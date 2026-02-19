OH! JUICE เปิด 5 สาขาดันโต 20% ผนึก “ปอนด์-ณราวิชญ์” ส่งเมนูใหม่

ผู้จัดการรายวัน 360 - OH! JUICE แบรนด์เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ ในเครือโอ้กะจู๋ ที่ขยายตัวอย่างต่อเนื่องในตลาดไลฟ์สไตล์ เผยทิศทางการเติบโตทางธุรกิจหลังประสบความสำเร็จตลอดปี 2568 ยอดขายมากกว่า 350 ล้านบาท จำนวน 2 ล้านแก้ว ปิดปีด้วยจำนวนสาขา 26 สาขา เปิดตัวแคมเปญการตลาดเชิงประสบการณ์ “Love Takeover” กระตุ้นยอดขายรับปีม้า หนึ่งในกลยุทธ์สำคัญในสร้างความผูกพันธ์กับแบรนด์ ผ่านความร่วมมือกับนักแสดงหนุ่ม ปอนด์ ณราวิชญ์ เลิศรัตน์โกสุมภ์ ตอบโจทย์ผู้บริโภคที่เลือกสุขภาพเป็นส่วนหนึ่งของการแสดงตัวตน หลังเปิดแคมเปญ 11 กุมภาพันธ์ 2569 ยอดขายโต 200% ขายเกลี้ยงทุกสาขา
นางสาวเบญญาภา เตชะมณีสถิตย์ ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ บริษัท ปลูกผักเพราะรักแม่ จำกัด (มหาชน) หรือ OKJ เจ้าของร้าน OH! JUICE (โอ้ จู๊ซ) เปิดเผยว่า ตลอดปี 2568 OH! JUICE มียอดจำหน่ายเครื่องดื่มรวมกว่า 2 ล้านแก้ว จากเครือข่ายสาขาทั่วประเทศจำนวน 26 สาขา โดยมียอดใช้จ่ายเฉลี่ยต่อบิล 200 บาท ทำยอดขายมากกว่า 350 ล้านบาทสะท้อนพฤติกรรมผู้บริโภคที่มองหาเครื่องดื่มซึ่งตอบโจทย์ทั้งสุขภาพและไลฟ์สไตล์ ขณะที่ 3 สาขาที่มียอดขายสูงสุด ได้แก่ พารากอน, เมกะบางนา และเมเจอร์รัชโยธิน ซึ่งส่วนใหญ่อยู่ในพื้นที่ศูนย์การค้าและย่านไลฟ์สไตล์ของคนทำงานเมือง
ในเชิงโครงสร้างผู้บริโภค กลุ่มที่มีการใช้จ่ายสูงสุดคือ คนทำงาน และ Millennials ขณะที่ Gen Z เป็นกลุ่มที่เติบโตเร็วและมีบทบาทสำคัญในการสร้างการรับรู้และการบอกต่อบนโซเชียลมีเดีย ปัจจัยดังกล่าวทำให้ OH! JUICE เดินหน้ากลยุทธ์การตลาดที่เชื่อมโยงแบรนด์เข้ากับอารมณ์ ความรู้สึก และตัวตนของผู้บริโภคมากขึ้น ไม่ใช่เพียงการสื่อสารด้านสินค้าผ่านคนดัง โดยที่ผ่านมาแบรนด์มีการคอลแลบอเรชันกับเซเลบริตี้และอินฟลูเอนเซอร์รวม ได้แก่ “ชมพู่ อารยา” “เกรซ กาญจน์เกล้า” และพัฒนาเมนูพิเศษร่วมกัน 2 เมนู ซึ่งภาพลักษณ์ของปอนด์จะเป็นตัวแทนของคนรุ่นใหม่ที่มีพลังบวก เป็นมิตร และเข้าถึงง่าย
ในเดือนแห่งความรักนี้ OH! JUICE สื่อสารจุดยืนของแบรนด์ที่สร้าง “โมเมนต์ที่ผู้บริโภคยิ้มออกมาโดยไม่รู้ตัว” ภายใต้แคมเปญ “Love Takeover” ถูกออกแบบขึ้นบนแนวคิด “Every Sip Bring You Closer” โดย OH! JUICE ตั้งใจให้การ Takeover เกิดขึ้นในทุกจุดสัมผัสของแบรนด์ ตั้งแต่บรรยากาศภายในร้าน แก้วเครื่องดื่ม การสื่อสาร ไปจนถึงกิจกรรมพิเศษ เพื่อเปลี่ยนการดื่มเครื่องดื่มให้กลายเป็นประสบการณ์ที่ผู้บริโภครู้สึกมีส่วนร่วมทางอารมณ์อย่างแท้จริง ผ่านกลยุทธ์ Celebrity Signature Series ที่ OH! JUICE ดำเนินมาอย่างต่อเนื่อง
ในปีนี้ได้ร่วมกับ ปอนด์ ณราวิชญ์ เลิศรัตน์โกสุมภ์ ซึ่งจะช่วยส่งแบรนด์ให้เข้าไป “Takeover” อารมณ์ของผู้บริโภคได้อย่างเป็นธรรมชาติผ่านรอยยิ้ม คาแรคเตอร์ และพลังบวก สอดคล้องกับจุดยืนของแบรนด์ที่ต้องการส่งต่อความสดชื่นและไลฟ์สไตล์สุขภาพให้กับผู้บริโภค จนกลายเป็นหนึ่งในตัวแทนของคนรุ่นใหม่ที่เข้ามา Takeover หัวใจผู้บริโภคในวงกว้าง และตอบรับเทรนด์โชว์สุขภาพดีที่กำลังมาแรง เริ่มแคมเปญตั้งแต่วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2569 สร้างปรากฎการณ์ขายเกลี้ยงทุกสาขา ยอดขายโต 200 %
เมนูพิเศษในเดือนกุมภาพันธ์นี้ ได้แก่ “Loveberry Kissabel” แอปเปิลคิสซาเบลพรีเมียมนำเข้าจากฝรั่งเศส ผสานแอปเปิล 2 สายพันธุ์ พร้อมเนื้อแอปเปิล Flambé และไซเดอร์ เสริมเบอร์รี่และชาซีลอนกุหลาบวนิลลา เพิ่มพีชเจลลี่คอมบูฉะ และ“Applekiss Takeover” แอปเปิลคิสซาเบลพรีเมียมนำเข้าจากฝรั่งเศส ผสานแอปเปิล 3 สายพันธุ์ พร้อมเนื้อแอปเปิล Flambé และไซเดอร์ เติมราสเบอร์รี่แยมโฮมเมด เพิ่มวิตามิน C และ Brain Booster ทั้ง 2 เมนูผ่านการคิดมาเพื่อรสชาติที่ดื่มง่าย ตอบโจทย์ทุกคน และดื่มได้ทุกวัน
หนึ่งในกิจกรรมสำคัญของแคมเปญคือ กิจกรรม “Meet & Sip” ที่เปิดโอกาสให้ผู้บริโภค 50 คน ได้ร่วมประสบการณ์ใกล้ชิดกับปอนด์ ณราวิชญ์ ผ่านการซื้อเครื่องดื่มเมนูพิเศษที่พัฒนาขึ้นสำหรับแคมเปญนี้ ซึ่งนอกจากจะช่วยกระตุ้นยอดขายในช่วงเวลาจำกัดแล้ว ยังทำหน้าที่เป็นเครื่องมือสร้าง Brand Affinity และการจดจำแบรนด์ในระยะยาว และบอกต่อความประทับใจและรสชาตความอร่อยของเมนูใหม่ แบบปากต่อปาก และผ่านช่องทาง โซลเชียลมีเดียวในวงกว้าง
ในปี 2569 OH! JUICE ตั้งเป้าการเติบโตของรายได้โตมากกว่า 20% YoY พร้อมแผนขยายสาขาเพิ่มเติมเป็น 4-5 สาขา โดยมุ่งเน้นโลเคชันศักยภาพ เช่น ห้างสรรพสินค้าชั้นนำ ย่านธุรกิจ CBD และพื้นที่รอบมหาวิทยาลัย ซึ่งสอดรับกับพฤติกรรมผู้บริโภคที่หันมาให้ความสำคัญกับสุขภาพมากขึ้น ควบคู่กับเทรนด์โชว์สุขภาพดี ที่การดูแลสุขภาพกลายเป็นส่วนหนึ่งของการแสดงออกทางไลฟ์สไตล์