดยทีมบรรณาธิการของ Robb Report ทั่วโลก ที่ตั้งใจถ่ายทอดทั้งงานฝีมือ นวัตกรรมการออกแบบ และคุณค่าในการลงทุนที่แท้จริงผ่านบทความและคอนเทนต์ต่าง ๆ ซึ่งรังสรรค์ขึ้นอย่างพิถีพิถัน 

นอกจากนี้ยังมุ่งเดินหน้าสร้างคอมมูนิตี้ของผู้รักในความหรูหราเหนือระดับ โดยไม่เพียงเปิดตัวนิตยสารและแพลตฟอร์มออนไลน์ “Robb Report Thailand” ยังเตรียมเปิดตัวกิจกรรมสุดเอ็กซ์คลูซีฟ อาทิ งานประกาศรางวัล Best of the Best, กิจกรรม Extraordinary Culinary Experiences, และ RR1 Private Club สำหรับสมาชิกผู้ได้รับเชิญเท่านั้น เพื่อมอบประสบการณ์ Ultra Luxury Lifestyle และเชื่อมโยงภาพลักษณ์อันทรงเกียรติของแบรนด์ระดับโลกเข้ากับตลาดลักชัวรีที่เติบโตของประเทศไทยและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งเชื่อว่าจะช่วยสร้างโอกาสทางธุรกิจและแรงบันดาลใจใหม่ให้กับผู้มีรสนิยมชั้นนำในภูมิภาคนี้ได้อย่างแท้จริง 

เตรียมพบกับ “Robb Report Thailand” สื่อไลฟ์สไตล์ลักชัวรีระดับโลก จากความร่วมมือของ 3 ผู้นำในอุตสาหกรรมลักชัวรีไทย ภายใต้การบริหารของ บริษัท ไลฟ์สไตล์ แอนด์ ทราเวล มีเดีย จำกัด ที่จะนำ “ความหรูหราที่แท้จริง” มาบรรจบกับ “วิสัยทัศน์แห่งอนาคต” ในปี 2026 นี้ 









