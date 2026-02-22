“ปรีดี ดาวฉาย”ปฏิเสธชัดไม่นั่งรมว.พลังงานในรัฐบาล “อนุทิน2”

“ปรีดี ดาวฉาย”ออกโรงปฏิเสธอีกครั้งหลังมีกระแสข่าวถูกทาบทามนั่งเก้าอี้รมว.พลังงาน ในรัฐบาลอนุทิน2 ยืนยันเหมาะกับทำงานภาคเอกชนมากกว่า
จากกรณีมีกระแสข่าวระบุว่านายปรีดี ดาวฉาย ถูกทาบทามให้เข้ามานั่ง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ในรัฐบาลอนุทิน 2
ล่าสุดเมื่อวันที่ 22 ก.พ. นายปรีดี ดาวฉายออกมาชี้แจงอย่างชัดเจนว่า ข่าวดังกล่าวไม่เป็นความจริง ปัจจุบันยังไม่มีบุคคลหรือฝ่ายใดได้มีการติดต่อ ปรึกษาหารือ หรือทาบทามตนให้ไปรับตำแหน่งใดๆ ทางการเมืองทั้งสิ้น และแม้ตนจะเคยมีประสบการณ์ทำหน้าที่รัฐมนตรีมาก่อน แต่ในเวลานี้ตนไม่ความประสงค์จะเข้ารับตำแหน่งทางการเมือง หรือไปช่วยงานพรรคการเมืองใด
“ได้ประเมินบทบาทของตนเองอย่างรอบคอบแล้ว เห็นว่าความรู้และประสบการณ์ที่สั่งสมมา เหมาะสมกับการทำงานในภาคเอกชนมากกว่า โดยเฉพาะบทบาทกรรมการและที่ปรึกษาให้กับบริษัทหลายแห่ง ซึ่งสามารถใช้ความเชี่ยวชาญเพื่อสนับสนุนการพัฒนาองค์กร เสริมสร้างศักยภาพบุคลากร และยกระดับมาตรฐานการบริหารจัดการได้อย่างเป็นรูปธรรม ขอยืนยันอีกครั้งว่า ข่าวเรื่องการเข้ารับตำแหน่งทางการเมืองใด ๆ ไม่เป็นความจริง“ นายปรีดี กล่าว