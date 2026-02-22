อัปเดตเวนคืนรถไฟสายใหม่ "เด่นชัย-เชียงของ" เหลืออีก 987 แปลง ส่วนก่อสร้างคืบหน้ากว่า 53% คาดปิดจ็อบเปิดปี 71 ตามเป้า

รถไฟสายใหม่ "เด่นชัย-เชียงราย-เชียงของ" สร้างคืบหน้ากว่า 53% ส่วนอุโมงค์ 4 แห่ง เจาะไปแล้ว 60% เป้าเปิดให้บริการปี 71 เผยเวนคืนที่ดิน 8,800 แปลงเหลือแค่ 987 แปลง ล่าสุด คปก.ไฟเขียวใช้ที่ดิน ส.ป.ก.ลำปาง และเชียงราย รวม 105 แปลง
รายงานข่าวจากการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) เปิดเผยถึงความคืบหน้าโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่สายเด่นชัย-เชียงราย-เชียงของ ระยะทาง 323.10 กิโลเมตร มูลค่าก่อสร้าง 72,921 ล้านบาท ว่า ณ เดือน ม.ค. 2569 การก่อสร้างงานโยธามีความคืบหน้ารวม 53.421% ล่าช้ากว่าแผน 0.220% (แผนงาน 53.641%) กำหนดระยะเวลาก่อสร้าง 72 เดือน (6 ปี) โดยโครงการมีกำหนดแล้วเสร็จเปิดให้บริการในปี 2571
แบ่งงานก่อสร้างเป็น 3 สัญญา ได้แก่ สัญญาที่ 1 ช่วงเด่นชัย-งาว ระยะทางประมาณ 104 กม. มีกิจการร่วมค้า ITD-NWR (บมจ.อิตาเลียนไทย-บมจ.เนาวรัตน์) เป็นผู้รับจ้าง วงเงิน 26,560 ล้านบาท โดยงานประกอบด้วยงานก่อสร้างทางรถไฟระดับพื้นดินและทางรถไฟยกระดับ รวมระยะทางประมาณ 103 กม. มีสถานี 5 สถานี ป้ายหยุดรถ 2 แห่ง อุโมงค์รถไฟ 2 แห่ง และงานระบบอาณัติสัญญาณและโทรคมนาคม และงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ความคืบหน้าอยู่ที่ 51.530% ล่าช้ากว่าแผน 6.919% (แผนงาน 58.449%)
สัญญาที่ 2 ช่วงงาว-เชียงราย ระยะทางประมาณ 132 กม. มีกิจการร่วมค้า CKST-DC2 (บมจ.ช.การช่าง-บมจ.ซิโนไทย-บจ.บุรีรัมย์พนาสิทธิ์) เป็นผู้รับจ้าง วงเงิน 26,890 งานประกอบด้วยงานก่อสร้างทางรถไฟระดับพื้นดินและทางรถไฟยกระดับ รวมระยะทางประมาณ 132 กม. มีสถานี 4 สถานี ป้ายหยุดรถ 8 แห่ง อุโมงค์รถไฟ 1 แห่ง และงานระบบอาณัติสัญญาณและโทรคมนาคม และงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ความคืบหน้าอยู่ที่ 58.857% เร็วกว่าแผน 3.837% (แผนงาน 55.020%)
สัญญาที่ 3 ช่วงเชียงราย-เชียงของ ระยะทางประมาณ 87 กม. มีกิจการร่วมค้า CKST-DC3 (บมจ.ช.การช่าง- บมจ.ซิโนไทย-บจ.เชียงใหม่คอนสตรัคชั่น) เป็นผู้รับจ้าง งานประกอบด้วยงานก่อสร้างทางรถไฟระดับพื้นดินและทางรถไฟยกระดับ รวมระยะทางประมาณ 87 กม. มีสถานี 3 สถานี ป้ายหยุดรถ 3 แห่ง อุโมงค์รถไฟ 1 แห่ง และงานระบบอาณัติสัญญาณและโทรคมนาคม และงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง มีความคืบหน้าอยู่ที่ 48.473% เร็วกว่าแผน 3.331% (แผนงาน 45.142%)
@เจาะเขาสร้าง 4 อุโมงค์ คืบหน้า 60-70%
ส่วนการเจาะภูเขาก่อสร้างอุโมงค์ 4 แห่ง ระยะทางรวม 27.03 กิโลเมตรมีความก้าวหน้าดังนี้ อุโมงค์สอง จ.แพร่ ความยาว 1.059 กม. คืบหน้า 60.24% ล่าช้า 23.06% ,อุโมงค์งาว จ.ลำปาง ความยาว 6.211 กม. คืบหน้า 72.52% เร็วกว่าแผน 1.72% ,อุโมงค์แม่กา จ.พะเยา ความยาว 2.7 กม. คืบหน้า 71.53% เร็วกว่าแผน 7.51% และอุโมงค์ดอยหลวง จ.เชียงราย ความยาว 3.4 กม. คืบหน้า 67.17% เร็วกว่าแผน 9.75%
@คปก.อนุญาตใช้ที่ดิน ส.ป.ก.จำนวน 105 แปลง
ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 18 ก.พ. 2569 ที่ประชุมคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (คปก.) มีมติเห็นชอบให้ยินยอมหรืออนุญาตใช้ประโยชน์ที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดิน เพื่อดำเนินโครงการก่อสร้างทางรถไฟสายเด่นชัย-เชียงราย-เชียงของ ครอบคลุมพื้นที่เขตปฏิรูปที่ดินในจังหวัดลำปาง จำนวน 53 แปลง เนื้อที่รวมประมาณ 188 ไร่ 3 งาน 57 ตารางวา และพื้นที่เขตปฏิรูปที่ดินในจังหวัดเชียงราย จำนวน 42 แปลง เนื้อที่รวมประมาณ 173 ไร่ 23 ตารางวา
โดยการอนุญาตดังกล่าวเป็นไปตามกฎหมายที่กำหนดให้การใช้ที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อดำเนินโครงการของรัฐ ซึ่งเป็นประโยชน์ส่วนรวมของประเทศ โดยเฉพาะด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานคมนาคมขนส่งและระบบโลจิสติกส์ พร้อมกำหนดให้มีการเรียกเก็บค่าตอบแทนการใช้ประโยชน์ที่ดินตามอัตราที่กำหนดไว้ในข้อ 9 (3) ของระเบียบ คปก.ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการใช้ และค่าตอบแทนการใช้ประโยชน์ที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ. 2561 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563
@เดินหน้าเวนคืนที่ดิน 8,800 แปลง เหลืออีก 987 แปลง
รายงานข่าวจาก รฟท.แจ้งว่า โครงการรถไฟทางคู่สายเด่นชัย-เชียงราย-เชียงของ เป็นการก่อสร้างเส้นทางรถไฟสายใหม่ที่จะเปิดพื้นที่ 4 จังหวัดภาคเหนือที่เปี่ยมด้วยศักยภาพ ทั้งด้านการท่องเที่ยว เศรษฐกิจและการค้า โดยผ่านพื้นที่ 59 ตำบล 17 อำเภอ 4 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดแพร่ ลำปาง พะเยา และเชียงราย มีสถานีทั้งสิ้น 26 สถานี ประกอบด้วย สถานีขนาดใหญ่ 4 สถานี สถานีขนาดเล็ก 9 สถานี และป้ายหยุดรถ 13 แห่ง
โดยมีจำนวนที่ดินที่ต้องเวนคืนและจัดกรรมสิทธิ์จำนวน 8,800 แปลง ปัจจุบันส่งมอบแล้ว 8,109 แปลง เหลือที่ดินที่รอดำเนินการ 987 แปลง โดยมีรายละเอียดแบ่งตามประเภทที่ดินที่จ้องเวนคืนและจัดกรรมสิทธิ์ ดังนี้
1. ประเภทเอกสารสิทธิของเอกชน จำนวน 7,209 แปลง ส่งมอบแล้ว 6,766 แปลง เหลือที่ดินที่รอเวนคืนและจัดกรรมสิทธิ์ 659 แปลง แบ่งเป็น สัญญาที่ 1 ช่วงเด่นชัย-งาว เหลือ 8 แปลง ในพื้นที่ จ.แพร่และลำปาง เหลือเป็นทางสาธารณประโยชน์ 2 แปลง, เจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ไม่ประสงค์จะให้มีการเวนคืน 3 แปลง, เจ้าของเสียชีวิต 1 แปลง และไม่ถูกเวนคืน 2 แปลง
สัญญาที่ 2 ช่วงงาว-เชียงราย เหลือ 409 แปลง ในพื้นที่ จ.ลำปาง, พะเยา และเชียงราย เหลือเป็นรอผลรังวัดที่ดิน 1 แปลง, ไม่ยื่นขอรังวัด 2 แปลง, เจ้าของเสียชีวิต 2 แปลง, ติดภาระจำนอง 4 แปลง และรอเวนคืนเพิ่มอีก 401 แปลง
สัญญาที่ 3 ช่วงเชียงราย-เชียงของ เหลือ 242 แปลง ในพื้นที่ จ.เชียงราย เหลือเป็นรอผลรังวัดที่ดิน 4 แปลง, ยังไม่ได้เซ็นสัญญาเพราะรองบประมาณ 20 แปลง, ติดปัญหายังไม่ได้รังวัดที่ดิน 2 แปลง, เวนคืนเพิ่มเติมและเจ้าของกรรมสิทธิ์ไม่ประสงค์ให้เวนคืน 1 แปลง, ยังไม่ได้เซ็นสัญญาโดยทำสัญญาแล้ว 75% 185 แปลง และรอผลรังวัด 29 แปลง
2. ประเภทที่ดิน ส.ป.ก. จำนวน 944 แปลง ส่งมอบแล้ว 790 แปลง เหลือที่ดินที่รอเวนคืนและจัดกรรมสิทธิ์ 154 แปลง แบ่งเป็น
สัญญาที่ 1 ช่วงเด่นชัย-งาว เหลือ 4 แปลงในพื้นที่ จ.แพร่ และลำปาง เหลือรอที่ดินที่ยังไม่มีผลการรังวัด 2 แปลง และที่ดินที่เป็นข้อพิพาทด้านกรรมสิทธิ์ทับซ้อนเขตป่าไม้ ซึ่งกำลังอุทธรณ์ตามขั้นตอน ส.ป.ก.จำนวน 2 แปลง
สัญญาที่ 2 ช่วงงาว-เชียงราย เหลือ 16 แปลงในพื้นที่ จ.ลำปาง และพะเยา เหลือรองบประมาณเพื่อทำสัญญา 2 แปลงใน จ.ลำปาง, เกษตรกรไม่ประสงค์จะเวนคืน 1 แปลงใน จ.พะเยา และเวนคืนเพิ่มเติมอีก 13 แปลง
สัญญาที่ 3 ช่วงเชียงราย-เชียงของ เหลือ 134 แปลงในพื้นที่ จ.เชียงราย โดยเหลือพื้นที่ที่ยังไม่มีผลรังวัดที่ดิน เพราะเจ้าของกรรมสิทธิ์อ้างว่าที่ดินเป็น ส.ค.1 3 แปลง, ที่ดินที่มีการครอบครอง 5 แปลง, ยังไม่ได้เซ็นสัญญาเพราะรองบประมาณและรังวัด 86 แปลง, เวนคืนเพิ่มเติม รอผลรังวัด 27 แปลง และยังไม่ได้เซ็นสัญญาและรองบประมาณ 13 แปลง
3. ประเภทที่ดินที่กรมที่ดินออกหนังสือรับรองการทำประโยชน์ (ทค.) จำนวน 116 แปลง ส่งมอบแล้ว 90 แปลง เหลือที่ดินที่รอเวนคืนและจัดกรรมสิทธิ์ 26 แปลง แบ่งเป็น
- สัญญาที่ 1 ช่วงเด่นชัย-งาว เหลือ 2 แปลงในพื้นที่ จ.แพร่ โดยกรรมการยังไม่รับรองสิทธิ์ทั้ง 2 แปลง
- สัญญาที่ 2 ช่วงงาว-เชียงราย เหลือ 3 แปลงในพื้นที่ จ.ลำปาง โดยอยู่ระหว่างรองบประมาณเพื่อทำสัญญา 1 แปลง และเวนคืนที่ดินเพิ่มเติม 2 แปลง
- สัญญาที่ 3 ช่วงเชียงราย-เชียงของ เหลือ 21 แปลงในพื้นที่ จ.เชียงราย โดยอยู่ระหว่างรอตรวจสอบแนวเขตป่าไม้เพิ่มเติม 7 แปลงจากสำนักงานพัฒนาที่ดินจ.น่าน ส่วนที่เหลือไม่มีข้อมูล
4. ประเภทที่ดินที่เป็นป่าไม้ภายใต้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จำนวน 238 แปลง ส่งมอบแล้ว 213 แปลง เหลือที่ดินที่รอเวนคืนและจัดกรรมสิทธิ์ 25 แปลง อยู่ในสัญญาที่ 2 ช่วงงาว-เชียงรายทั้งหมด พื้นที่ จ.ลำปางและพะเยา เหลือรอเวนคืนเพิ่ม 20 แปลง, รองบประมาณเพื่อทำสัญญา 4 แปลง และเป็นที่ดินที่พิพาทกันในครอบครัวเจ้าของกรรมสิทธิ์ 1 แปลง
5. ที่ดินที่อยู่ภายใต้การอนุญาตให้เข้าทำประโยชน์หรืออยู่อาศัยภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติเพื่อดำเนินการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล (คทช.) โดยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จำนวน 324 แปลง ส่งมอบแล้ว 248 แปลง เหลือที่ดินที่รอเวนคืนและจัดกรรมสิทธิ์ 76 แปลง แบ่งเป็น
- สัญญาที่ 1 ช่วงเด่นชัย-งาว 1 แปลง ในพื้นที่ จ.ลำปาง โดยอยู่ระหว่างการตรวจสอบและยืนยันสิทธิพื้นที่ทับซ้อน
- สัญญาที่ 2 ช่วงงาว-เชียงราย 75 แปลงในพื้นที่ จ.ลำปาง โดยอยู่ระหว่างรองบประมาณเพื่อเรียกทำสัญญา 73 แปลง และเวนคืนเพิ่มอีก 2 แปลง
6. ที่ดินประเภทที่ราชพัสดุจำนวน 18 แปลง รอส่งมอบทั้งหมด แบ่งเป็น
- สัญญาที่ 1 ช่วงเด่นชัย-งาว รอหนังสืออนุญาตให้ใช้พื้นที่จากอธิบดีกรมธนารักษ์ 7 แปลง
- สัญญาที่ 2 ช่วงงาว-เชียงราย รอหนังสืออนุญาตให้ใช้พื้นที่จากอธิบดีกรมธนารักษ์ 6 แปลง
- สัญญาที่ 3 ช่วงเชียงราย-เชียงของ รอหนังสืออนุญาตให้ใช้พื้นที่จากอธิบดีกรมธนารักษ์ 5 แปลง
และ 7. ที่ดินประเภทที่ดิน น.ส.ล. จำนวน 31 แปลง ส่งมอบแล้ว 2 แปลง เหลือที่ดินที่รอเวนคืนและจัดกรรมสิทธิ์ 29 แปลง แบ่งเป็น
- สัญญาที่ 1 ช่วงเด่นชัย-งาว เหลือ 4 แปลงในพื้นที่ จ.แพร่ อยู่ระหว่างรอรังวัดจากสำนักงานที่ดิน เพื่อดำเนินการขออนุญาตให้ใช้พื้นที่และถอนสภาพที่ดิน น.ส.ล.ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 4 แปลง
- สัญญาที่ 2 ช่วงงาว-เชียงราย เหลือ 17 แปลงในพื้นที่ จ.พะเยา อยู่ระหว่างรอรังวัดจากสำนักงานที่ดิน เพื่อดำเนินการขออนุญาตให้ใช้พื้นที่และถอนสภาพที่ดิน น.ส.ล.ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 15 แปลง และเวนคืนเพิ่มเติมอีก 2 แปลง
- สัญญาที่ 3 ช่วงเชียงราย-เชียงของ เหลือ 8 แปลงในพื้นที่ จ.เชียงราย รอรังวัดจากสำนักงานที่ดิน เพื่อดำเนินการขออนุญาตให้ใช้พื้นที่และถอนสภาพที่ดิน น.ส.ล.ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 8 แปลง