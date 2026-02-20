กทพ.ถกที่ปรึกษา-ผู้รับเหมาทางด่วน”พระราม 3- ดาวคะนอง”ทบทวนมาตรการความปลอดภัย งานติดตั้งชิ้นส่วนสะพานสัญญา1,2

ผู้ว่าฯกทพ.ประชุม ผู้รับเหมา-ที่ปรึกษา“ทางด่วนพระราม 3 – ดาวคะนอง – วงแหวนรอบนอกฯ”สัญญา 1และ 3 ทบทวนมาตรการความปลอดภัย ยึดหลัก SAFETY FIRST จัดทีมวิศวกรฯกทพ. ร่วมตรวจสอบขั้นตอนทำงาน ติดตั้งชิ้นส่วนสะพานช่วงรพ.นครธนและต่างระดับบางขุนทียน
เมื่อวันที่ 19 ก.พ.2569 นายสุรเชษฐ์ เหล่าพูลสุข ผู้ว่าการการทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) ได้เชิญบริษัทผู้รับจ้างก่อสร้างและผู้ควบคุมงานก่อสร้างโครงการทางพิเศษสายพระราม 3 – ดาวคะนอง – วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันตก สัญญาที่ 1 และสัญญาที่ 3 มาประชุม เพื่อกำชับให้เพิ่มความเข้มงวดมาตรการด้านความปลอดภัยโดยในขั้นตอนการก่อสร้างของผู้รับจ้างกับผู้ให้บริการควบคุมงานก่อสร้าง ได้จัดให้มีวิศวกรของ กทพ. ร่วมการตรวจสอบการทำงานของผู้ให้บริการควบคุมงานก่อสร้างตลอดช่วงการดำเนินงานจนกว่าจะแล้วเสร็จ
ในการนี้ กทพ. ได้เชิญ รองศาสตราจารย์ ดร.ภาณุวัฒน์ จ้อยกลัด ประธานสาขาวิศวกรรมโยธา วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) เข้าร่วมประชุมเพื่อให้ข้อเสนอแนะด้านวิศวกรรมและความปลอดภัย อีกด้วย
ผู้ว่าการ กทพ.
ได้กำชับให้ผู้รับจ้างตรวจสอบและเช็คอุปกรณ์ เครื่องมือ ก่อนการทำงานทุกครั้ง
โดยเฉพาะช่วงที่จะต้องบังคับการใช้เครน
การใช้Launching Gantry (อุปกรณ์/โครงเหล็กสำหรับยกคาน)
ซึ่งเป็นเครื่องจักรขนาดใหญ่ที่ใช้ในการยกและวางคานสะพานคอนกรีตสำเร็จรูป เป็นต้น
และในจุดที่มีความเสี่ยง เพื่อตรวจสอบความปลอดภัยอย่างละเอียดก่อนดำเนินการต่อ
พร้อมสั่งการให้เพิ่มความเข้มงวดในการควบคุมงานก่อสร้างทุกขั้นตอน โดยเน้นย้ำถึงความปลอดภัยของประชาชนและผู้ปฏิบัติงานต้องมาก่อน
หากพบจุดเสี่ยงให้หยุดการทำงานในจุดนั้นทันที เพื่อตรวจสอบและแก้ไข
โดยเน้นย้ำว่าความปลอดภัยต้องมาก่อน
ทั้งนี้ กทพ.
จะติดตามและประเมินการดำเนินงานด้านความปลอดภัยอย่างใกล้ชิดอย่างต่อเนื่อง
หากพบการปฏิบัติงานที่ไม่เป็นไปตามมาตรฐานหรือมาตรการที่กำหนด
จะดำเนินการตามเงื่อนไขสัญญาอย่างเคร่งครัดโดยทันที
นายสุรเชษฐ์ย้ำว่า กทพ. ให้ความสำคัญสูงสุดต่อความปลอดภัยของประชาชนผู้ใช้เส้นทางและผู้ปฏิบัติงานในโครงการ และจะดำเนินการก่อสร้างด้วยความรอบคอบ โปร่งใส พร้อมจะสื่อสารความคืบหน้าโครงการฯ ให้ประชาชนได้รับทราบอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างความมั่นใจในการดำเนินโครงการในระยะยาว
โดยเมื่อวันที่ 19 ก.พ.69 กทพ. กำกับมาตรการความปลอดภัย การดำนินงานติดตั้งชิ้นส่วนสะพาน โครงการทางพิเศษสายพระราม 3 - ดาวคะนอง-วงแหวนรอบนอก กรุงเทพมหานคร ด้านตะวันตกสัญญาที่ 1 โดยคุมเข้ม! ยึดหลักSAFETY FIRST กำกับมาตรการความปลอดภัยก่อนและหลังการดำเนินงานติดตั้งชิ้นส่วนสะพาน โครงการทางพิเศษสายพระราม 3-ดาวคะนอง-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร ด้านตะวันตก สัญญาที่ 1 บริเวณต่างระดับบางขุนเทียน และ บริเวณรพ.นครธน ทุกขั้นตอนการดำเนินงานอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของสามัญวิศวกรและวุฒิวิศวกรอย่างใกล้ชิดเพื่อความปลอดภัยสูงสุดของประชาชนผู้ใช้เส้นทางและผู้ปฏิบัติงาน
โดยได้ปฏิบัติตามมาตรการความปลอดภัย (SAFETY PROTOCOL) อย่างเคร่งครัด ได้แก่
-ได้รับอนุมัติขั้นตอนและวิธีการก่อสร้าง (Method Statement & JSA) ก่อนเริ่มงานทุกครั้ง
-มีการตรวจสอบตามChecklist รายการตรวจสอบความปลอดภัยประจำวัน
-ได้รับอนุญาตปฏิบัติงานประจำวันอย่างถูกต้อง
-ปฏิบัติงานโดยผู้ที่ผ่านการอบรมพร้อมทั้งกำกับควบคุมและตรวจสอบโดยวิศวกรวิชาชีพ