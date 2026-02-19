LAWSON เปิดสาขา“TPA29” สุขุมวิท

ผู้จัดการรายวัน 360 - สห ลอว์สัน เดินหน้าขยายเครือข่ายในกรุงเทพฯ เปิดร้านสาขาใหม่ “TPA29” อย่างเป็นทางการ ณ อาคารสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย–ญี่ปุ่น) (TPA) ย่านสุขุมวิท ชูจุดเด่นสินค้าออริจินัลจากญี่ปุ่น–เมนูทำสด พร้อมพื้นที่นั่งรับประทาน บนพื้นที่ 86 ตารางเมตร กว่า 1,800 รายการสินค้า ก้าวสู่การเป็นสะพานเชื่อมความสัมพันธ์ไทย–ญี่ปุ่น ผ่านบริการสไตล์ญี่ปุ่นเต็มรูปแบบ
มร. คิมิฮิโกะ ชินากาว่า (Mr. Kimihiko Shinagawa) กรรมการผู้จัดการ บริษัท สห ลอว์สัน จำกัด เปิดเผยว่า “การเปิดสาขา TPA29 สะท้อนความมุ่งมั่นของ สห ลอว์สัน ในการส่งมอบประสบการณ์ที่สะดวก รวดเร็ว และมีคุณภาพในทุกช่วงเวลา เราต้องการให้ร้านแห่งนี้เป็นพื้นที่ที่ลูกค้าผู้ใช้บริการ ทั้งสำหรับพนักงานอาคารและพื้นที่ใกล้เคียง นักเรียน และผู้มาติดต่อธุรกิจในย่านสุขุมวิท สามารถแวะมาได้อย่างสบายใจ”
LAWSON สาขา “TPA29” คัดสรรสินค้าคุณภาพกว่า 1,800 รายการ โดยนำเสนอสินค้าออริจินัลสไตล์ญี่ปุ่นหลากหลายประเภท อาทิ “ไก่ทอดแอล–ชิกิ (L-chiki)” เมนูยอดนิยมจากประเทศญี่ปุ่น, โอเด้ง รวมถึงเบนโตะหรือข้าวกล่องทำสดใหม่ภายในร้าน เพื่อให้ลูกค้าได้สัมผัสรสชาติความเป็นญี่ปุ่นแท้ ๆ อย่างสะดวกสบายแม้อยู่ในประเทศไทย ควบคู่กับสินค้าอุปโภคบริโภคและสินค้านำเข้าจากญี่ปุ่นที่ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์คนเมือง
ภายในร้านบนพื้นที่ขนาด 86 ตารางเมตร ถูกออกแบบอย่างพิถีพิถัน พร้อมจัดสรรพื้นที่สำหรับนั่งรับประทาน รองรับทั้งพนักงานอาคาร นักเรียน ผู้มาติดต่อธุรกิจ และผู้ใช้บริการทั่วไป ให้สามารถเลือกซื้อและรับประทานได้ทันทีในบรรยากาศที่สะดวก สะอาด และเป็นระเบียบตามมาตรฐานร้านสไตล์ญี่ปุ่น ผ่านการให้บริการสไตล์ญี่ปุ่น เปิดให้บริการทุกวัน ตั้งแต่เวลา 06.00–22.00 น. ณ อาคาร TPA29 ชั้น 1 สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย–ญี่ปุ่น) ย่านสุขุมวิท
สห ลอว์สัน เปิด LAWSON สาขาแรกในกรุงเทพมหานครเมื่อปี พ.ศ. 2556 และปัจจุบันมีจำนวนทั้งสิ้น 223 สาขา (ข้อมูล ณ สิ้นเดือนมกราคม พ.ศ. 2569) ครอบคลุมทำเลศักยภาพ อาทิ สนามบิน ระบบขนส่งมวลชนรถไฟฟ้า (BTS/MRT) โรงพยาบาล และอาคารสำนักงานต่าง ๆ โดยในปี พ.ศ. 2567 บริษัทได้เปิดสาขา ‘United Center’ ภายใต้คอนเซ็ปต์ ‘ญี่ปุ่น × อนาคต’ ซึ่งเพิ่มสัดส่วนสินค้านำเข้าจากญี่ปุ่นมากกว่าสาขาทั่วไปถึง 4 เท่า และนำเสนอเมนูยอดนิยม เช่น ไก่ทอด L-chiki และข้าวปั้นทำสดภายในร้าน
การเปิด LAWSON สาขา “TPA29” ในครั้งนี้ สะท้อนเจตนารมณ์ของ สห ลอว์สัน ในการทำหน้าที่เป็นสะพานเชื่อมระหว่างประเทศไทยและประเทศญี่ปุ่น โดยร่วมกับสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย–ญี่ปุ่น) (TPA) ถ่ายทอดประสบการณ์และวัฒนธรรมญี่ปุ่นสู่ไลฟ์สไตล์ของผู้บริโภคชาวไทยอย่างเป็นรูปธรรม พร้อมสร้างจุดหมายปลายทางแห่งความสะดวกสำหรับผู้ใช้บริการในย่านสุขุมวิทอย่างยั่งยืน