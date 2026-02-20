“อรรถพล” สั่งตรึงราคาน้ำมันดีเซลด่วน รับมือวิกฤตสหรัฐฯ-อิหร่าน ลดอัตราเงินเข้ากองทุนฯ45สต./ลิตร

“อรรถพล ” สั่งบอร์ด กบน.ประชุมด่วนรับมือวิกฤตสหรัฐฯ-อิหร่าน งัดกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงอุดหนุนดีเซลเพื่อตรึงราคาทันที โดยปรับลดอัตราเงินกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับน้ำมันดีเซลลง 45 สตางค์ต่อลิตร หวังพยุงค่าครองชีพคนไทย และสกัดแรงกระแทกต่อเศรษฐกิจไทย
นายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ในฐานะประธานคณะกรรมการบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง (กบน.) ได้สั่งการเร่งด่วนให้จัดประชุมเพื่อหารือวาระเกี่ยวกับสถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่าน ซึ่งมีความกังวลว่าสหรัฐฯ จะเปิดฉากโจมตีอิหร่านในไม่ช้านี้หลังจากประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ได้สั่งเพิ่มกำลังทหารครั้งใหญ่ในภูมิภาคตะวันออกกลาง และมีความเป็นไปได้ที่จะเกิดการใช้กำลังทหาร หากการเจรจานิวเคลียร์กับอิหร่านประสบความล้มเหลว ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกเกิดความผันผวนปรับตัวเพิ่มระลอกใหม่
ทั้งนี้ เพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ภายในประเทศที่กำลังเร่งฟื้นตัวทางเศรษฐกิจ ที่ประชุม กบน. วันนี้ (20 ก.พ.2569) ได้มีมติเห็นชอบปรับลดอัตราเงินกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับน้ำมันดีเซลลง 45 สตางค์ต่อลิตร จากเดิมที่จัดเก็บเข้ากองทุนฯ 15 สตางค์ต่อลิตร เปลี่ยนเป็นลดการจัดเก็บลงและปรับมาเป็นการอุดหนุนราคาดีเซลเพิ่มเป็น 30 สตางค์ต่อลิตร ซึ่งจะส่งผลให้ราคาขายปลีกน้ำมันดีเซลคงเดิม ณ หน้าสถานีบริการน้ำมัน ซึ่งอยู่ที่ประมาณ 30 บาทต่อลิตร เพื่อให้ประชาชนไม่ได้รับผลกระทบต่อค่าครองชีพ โดยการอุดหนุนนี้จะส่งผลต่อรายรับประเภทน้ำมันดีเซลลดลงวันละ 29.52 ล้านบาท แต่ในภาพรวมฐานะกองทุนน้ำมันฯ ยังรองรับได้เพราะบัญชีน้ำมันยังคงเป็นบวก
“กระทรวงพลังงานติดตามสถานการณ์ความตึงเครียดระหว่าง สหรัฐฯ และอิหร่าน อย่างใกล้ชิด เพราะผลของสถานการณ์ทำให้ราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกมีความผันผวนโดยในสัปดาห์นี้ราคาน้ำมันดิบดูไบปรับตัวเพิ่มขึ้น 3 เหรียญสหรัฐฯต่อบาร์เรล ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจในประเทศที่กำลังเร่งฟื้นตัว โดย กบน. เร่งใช้กลไกของกองทุนน้ำมันฯ เข้าบริหารจัดการทันที เพื่อป้องกันไม่ให้ราคาน้ำมันดีเซลปรับสูงขึ้น เนื่องจากดีเซลถือเป็นน้ำมันทางเศรษฐกิจที่สำคัญ เป็นต้นทุนหลักของภาคการขนส่ง ภาคอุตสาหกรรม และโครงสร้างพื้นฐานต่าง ๆ การตรึงราคาดีเซลในครั้งนี้ มีเป้าหมายชัดเจนคือ ไม่ให้กระทบต่อค่าครองชีพของประชาชน และไม่ให้เกิดภาวะสะดุดในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ รัฐบาลพร้อมใช้ทุกเครื่องมือที่มีเพื่อดูแลเสถียรภาพด้านพลังงานอย่างรอบคอบและทันท่วงที” นายอรรถพลกล่าว”
ปัจจุบัน ฐานะกองทุนน้ำมันฯ ณ วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2569 กองทุนน้ำมันฯ เป็นบวกอยู่ที่ 1,772 ล้านบาท แบ่งเป็น บัญชีน้ำมันบวกอยู่ที่ 39,951 ล้านบาท และบัญชี LPG ติดลบอยู่ที่ 38,179 ล้านบาท ส่วนการปรับลดอัตราเงินส่งเข้ากองทุนน้ำมันฯ ประเภทน้ำมันดีเซล จะทำให้รายรับลดลงเหลือประมาณวันละ 29.52 ล้านบาท จากเดิมที่มีรายรับประมาณวันละ 10.80 ล้านบาท เป็นมีรายจ่ายวันละ 18.72 ล้านบาท