วิทยุการบิน เปิดตัวเทคโนโลยีใหม่ iDEP นำร่องจัดจราจรสนามบิน”เชียงใหม่-ภูเก็ต”เพิ่มประสิทธิภาพรันเวย์ หลุมจอด

วิทยุการบินฯ เปิดตัวระบบเทคโนโลยีใหม่ iDEP เริ่มใช้ที่สนามบินเชียงใหม่ และภูเก็ต ประมวลผลข้อมูลจัดเที่ยวบินแบบเรียลไทม์ ตั้งแต่ต้นทางถึงปลายทาง เพิ่มประสิทธิภาพ ทางวิ่ง ทางขับ หลุมจอด เสริมความปลอดภัยการบิน สร้างความเชื่อมั่นการเดินทางอากาศ
นายสุรชัย หนูพรหม รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ รักษาการกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด (บวท.) เปิดเผยว่า วิทยุการบินฯ ได้นำเทคโนโลยีระบบ Intelligent Departure Enhancement Program (iDEP) เข้าใช้งานอย่างเป็นทางการ ณ ท่าอากาศยานเชียงใหม่ และท่าอากาศยานภูเก็ต ตั้งแต่วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2569 ซึ่งเป็นกลไกสำคัญในการประมวลผลข้อมูลการจัดการเที่ยวบินทั้งขาเข้าและขาออกแบบเรียลไทม์ ครอบคลุมทุกช่วงการบิน ตั้งแต่ต้นทางจนถึงปลายทาง รวมถึงการเตรียมการก่อนวิ่งขึ้นของเที่ยวบินขาออกในเที่ยวบินถัดไป โดยเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการ Airport Collaborative Decision Making (A-CDM) ที่ช่วยให้ทุกหน่วยงานเห็นข้อมูลชุดเดียวกัน ตัดสินใจได้เร็วและแม่นยำ
ทั้งนี้ ระบบ iDEP จะเชื่อมต่อกับระบบ A-CDM Portal ของ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (ทอท.) หรือ AOT และทำงานร่วมกับท่าอากาศยานเชียงใหม่–ท่าอากาศยานภูเก็ต กองทัพอากาศ กรมอุตุนิยมวิทยา สายการบิน และผู้ให้บริการภาคพื้นสนามบิน เพื่อยกระดับประสิทธิภาพการใช้ทางวิ่ง ทางขับ การบริหารหลุมจอด การจัดการบริการภาคพื้น และการรักษาเวลาเที่ยวบินตามตารางการบิน เป็นการเพิ่มขีดความสามารถการบริหารความคล่องตัวการจราจรทางอากาศ ทำให้เที่ยวบินตรงต่อเวลาตามตารางการบินมากยิ่งขึ้น
นายสุรชัย กล่าวว่า วิทยุการบินฯ นำระบบ iDEP มาใช้งานอย่างเป็นทางการ ณ ท่าอากาศยานเชียงใหม่ และ ท่าอากาศยานภูเก็ต สอดคล้องกับภารกิจหลักของวิทยุการบินฯ ในการบริหารจราจรทางอากาศให้ปลอดภัย มีประสิทธิภาพ และตรงต่อเวลา โดยประชาชนจะได้รับประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม จากเที่ยวบินที่แม่นยำตามตาราง ลดความล่าช้าและความแออัด เพิ่มความมั่นใจในการเดินทาง ขณะเดียวกันสายการบินและสนามบินสามารถใช้ทรัพยากรร่วมกันได้อย่างคุ้มค่า จากข้อมูลเดียวกันแบบเรียลไทม์
ความร่วมมือในการนำระบบ A-CDM มาใช้กับสนามบินภูมิภาคในครั้งนี้ จึงเป็นก้าวสำคัญในการยกระดับมาตรฐานการจัดการจราจรทางอากาศ โดยวิทยุการบินฯ มีความมุ่งมั่นที่จะเชื่อมโยงทุกภาคส่วนของระบบการบินให้ทำงานร่วมกันอย่างเป็นระบบ สร้างประสบการณ์เดินทางที่ราบรื่น ปลอดภัย และสร้างความมั่นใจให้ผู้โดยสารและสายการบิน เพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจของประเทศ