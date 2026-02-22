“แอลจี” จัดเต็มสินค้าด้วย AI ดันยอดขายปีนี้ทะลุ 1.8 หมื่นล.

ผู้จัดการรายวัน 360- แอลจีเผยโฉมไลน์อัปสินค้าขับเคลื่อนด้วย AI เต็มรูปแบบ พร้อมลุยนวัตกรรม AI สู่ธุรกิจ B2B เต็มกำลัง ผ่านกลยุทธ์ Dual Transformation มุ่งสู่การเป็น Smart Life Solution Company มั่นใจรายได้แตะ 18,000 ล้านบาท และครองส่วนแบ่งตลาด 22% ของตลาดเครื่องใช้ไฟฟ้าปี 69 ที่คาดว่าจะมีมูลค่า 82,000 ล้าน โต 5%
นายซองฮัน จอง ประธานกรรมการบริหาร บริษัท แอลจี อีเลคทรอนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด เปิดเผยว่า แอลจี ประเทศไทย กำลังก้าวสู่การเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ มุ่งมั่นเป็น ‘บริษัทผู้ให้บริการโซลูชันเพื่อชีวิตอัจฉริยะ (Smart Life Solution Company)’ อย่างเต็มตัว ด้วยกลยุทธ์ Dual Transformation ภายใต้แนวทาง AI in Action พัฒนา AI ในผลิตภัณฑ์ให้เข้าใจผู้ใช้งาน ออกแบบมาเพื่อทำความเข้าใจ ปรับตัว และทำให้ชีวิตของคุณง่ายขึ้นในทุกมิติ เชื่อมั่นว่าการนำ AI มาประยุกต์ใช้อย่างแท้จริง จะช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้บริโภคชาวไทยให้ดีขึ้น มอบเวลาเพื่อตัวคุณเองมากขึ้น และอิสระในการใช้ชีวิตได้อย่างแท้จริง
ล่าสุดในปีนี้แอลจีพร้อมจัดแสดงนวัตกรรมที่หลากหลายครอบคลุมกลุ่มผลิตภัณฑ์หลัก เน้นโชว์ผลิตภัณฑ์ที่มาพร้อม AI ที่ใช้งานได้จริง พร้อมเปิดตัวไลน์อัปเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ขับเคลื่อนด้วย AI โดยมีไฮไลท์จาก 3 กลุ่มผลิตภัณฑ์หลัก ดังนี้ 1.กลุ่มธุรกิจโซลูชันเพื่อสิ่งแวดล้อม เปิดตัว ‘LG DUALCOOL™ AI Air ArtCool’ เครื่องปรับอากาศอัจฉริยะที่ส่งมอบความเย็นสบายเหนือระดับ ด้วยระบบ Perfect Comfort AI พร้อมระบบฟอกอากาศ Total Air Care กรองฝุ่น PM2.5 สั่งงานผ่านแอปพลิเคชัน LG ThinQ ได้เช่นกัน
2.กลุ่มธุรกิจโซลูชันด้านสื่อและความบันเทิง เปิดตัวทีวีรุ่นเรือธง นำโดย LG OLED evo W6 (ดีไซน์วอลเปเปอร์ไร้สาย) และ LG OLED evo G6 (ดีไซน์แนบผนัง) ขับเคลื่อนด้วยชิปประมวลผล α11 AI Processor Gen3, 3.กลุ่มธุรกิจโซลูชันเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน ด้วย AI ผ่านแนวคิด FIT-MAX-AI โดย FIT เน้นออกแบบให้เครื่องซักผ้าและตู้เย็นติดตั้งและจัดวางได้ลงตัวในทุกพื้นที่ของบ้าน ส่วน MAX เพิ่มความจุทั้งในถังซักและช่องแช่เย็น เก็บของปริมาณมากได้ในคราวเดียว ขณะที่ AI ช่วยให้งานบ้านง่ายขึ้น โดยปีนี้พร้อมเปิดตัวเครื่องซักผ้าและอบผ้า WashTower™ Gen 2 ชูโรงด้วยเทคโนโลยี AI DD™ 2.0 ตรวจจับได้ทั้งน้ำหนัก ความนุ่มของผ้า ไปจนถึงระดับความสกปรก
นอกจากนี้แอลจียังได้ขยายขอบเขตของโซลูชัน AI สู่ภาคธุรกิจ หรือ B2B ภายใต้แนวคิด 'Beyond the Home: AI-Driven B2B Solutions' ได้แก่ 1.โซลูชันเครื่องปรับอากาศเชิงพาณิชย์ (HVAC) โดยมี LG Multi V 5 Pro II ไฮไลท์สำคัญ คือ LG Multi V i ขับเคลื่อนด้วย AI Engine อัจฉริยะ 2.โซลูชันจอแสดงผลเชิงพาณิชย์ หรือ Information Displays (ID) ปีนี้แอลจีมุ่งต่อยอดธุรกิจด้วยการพัฒนาระบบการจัดการจอภาพแบบครบวงจร (Non-Hardware Solutions) ครอบคลุมตั้งแต่การจัดการเนื้อหา การควบคุมการใช้งาน การบำรุงรักษาเชิงคาดการณ์ ไปจนถึงการวิเคราะห์ข้อมูลการใช้งาน
นายอำนาจ สิงหจันทร์ หัวหน้าฝ่ายการตลาด บริษัท แอลจี อีเลคทรอนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า การเปิดตัวผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้ารุ่นใหม่ในปีนี้ เป็นองค์ประกอบสำคัญภายใต้กลยุทธ์ Dual Transformation ที่มุ่งขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงด้านผลิตภัณฑ์ อย่างเป็นรูปธรรม มุ่งนำเทคโนโลยี AI เข้าสู่ทุกหมวดหมู่ผลิตภัณฑ์ เพื่อยกระดับประสบการณ์การใช้งานและสร้างคุณค่าและพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้บริโภคให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืน ภายใต้วิสัยทัศน์ AI in Action
โดยปีนี้บริษัทใช้งบการตลาดรวมกว่า 500 ล้านบาท ตั้งเป้ารายได้เติบโต 10% คิดเป็นมูลค่า 18,000 ล้านบาท จากปีก่อนทำได้ 16,200 ล้านบาท โต 7% มาจากเครื่องซักผ้า สัดส่วน 45% เป็นผู้นำตลาดด้วยแชร์ 35%, ทีวี สัดส่วน 25% เป็นอันดับ 2 ของตลาด มีแชร์ 20%, ตู้เย็น สัดส่วน 15% อันดับ 5 ของตลาด และแอร์ สัดส่วน 15% อันดับ 6-7 ของตลาด หรือในปีนี้แอลจีตั้งเป้าครองส่วนแบ่งทางการตลาดที่ 22% จากที่คาดการณ์ว่าในปี 2569 ตลาดเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านขนาดใหญ่ใน 4 กลุ่มผลิตภัณฑ์หลัก ได้แก่ เครื่องซักผ้า ทีวี ตู้เย็น และเครื่องปรับอากาศ จะเติบโตประมาณ 5% หรือมีมูลค่ารวมราว 82,000 ล้านบาท.