แอกซ่าประกันภัย ก้าวผ่าน ‘ปีแห่งความยืดหยุ่น’ ด้วยนวัตกรรมเชิงกลยุทธ์และหัวใจแห่งการให้บริการ

ท่ามกลางความผันผวนของเศรษฐกิจโลกและความท้าทายจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ แอกซ่าประกันภัย ไม่เพียงเติบโตอย่างมั่นคง แต่ยังตอกย้ำความมุ่งมั่นในการดูแลสังคมไทยอย่างยั่งยืน โดยในปี 2568 ซึ่งถือเป็น "ปีแห่งความยืดหยุ่น" (Year of Resilience) บริษัทฯ สามารถฝ่าฟันความผันผวนของตลาด จนมียอดเบี้ยประกันภัยรับโดยตรงประมาณ 6.6 พันล้านบาท พร้อมรักษาอัตราการเติบโตเฉลี่ยสะสมต่อปี (CAGR) ตลอด 5 ปีที่ผ่านมาได้อย่างแข็งแกร่งที่เกือบ 14%
การเดินทางของแอกซ่าไม่ได้มุ่งเน้นเพียงการแข่งขันด้านอันดับตลาดอีกต่อไป แต่คือ “การพัฒนาอย่างยั่งยืน” เพื่อปกป้องสิ่งที่มีค่าที่สุดสำหรับคนไทย ผ่าน 4 เสาหลักเชิงกลยุทธ์ ได้แก่
I. การเติบโตและประสิทธิภาพ: เติบโตโดดเด่นเหนือตลาด (Growth & Efficiency)
การเติบโตของแอกซ่ามีรากฐานมาจากกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์ความต้องการที่แท้จริงของสังคม แม้ภาพรวมอุตสาหกรรมจะเผชิญกับปัจจัยลบ แต่พอร์ตประกันสุขภาพของแอกซ่ากลับเติบโตอย่างโดดเด่นเหนือตลาดที่ 9% เมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ยของตลาดที่ 7% ความสำเร็จนี้เป็นผลจากการพัฒนาผลิตภัณฑ์ตามความต้องการของลูกค้าและวิสัยทัศน์ระยะยาวที่ส่งผลให้ส่วนแบ่งการตลาดของบริษัทฯ เติบโตอย่างต่อเนื่องตลอด 5 ปีที่ผ่านมา
II. ลูกค้ามาที่หนึ่งเสมอ: รักษาทุกคำมั่นสัญญาแห่งการคุ้มครอง (Customer First)
มากกว่าแค่จำนวนตัวเลขกรมธรรม์ แอกซ่าได้พิสูจน์คุณค่าที่แท้จริงจากเหตุการณ์อุทกภัยในหาดใหญ่เมื่อปี 2568 โดยบริษัทฯ ได้ยกระดับการให้บริการเหนือมาตรฐาน ด้วยการส่งทีมประเมินความเสียหายฉุกเฉินและศูนย์บริการลูกค้าตลอด 24 ชั่วโมง จนสามารถจ่ายค่าสินไหมทดแทนได้มากกว่า 80% สำหรับประกันทรัพย์สินส่วนบุคคล และ 60% สำหรับกรณีรถยนต์เสียหายทั้งคัน ภายในระยะเวลาอันสั้นหลังเกิดเหตุ
"ลูกค้ามาที่หนึ่งเสมอ" ยังคงเป็นค่านิยมหลักในการดำเนินงานต่อไปในปี 2569 โดยแอกซ่าได้วางโรดแมปแผนประกันสุขภาพที่หลากหลาย เพื่อรองรับสภาพเศรษฐกิจปัจจุบัน และเตรียมเปิดตัวแผนประกันสุขภาพใหม่สำหรับกลุ่มผู้มีรายได้ระดับกลาง มอบความคุ้มครองที่จำเป็นในราคาที่เข้าถึงง่าย ครอบคลุมโรงพยาบาลมาตรฐานชั้นนำ เพื่อให้คนไทยอุ่นใจได้มากกว่าเดิม
III. นวัตกรรมดิจิทัลและ AI: ประสบการณ์ที่ไร้รอยต่อ (Digital & AI Innovation)
แอกซ่ากำลังเปลี่ยนภาพลักษณ์ประกันภัย ให้เป็นมากกว่าแค่การซื้อ-ขาย สู่ “ประสบการณ์บริการที่ไร้รอยต่อ” ด้วยการนำเทคโนโลยี AI มาขับเคลื่อนบริการตั้งแต่ขั้นตอนการขายจนถึงการเคลม เพื่อลดขั้นตอนที่ยุ่งยากสำหรับผู้บริโภคยุคใหม่ ผ่านบริการดิจิทัล เช่น Customer Portal และแอปพลิเคชัน Health-Claim ที่ช่วยให้ลูกค้าจัดการความคุ้มครองและยื่นเคลมได้ทันทีเพียงปลายนิ้วสัมผัส เพื่อให้มั่นใจว่าความช่วยเหลือจะอยู่ใกล้ลูกค้าเสมอ
มร. กิลโยม มิราโบว์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แอกซ่าประกันภัย จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า: “แม้ปี 2568 จะเป็น ‘ปีแห่งความยืดหยุ่น’ ที่เต็มไปด้วยความท้าทายในระดับโลกและระดับท้องถิ่น แต่ในขณะเดียวกันก็เป็นบทพิสูจน์ถึงความไว้วางใจที่คนไทยมีให้กับแอกซ่า อัตราการเติบโตที่ 14% ตลอด 5 ปีที่ผ่านมา ไม่ได้เป็นเพียงตัวเลขทางการเงิน แต่เป็นตัวแทนของครอบครัวและธุรกิจนับพันที่เราได้เข้าไปดูแลในช่วงเวลาที่เปราะบางที่สุด ดังเช่นเหตุการณ์น้ำท่วมที่ผ่านมา สำหรับปี 2569 แอกซ่าประกันภัยกำลังก้าวไปไกลกว่าการเป็นแค่บริษัทประกันภัยแบบดั้งเดิม ด้วยการนำ AI มาพัฒนาประสบการณ์ที่ไร้รอยต่อ และขยายโซลูชันด้านสุขภาพให้เข้าถึงกลุ่มลูกค้าระดับกลาง เพื่อให้การคุ้มครองระดับโลกเป็นเรื่องที่ทุกคนเข้าถึงได้ เป้าหมายของเราคือเติบโตไปพร้อมกับสังคมไทย และพิสูจน์ว่าความเป็นผู้นำที่แท้จริงวัดกันที่คุณภาพการดูแลที่เรามอบให้ และรากฐานที่ยั่งยืนที่เราสร้างไว้ผ่าน AXA Foundation for Human Progress”
IV. ความยั่งยืนและชุมชน: เสริมสร้างจิตวิญญาณแห่งความรับผิดชอบ (Sustainability & Community)
นอกเหนือจากความสำเร็จทางธุรกิจ แอกซ่ายังคงฝังรากลึกในโครงสร้างทางวัฒนธรรมและสังคมไทย ซึ่งความมุ่งมั่นนี้ได้รับการการันตีด้วยรางวัล ACES Awards 2025 อันครอบคลุมหลายมิติ ตั้งแต่การเป็นผู้สนับสนุนหลักอย่างต่อเนื่องให้กับ มหกรรมศิลปะการแสดงและดนตรีนานาชาติกรุงเทพฯ (Bangkok's International Festival of Dance & Music) เพื่อสนับสนุนให้สังคมได้เข้าถึงศิลปะวัฒนธรรม ไปจนถึงการส่งเสริมสุขภาพคนไทยผ่านกิจกรรม Garmin Run Asia Series Thailand
ในด้านสิ่งแวดล้อม แอกซ่ายังคงเดินหน้าอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพร่วมกับ มูลนิธิรักษ์ไทย เพื่อตอกย้ำบทบาทการเป็นผู้ให้บริการประกันภัยและนักลงทุนที่มีความรับผิดชอบ และก้าวสำคัญในปี 2569 เป็นจุดเริ่มต้นบทใหม่อันสำคัญด้วยกิจกรรมที่กำลังจะเกิดขึ้นร่วมกันระหว่างแอกซ่าประกันภัยและมูลนิธิ AXA Foundation for Human Progress ซึ่งออกแบบมาเพื่อสร้างความเท่าเทียมทางสังคมและสนับสนุนชุมชนทั่วประเทศอย่างเป็นรูปธรรม เปลี่ยนพันธกิจการคุ้มครองระดับโลกให้เป็นการลงมือทำเพื่อชุมชนอย่างแท้จริง
ติดตามข้อมูลและข่าวสารต่างๆ ของแอกซ่า ผ่านช่องทางดังต่อไปนี้ เว็บไซต์: https://www.axa.co.th , ศูนย์บริการลูกค้า: 02-118-8111 , Facebook: AXA Thailand , Official LINE account: @AXAThailand