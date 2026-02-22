บอร์ดรฟท.เคาะงบลงทุนปี 70 กว่า 5.79 แสนล้านบาท เดินหน้า”ไฮสปีดไทย-จีนเฟส 2, ทางคู่-สีแดงต่อขยาย”เป้าเบิกจ่าย 6.19 หมื่นล้านบาท

บอร์ดรฟท.เคาะงบลงทุนฯ ปี 70 กรอบวงเงิน 5.79 แสนล้านบาท เดินหน้า 3 โครงการใหญ่ “ทางคู่ต่อขยาย-สายสีแดง-ไฮสปีดไทย-จีน”ตั้งกรอบเบิกจ่าย 6.19 หมื่นล้านบาท ส่วนไฮสปีด 3 สนามบินคาดเริ่มจ่ายค่าร่วมลงทุนฯปี70 ราว 1.4 หมื่นล้าน กันใช้งบปี 69 ดำเนินการ
นายอนันต์ โพธิ์นิ่มแดง รองผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) และรักษาการผู้ว่าการฯรฟท. เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการ (บอร์ด) รฟท.เมื่อวันที่ 18 ก.พ.2569 มีมติเห็นชอบงบประมาณลงทุนรัฐวิสาหกิจประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 ของการรถไฟฯ จำนวน 579,134.770 ล้านบาท โดยมีวงเงินเบิกจ่าย 61,959.751 ล้านบาท พร้อมทั้งอนุมัติงบประมาณทำการประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2570 ( 1ต.ค.2569- 30 ก.ย. 2570) โดยประมาณการรายได้จากการดำเนินงาน เป็นเงิน 12,764.035 ล้านบาท ประมาณกาณรายจ่าย เป็นเงิน 47,759.405 ล้านบาท โดยมีผลขาดทุนจากการดำเนินงาน จำนวน 34,995.370 ล้านบาท โดยจะนำเสนอกระทรวงคมนาคมพิจารณาเสนอสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) พิจารณาเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไป
โดยงบประมาณลงทุนรัฐวิสาหกิจประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 ของการรถไฟ มีกรอบวงเงินเบิกจ่าย 61,959.751 ล้านบาท โดยมีการปรับแผนการดำเนินงานให้เหมาะสมตามนโยบายรัฐบาล ประกอบด้วยแผนงานหลัก 3 แผน ประกอบด้วย 1. โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ระยะที่ 2 จำนวน 6 เส้นทาง ระยะทางรวม 1,249 กิโลเมตร (กม.) วงเงินลงทุนรวมประมาณ 297,924 ล้านบาท เส้นทางครอบคลุมทั่วประเทศ มีวัตถุประสงค์เพื่อเปลี่ยนการขนส่งสินค้าจากทางถนนมาสู่ทางราง ช่วยลดระยะเวลาการเดินทางลงง 30% เนื่องจากไม่ต้องรอหลีกขบวนรถ ทำให้ขบวนรถตรงต่อเวลามากขึ้น พร้อมทั้งยังช่วยลดอุบัติเหตุ ลดต้นทุนโลจิสติกส์ของประเทศ
2.โครงการระบบรถไฟชานเมืองสายสีแดง ส่วนต่อขยาย 3 เส้นทาง ได้แก่ สายสีแดง ช่วงรังสิต – มธ.ศูนย์รังสิต กรอบวงเงิน 6,473.98 ล้านบาท, สายสีแดง ช่วงศิริราช-ตลิ่งชัน-ศาลายา และสถานีเพิ่มเติม 3 สถานี (สถานีสะพานพระราม 6 สถานีบางกรวย-กฟผ. และสถานีบ้านฉิมพลี) กรอบวงเงิน 15,176.21 ล้านบาท ,สายสีแดงอ่อน (Missing Link) ช่วงบางซื่อ-พญาไท-มักกะสัน-หัวหมาก และสายสีแดงเข้ม ช่วงบางซื่อ-หัวลำโพง กรอบวงเงิน 44,573.85 ล้านบาท 3
3. โครงการรถไฟความเร็วสูงไทย-จีน ระยะที่ 2 ช่วงนครราชสีมา-หนองคาย ระยะทาง 357.12 กม. กรอบวงเงินลงทุน 341,351.42 ล้านบาท
ส่วนโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อม 3 สนามบิน (ดอนเมือง, สุวรรณภูมิ, อู่ตะเภา) มูลค่ากว่า 224,544 ล้านบาทสนามบิน ซึ่งรัฐจะจ่ายค่าร่วมลงทุน (อุดหนุนค่างานโยธา) ประมาณ 120,000 ล้านบาท เบื้องต้น รฟท.ได้ตั้งงบประมาณรายจ่ายปี 2569 ไว้ดำเนินการแต่เนื่องจากโครงการยังไม่ได้เริ่มต้น โดยจะมีการจ่ายค่าร่วมลงทุนฯให้กับ บริษัท เอเชีย เอราวัน จำกัด ของกลุ่มซีพี หลังออก NTP ให้เริ่มงาน หากสามารถแก้ไขสัญญากับกลุ่มซีพี. ได้ในเดือนก.ค. 2569 คาดว่า จะเริ่มจ่ายค่าร่วมลงทุนได้ในปีงบประมาณ 2570 ซึ่งขอกันงบปี 2569 มาดำเนินการได้ โดยปีแรกอยู่ที่ประมาณ 14,000 ล้านบาท
@เห็นชอบปรับปรุงงบลงทุนปี 69 เป็น 5.13 แสนล้านบาท หลังเบิกจ่ายได้เพิ่ม 1.4 หมื่นล้านบาท
นอกจากนี้บอร์ดรฟท.ยังเห็นชอบการปรับปรุงงบลงทุนรัฐวิสาหกิจประจำปีงบประมาณ 2569 ครั้งที่ 1 ของการรถไฟฯวงเงินดำเนินการจากจำนวน 368,886.330 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจำนวน 144,966.436 ล้านบาท เป็นจำนวน 513,852.766 ล้านบาท วงเงินเบิกจ่าย จากจำนวน 35,244.236 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจำนวน 14,415.907 ล้านบาท เป็นจำนวน 49,660.143 ล้านบาท เพื่ดเสนอกระทรวงคมนาคมพิจารณา เสนยอสภาพัฒน์ฯพิจารณาการปรับปรุงวงเงิน งบลงทุนประจำปี 2569 ครั้งที่ 1 ของการรถไฟฯต่อไป