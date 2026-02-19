เตือนภัยด่วน! ระวังอีเมลปลอมแอบอ้าง MEA หลอกลวงคืนเงินค่าไฟฟ้า ห้ามคลิกเด็ดขาด

MEA หรือ การไฟฟ้านครหลวง ขอแจ้งเตือนประชาชนและผู้ใช้ไฟฟ้าให้เพิ่มความระมัดระวังเป็นพิเศษ เนื่องจากขณะนี้พบกลุ่มมิจฉาชีพใช้กลอุบายส่งอีเมลแอบอ้างเป็น MEA ภายใต้หัวข้อ "การไฟฟ้านครหลวง - คุณมีเงินคืน" เพื่อหลอกลวงผู้ใช้ไฟฟ้า MEA ขอเรียนชี้แจงอย่างเป็นทางการว่า ทางหน่วยงานไม่มีนโยบายส่งอีเมลแจ้งการคืนเงิน หรือแนบลิงก์เพื่อให้ผู้ใช้ไฟฟ้ากดยืนยันการรับเงินในลักษณะดังกล่าวแต่อย่างใด
MEA ขอเน้นย้ำว่า หน่วยงานไม่มีนโยบายให้เจ้าหน้าที่ติดต่อประชาชนเพื่อขอข้อมูลส่วนบุคคล หรือให้ดำเนินการธุรกรรมทางการเงินผ่านการแชทไลน์หรือลิงก์ภายนอก หากประชาชนต้องการตรวจสอบข้อมูลค่าไฟฟ้าหรือใช้บริการต่างๆ สามารถทำได้ผ่านช่องทางอย่างเป็นทางการเท่านั้น คือแอปพลิเคชัน MEA Smart Life (ดาวน์โหลดจาก App Store หรือ Play Store) และเว็บไซต์ www.mea.or.th
ทั้งนี้ หากประชาชนพบความผิดปกติ หรือสงสัยว่าอาจเป็นมิจฉาชีพ สามารถตรวจสอบข้อเท็จจริงได้ที่ MEA Call Center โทร 1130 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง หรือติดตามข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องผ่านช่องทางโซเชียลมีเดียทางการของการไฟฟ้านครหลวง