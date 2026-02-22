นูทริชั่น โปรเฟส คว้า “เซียนหรั่ง - อี๊ด โปงลาง” นั่งแท่นพรีเซนเตอร์ ส่งต่อเคล็ดลับ ‘ลำไส้ดี’ ปลุกความมั่นใจจากภายในสู่ภายนอก

บริษัท นูทริชั่น โปรเฟส จำกัด (มหาชน) สร้างแรงสั่นสะเทือนในตลาดสุขภาพอีกครั้ง! ประกาศเปิดตัว 2 พรีเซนเตอร์สายฮาสุขภาพดี “เซียนหรั่ง” และ “อี๊ด โปงลาง” ตัวแทนไลฟ์สไตล์คนยุคใหม่ที่เผชิญปัญหา “กินผักไม่พอ ขับถ่ายยาก” พร้อมชูสองผลิตภัณฑ์เด่น Alfa Chlorophyll X และ Alfa Chlorophyll Plus ตอบโจทย์สุขภาพลำไส้ที่แตกต่างอย่างลงตัว
สำหรับกลุ่มผู้ที่มีปัญหาขับถ่ายยาก ท้องผูกเรื้อรัง หรือรู้สึกอึดอัดตัวจากของเสียตกค้าง แบรนด์ได้ส่ง Alfa Chlorophyll X โดยมี “เซียนหรั่ง” พรีเซนเตอร์สายลุยเป็นตัวแทนสื่อสารภายใต้แนวคิด “หล่อได้ เพราะขับถ่ายดี” ซึ่งผลิตภัณฑ์สูตรนี้เน้นการแก้ปัญหาที่ตรงจุดด้วยสารสกัดคลอโรฟิลล์จากต้นอัลฟัลฟา ผสานพลังสมุนไพรธรรมชาติอย่างลูกยอและมะขาม ที่มีสรรพคุณช่วยกระตุ้นการทำงานของลำไส้ ทำให้อุจจาระนิ่ม ขับถ่ายคล่องตัว และช่วยขจัดสิ่งสกปรกที่ตกค้างในระบบทางเดินอาหาร เปลี่ยนความกังวลให้เป็นความเบาสบายและเพิ่มความมั่นใจในการใช้ชีวิตในทุกวัน
ขณะที่กลุ่มผู้ที่รักการทานอาหารเป็นชีวิตจิตใจ โดยเฉพาะผู้ที่ชอบอาหารรสจัดและมีพฤติกรรมทานผักน้อย แบรนด์ได้ส่งตัวแทนอย่าง “อี๊ด โปงลาง” มาบอกเล่าเคล็ดลับการดูแลตัวเองระยะยาวด้วย Alfa Chlorophyll Plus ที่มาพร้อมสโลแกน “1 ช้อน = ผัก 10 กิโลกรัม” โดยสูตรนี้ถูกออกแบบมาเพื่อสร้างสมดุลให้ลำไส้อย่างยั่งยืน ด้วยส่วนผสมของคลอโรฟิลล์คุณภาพสูงทำงานร่วมกับอินูลิน (Inulin) ซึ่งเป็นใยอาหารธรรมชาติชั้นดี ช่วยทดแทนการขาดสารอาหารจากผักและผลไม้ ทั้งยังปราศจากน้ำตาลและแลคโตส เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการฟื้นฟูระบบขับถ่ายให้ทำงานได้ปกติในระยะยาว
การขยับตัวครั้งใหญ่ของ นูทริชั่น โปรเฟส ในครั้งนี้ ไม่เพียงแต่เป็นการสร้างการรับรู้แบรนด์ผ่านพรีเซนเตอร์ที่มีเอกลักษณ์ชัดเจนเท่านั้น แต่ยังเป็นการตอกย้ำความมุ่งมั่นในการส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์ความต้องการเฉพาะบุคคล ไม่ว่าจะเป็นการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าเรื่องการขับถ่ายหรือการดูแลสุขภาพเชิงป้องกัน ซึ่งสอดคล้องกับเทรนด์การใส่ใจสุขภาพในปัจจุบันที่ผู้บริโภคหันมาให้ความสำคัญกับสมดุลของร่างกายมากขึ้น เพื่อให้ทุกคนสามารถสนุกกับการใช้ชีวิตและการกินได้อย่างเต็มที่โดยไม่ต้องกังวลเรื่องปัญหาลำไส้อีกต่อไป