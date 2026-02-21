2พี่น้องร้านอาหารดังผนึก2อินฟลูฯ ขายข้าวมันไก่แบรนด์หนีห่าวออนไลน์

ครั้งแรก “ชุติมา-ปรมินทร์” สองพี่น้องผู้บริหารเครือร้านอาหารดัง จับมือชิงเค้กตลาด “ข้าวมันไก่” แท็กทีมสองอินฟลูตัวแม่ เปิดแบรนด์ “ข้าวมันไก่หนีห่าวป้าตือ-มิกซ์ เฉลิมศรี” ลุยขายออนไลน์เต็มสูบ
สร้างสีสันใหม่ๆ ให้แวดวงธุรกิจอาหารในไทยคึกคักอีกครั้ง เมื่อ “ชุติมา เปรื่องเมธางกูร” ผู้บริหารไฟแรงที่สร้างชื่อจากการปลุกปั้นแบรนด์ร้านอาหารดังมากมาย อาทิ แบรนด์ปิ้งย่างเกาหลี nice two Meat u แบรนด์ชานมเสือพ่นไฟ Fire Tiger แบรนด์ก๋วยเตี๋ยวเรือ “เกศเตี๋ยว” แท็กทีมน้องชาย “ปรมินทร์ เปรื่องเมธางกูร” ผู้บริหารแห่งเครือยูซุ กรุ๊ป (Yuzu
Group) เจ้าของเชนร้านอาหารญี่ปุ่นชื่อดังมากมาย อาทิ Yuzu Ramen Yuzu Omakase และ Yuzu Suki
พร้อมด้วยสองอินฟลูเอนเซอร์ตัวท็อปอย่าง “ป้าตือ-สมบัษร ถิระสาโรช” และ “มิกซ์ เฉลิมศรี” เปิดแบรนด์ข้าวมันไก่สูตรไหหนาน “ข้าวมันไก่หนีห่าว ป้าตือ-มิกซ์เฉลิมศรี” ชิงพื้นที่ “Top of Mind” แบรนด์ข้าวมันไก่ยอดนิยมขวัญใจชาวไทย โดยชิมลางเปิดขายเดลิเวอรีในกรุงเทพฯและปริมณฑลผ่านไลน์แมน ตั้งเป้ากระจายจุด Cloud Kitchen ทั่วกรุง 8 แห่งภายใน 1 เดือนหลังจากเปิดตัว ในอนาคตลุยจัดส่งทั่วประเทศ
ทั้งนี้ ชุติมา เปรื่องเมธางกูร หนึ่งในผู้บริหารแบรนด์ “ข้าวมันไก่หนีห่าว” เผยถึง ความร่วมมือครั้งสำคัญของ 4 ผู้บริหารชื่อดังทั้งสี่คนว่า จุดเริ่มต้นในการทำแบรนด์มาจากป้าตือชวนทำแบรนด์ข้าวมันไก่ แล้วทั้งมิกซ์กับเกศก็ชอบทานข้าวมันไก่กันอยู่แล้ว เพราะมองว่าในยุคเศรษฐกิจแบบนี้ บางทีคนอยากจะทานอะไรที่อร่อย คุ้มค่า เข้าถึงง่ายด้วยการสั่งเดลิเวอรี เป็นแบรนด์ที่ทานแล้วรู้สึกสะอาดปลอดภัย และแตกต่างจากร้านอื่นด้วย ราคาเริ่มต้นอยู่ที่ 70-149 บาท โดยราคาข้าวมันไก่ธรรมดาจะ 70 บาท แต่ข้าวมันไก่ไหหนาน จะอยู่ที่ 129 บาท แต่ทุกเมนูจะได้รับน้ำพริกไก่กรอบไว้ทานคู่กันเพื่อให้เคี้ยวสนุกขึ้น ทานแล้วมีเท็กเจอร์ ซึ่งเป็นรีเควสจากทางมิกซ์ว่า น่าจะมีอะไรทานแบบรสชาติแซ่บๆ คู่กับการทานข้าวมันไก่ด้วย
“คุณมิกซ์กับป้าตือมีส่วนช่วยในการบริหารแบรนด์เป็นอย่างมากในทุกขั้นตอน การร่วมมือกันทำแบรนด์ในครั้งนี้เป็นเหมือนการเบรนสตรอมกันของคนทั้งหมด 3 เจนเนอเรชั่น อย่างคุณมิกซ์จะทราบความต้องการของกลุ่มคนรุ่นใหม่ Gen Z ในขณะที่ป้าตือเองก็มีประสบการณ์ในการทำธุรกิจอาหารมาก่อน และรู้ถึงความต้องการของลูกค้าทุกกลุ่มเป็นอย่างดี ทางเกศและน้องชายก็จะเป็นพาร์ทเนอร์ดูแลเรื่องระบบ และการ operation เป็นหลัก แบรนด์จะอยู่ภายใต้บริษัทส้มพาสุข จำกัด ของเครือยูซุ กรุ๊ป โดยเราประเดิมใช้พื้นที่ของเครือยูซุเป็นจุดส่งอาหารจากสยามสแควร์ ในช่วงแรก และเตรียมจะเพิ่ม cloud kitchen ออกไปตามสาขาที่ตั้งของร้าน Yuzu Suki รวมแล้วทั้งหมด 8 แห่ง พร้อมกับกำลังเตรียมความพร้อมในการจัดส่งความอร่อยไปทั่วประเทศในอนาคตอันใกล้ด้วย
ความพิเศษของข้าวมันไก่แบรนด์เรา คือ เราใช้ข้าวเกาหลีมาทำข้าวมัน ข้าวมีให้เลือก 4 อย่าง คือ ข้าวมันปกติ ข้าวมันกระเทียม ข้าวมันผักกาดดอง ข้าวอบเผือก ส่วนไก่เป็นไก่ซูวี แล้วก็จะมีข้าวมันไก่ทอด น้ำจิ้มไหหนานจะเป็นน้ำจิ้มสูตรเด็ดทุกซอส ข้าวมันไก่ไหหนานจะมีหลายซอส คือ ซอสกระเทียม ซอสน้ำส้มไหหนาน ซอสน้ำราดไก่ซูวี
และจะมีน้ำซุปให้เลือกทั้งซุปปกติและซุปมะนาวดองด้วย