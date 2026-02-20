xs
โอกาสมาแล้ว! สมัครด่วน “GOSOFT RETAIL TECH HACKATHON 2026” เฟ้นหาไอเดียพลิกธุรกิจค้าปลีกยุคใหม่

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



โอกาสมาแล้ว เปิดรับสมัครเวทีประกวด “GOSOFT RETAIL TECH HACKATHON 2026”
เฟ้นหาผู้มีไอเดียพัฒนาธุรกิจ Retail แห่งยุคสมัยใหม่
กลับมาอีกครั้งกับการประกวดไอเดียเพื่อพัฒนาธุรกิจค้าปลีกให้ก้าวไปไกลกว่าที่เคย “GOSOFT RETAIL TECH HACKATHON 2026” จัดโดย บริษัท โกซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด ผู้นำด้าน Retail Technology ในกลุ่มธุรกิจซีพี ออลล์ เวทีนี้เปิดโอกาสให้แก่ทุกคน ไม่จำกัดคุณสมบัติ ไม่ว่าจะเป็นนักเรียน นักศึกษา หรือ นวัตกร สามารถเสนอไอเดียหรือโซลูชัน โดยนำเทคโนโลยีมาพัฒนาและปรับปรุงธุรกิจ Retail ของไทย ยกระดับให้ก้าวไกลสู่สากล




โดยนำเสนอไอเดียหรือผลงานที่สามารถ
• Personalized Retail Experiences สร้างประสบการณ์การบริโภคสินค้าและบริการที่ตรงใจลูกค้าแบบรายบุคคล
• Intelligent Retail Ecosystems เชื่อมต่อหน้าร้าน-หลังร้านด้วยระบบอัจฉริยะเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพทางธุรกิจ
• Next-Generation Retail Transformation ยกระดับค้าปลีกด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่เพื่อรูปแบบธุรกิจแห่งอนาคต
เงื่อนไขและเกณฑ์การสมัคร
• สมัครได้เป็นทีม 3–5 คน ไม่จำกัดอายุ วุฒิ ประสบการณ์
• เงินรางวัลรวมกว่า 150,000 บาท
• เปิดรับสมัครแล้ววันนี้ – 4 มีนาคม 2569
ไม่ว่าทีมจะนำเสนอแค่แนวคิดและคอนเซปต์ หรือพร้อมใช้งานจริง ก็สามารถเข้าร่วมได้ทั้งสิ้น มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างนวัตกรรมแห่งอนาคต และพลิกโฉมอุตสาหกรรมค้าปลีกไปด้วยกัน







