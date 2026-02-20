PTTGCผนึกสยามพิวรรธน์ ต่อยอด “จากครัว...สู่เครื่อง”  สยามพารากอนนำร่องโครงการ ส่งน้ำมันพืชใช้แล้วสู่โรงกลั่นชีวภาพ

บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ PTTGC ผู้นำในธุรกิจเคมีภัณฑ์ระดับสากล และผู้ผลิตเชื้อเพลิงอากาศยานแบบยั่งยืน (SAF) เชิงพาณิชย์รายแรกของไทย ร่วมมือกับ กลุ่มบริษัทสยามพิวรรธน์ ต่อยอดโครงการ “จากครัว...สู่เครื่อง” โดยรวบรวมน้ำมันพืชใช้แล้ว (Used Cooking Oil: UCO) จากร้านอาหารภายในศูนย์การค้าสยามพารากอน เข้าสู่กระบวนการโรงกลั่นชีวภาพของ PTTGC เพื่อผลิตพลังงานสะอาดและผลิตภัณฑ์ชีวภาพมูลค่าสูง ถือเป็นศูนย์การค้าแห่งแรกของประเทศไทยที่เข้าร่วมโครงการดังกล่าว
ความร่วมมือครั้งนี้เป็นการขยายขอบเขตการดำเนินงานของโครงการจากครัว...สู่เครื่อง จากเดิมที่ดำเนินงานร่วมกับภาคชุมชน ภาครัฐ และเครือข่ายท้องถิ่น สู่ภาคธุรกิจร้านอาหารในศูนย์การค้าขนาดใหญ่ โดยมุ่งจัดการน้ำมันพืชใช้แล้วจากการประกอบอาหารอย่างเป็นระบบ และเชื่อมโยงเข้าสู่ห่วงโซ่การผลิตของโรงกลั่นชีวภาพของ PTTGC ซึ่งนอกจากสยามพารากอนจะเป็นศูนย์การค้าแรกที่นำร่องแล้ว ยังได้ขยายผลไปยังศูนย์การค้าสยามเซ็นเตอร์ และสยามดิสคัฟเวอรี่ อีกด้วย โดยปัจจุบันสามารถนำส่งน้ำมันพืชที่ใช้แล้วจากร้านอาหารภายในศูนย์การค้าฯ ให้กับบริษัทได้ถึง 800 กิโลกรัมต่อเดือน
นายรัชดา สวัสดิรักษ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานโรงกลั่นน้ำมัน PTTGC กล่าวว่า ความร่วมมือในโครงการ จากครัว...สู่เครื่อง เป็นการต่อยอดจากความสำเร็จของบริษัทในฐานะเป็นผู้ผลิต SAF เชิงพาณิชย์รายแรกของประเทศ โดยมีน้ำมันพืชใช้แล้วเป็นวัตถุดิบในการผลิต ซึ่งสามารถช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้มากกว่า 85% เมื่อเทียบกับเชื้อเพลิงอากาศยานทั่วไป อีกทั้งยังสามารถผลิตเคมีภัณฑ์ชีวภาพ และพลาสติกชีวภาพมูลค่าสูงได้อีกด้วย
“การที่สยามพารากอนเข้าร่วมเป็นศูนย์การค้าแห่งแรกภายใต้โครงการนี้ สะท้อนการขยายโมเดลเศรษฐกิจหมุนเวียนของ PTTGC สู่ภาคธุรกิจ โดยเชื่อมโยงของเสียจากการประกอบอาหารเข้าสู่ระบบโรงกลั่นชีวภาพอย่างเป็นรูปธรรม”
นางสาวนราทิพย์ รัตตประดิษฐ์ ประธานบริหารสายงานปฏิบัติการ บริษัท สยามพิวรรธน์ จำกัด กล่าวว่า สยามพิวรรธน์ให้ความสำคัญกับการพัฒนาแพลตฟอร์มศูนย์การค้าที่เติบโตควบคู่กับความยั่งยืนในทุกมิติ ความร่วมมือกับ PTTGC ในครั้งนี้เป็นการตอกย้ำแนวทางโครงการบริหารจัดการขยะอย่างครบวงจรผ่านโครงการ Siam Piwat 360° Waste Journey to Zero Waste ที่ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อมุ่งสู่เป้าหมาย Zero Waste to Landfill ภายในปี 2040 โดยการร่วมส่งน้ำมันพืชใช้แล้วที่รวบรวมจากร้านอาหารภายในศูนย์การค้าเข้าสู่กระบวนการโรงกลั่นชีวภาพ เป็นการป้องกันไม่ให้ขยะอาหารหลุดรอดไปสร้างผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เป็นการสร้างคุณค่าจากของเสียให้เกิดประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม
“โครงการนี้ไม่เพียงช่วยยกระดับการจัดการของเสียจากกระบวนการประกอบอาหารอย่างเป็นระบบ แต่ยังผนึกกำลังร่วมกับพันธมิตรเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการภายในศูนย์การค้าได้มีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจหมุนเวียน และสนับสนุนการพัฒนาพลังงานสะอาดของประเทศ ซึ่งสอดคล้องกับแนวทางการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนของสยามพิวรรธน์”
ความร่วมมือดังกล่าวตอกย้ำบทบาทของ PTTGC ในการพัฒนาห่วงโซ่คุณค่า (value chain) ของโรงกลั่นชีวภาพครบวงจรที่สามารถผลิตได้ทั้ง SAF เคมีภัณฑ์ชีวภาพ และพลาสติกชีวภาพ ซึ่งสามารถต่อยอดสู่ผลิตภัณฑ์หลากหลายที่ใช้ในชีวิตประจำวัน สะท้อนความมุ่งมั่นในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) และสร้างความแตกต่างอย่างยั่งยืน รวมถึงส่งเสริมบทบาทของกลุ่มบริษัทสยามพิวรรธน์ ในฐานะผู้พัฒนาและเจ้าของศูนย์การค้าที่เป็นจุดหมายปลายทางระดับโลก ซึ่งนอกจากจะเป็นต้นแบบด้านการจัดการขยะอย่างครบวงจร 360° แล้ว ยังทำหน้าที่เป็นแพลตฟอร์มสำคัญในการสร้างการมีส่วนร่วม กระตุ้นให้ทั้งร้านค้าและผู้บริโภคร่วมกันปรับเปลี่ยนพฤติกรรม เพื่อนำไปสู่การลดและบริหารจัดการขยะอย่างเป็นรูปธรรม ทั้งในชีวิตประจำวันและร่วมสร้างสมดุลสิ่งแวดล้อมนำไปสู่ความยั่งยืนของประเทศไทยในระยะยาว