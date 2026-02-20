รฟท.เซ็นข้อตกลงคุณธรรม เดินหน้าประมูลซื้อแคร่บรรทุกสินค้า 946 คัน วงเงิน 2.4 พันล้าน ในมิ.ย.นี้

รฟท. ลงนามบันทึกข้อตกลงด้านคุณธรรม กับ องค์กรต่อต้านคอรัปชั่นฯ โครงการจัดซื้อรถโบกี้บรรทุกตู้สินค้า 946 คัน วงเงิน 2,459 ล้านบาท เร่งทำ TOR เปิด ฝประมูลในมิ.ย.คาดสรุปเซ็นสัญญาใน ก.ย. 69
วันนี้ (19 กุมภาพันธ์ 2569) การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงด้านคุณธรรม (Integrity Pact) โครงการจัดซื้อรถโบกี้บรรทุกตู้สินค้า จำนวน 946 คัน วงเงินลงทุน 2,459.97 ล้านบาท เพื่อแสดงเจตนารมณ์ในการดำเนินงานด้วยความโปร่งใสและตรวจสอบได้ในทุกขั้นตอน พิธีลงนามดังกล่าว มี นายอนันต์ โพธิ์นิ่มแดง รองผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย รักษาการในตำแหน่งผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย ลงนามร่วมกับคณะผู้สังเกตการณ์จากคณะกรรมการคุณธรรม องค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) โดยได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิร่วมเป็นสักขีพยาน ได้แก่ นางสุนันทา เทพมงคล หัวหน้าคณะผู้สังเกตการณ์ ,นายโชคชัย อลงกรณ์ทักษิณ ผู้สังเกตการณ์,นายประเมิน จิตสาโรจิตโต ผู้สังเกตการณ์, นางสาวณิติญาภรณ์ อิ่มใจ ผอ.กองความร่วมมือและความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ กรมบัญชีกลาง,นายวัฒนา บุญญรักษ์ธัญญา นักวิชาการคลังชำนาญการพิเศษ ผู้แทนจากกรมบัญชีกลาง
นายอนันต์ โพธิ์นิ่มแดง เปิดเผยว่า การลงนามบันทึกข้อตกลงด้านคุณธรรมในครั้งนี้ เป็นการปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการความร่วมมือป้องกันการทุจริต รวมถึงมาตรา 17 และ 18 แห่งพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 สำหรับ โครงการจัดซื้อรถโบกี้บรรทุกตู้สินค้า จำนวน 946 คัน ได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2568 โดยมี วัตถุประสงค์ เพื่อทดแทนแคร่บรรทุกสินค้าเดิมที่เสื่อมสภาพตามอายุการใช้งาน และรองรับปริมาณการขนส่งสินค้าทางรางที่มีแนวโน้มเติบโตอย่างต่อเนื่อง ซึ่งสอดรับกับการเปิดให้บริการโครงการรถไฟทางคู่ (ระยะที่ 1 และ ระยะที่ 2) รวมถึงโครงการทางรถไฟสายใหม่
มีกรอบเวลาดำเนินการ (Timeline) คาดการณ์จัดทำเอกสารประกวดราคา (TOR) มนเดือน เมษายน 2569 ,เปิดประกวดราคาเดือนมิถุนายน 2569 , พิจารณาผลการประกวดราคา และลงนามในสัญญาเดือนกันยายน 2569
การรถไฟฯ มีความมุ่งมั่นอย่างยิ่งที่จะขับเคลื่อนโครงการนี้ให้ประสบผลสำเร็จ ปลอดจากการทุจริตหรือการกระทำมิชอบทั้งปวง โดยยึดหลักคุณธรรมเป็นศูนย์กลางในการบูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วน เพื่อให้การใช้งบประมาณแผ่นดินเป็นไปอย่างคุ้มค่า มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศชาติและประชาชนอย่างแท้จริง