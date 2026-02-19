“สารัชถ์”ชี้นักลงทุนเชื่อมั่นเพิ่มหลังเลือกตั้งฯ ย้ำชุดGULFถือหุ้นKBANK10%เป็นการลงทุนปกติ-ไม่แทรกแซงการบริหาร

“สารัชถ์” บิ๊กGULF ชี้การเลือกตั้งปีนี้ ช่วยสร้างความเชื่อมั่นต่อภาคธุรกิจและนักลงทุนต่างชาติ ส่งผลให้ตลาดหุ้นดีดตัวขึ้น หวังรัฐบาลใหม่เร่งแก้ปัญหาหนี้และดึงเม็ดเงินลงทุนจากต่างชาติ ย้ำชัดถือหุ้นKBANK 10%เป็นการลงทุนตามปกติในตลาดหุ้น ยันไม่มีนโยบายเข้าไปแทรกแซง
นายสารัชถ์ รัตนาวะดี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท กัลฟ์ ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) หรือ GULF เปิดเผยว่าภายหลังการเลือกตั้ง พบว่าภาคธุรกิจและนักลงทุนต่างชาติมีความเชื่อมั่นปรับเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัด ซึ่งเป็นสัญญาณที่ดี สะท้อนจากดัชนีตลาดหุ้นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ต.ล.ท.) ที่ปรับตัวสูงขึ้นอย่างเด่นชัด ถือเป็นสัญญาณที่ดีมากในรอบ 10 ปี เพราะไม่เคยเห็นแบบนี้ หวังว่าจะเป็นจุดเริ่มต้นที่ดี
เมื่อรัฐบาลมีความต่อเนื่อง จึงไม่กังวลเรื่องนโยบาย โดยในช่วงสูญญากาศ จากการรอรับรองผลการเลือกตั้ง และการจัดตั้งคณะรัฐมนตรีที่ล่าช้า ซึ่งเป็นช่วงระยะสั้น ทำให้เกิดความกังวลว่ามาตรการที่จะออกมากระตุ้นเศรษฐกิจอาจชะลอลง แต่รัฐบาลรักษาการทำงานต่อเนื่องทำให้ผ่านพ้นไปได้
“ทุกคนหวังว่ารัฐบาลใหม่ที่เข้ามาแล้วจะมีความมั่นคงและจะมาแก้ปัญหาต่างๆ เพราะในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมามีปัญหาค่อนข้างเยอะ ไม่ว่าเป็นหนี้ครัวเรือน หนี้สาธารณะ ค่าใช้จ่ายครัวเรือนที่เพิ่มขึ้น หวังว่ารัฐบาลใหม่เข้ามาแล้วจะแก้ปัญหาได้ ทำให้ประเทศไทยกลับไปอยู่ในแผนที่โลก และดึงเม็ดเงินลงทุนจากต่างประเทศเข้ามา”
จากนโยบายของรัฐบาลที่จะปรับลดค่าไฟฟ้าลง เพื่อลดภาระประชาชน มองว่าอาจถึงเวลาต้องปรับโครงสร้างพลังงาน เนื่องจากระบบเดิมใช้มานานกว่า 30 ปี แต่ต้องสะท้อนต้นทุน ภาวะเศรษฐกิจและการใช้ไฟฟ้าในปัจจุบันด้วย ส่วนนโยบายพลังงานสีเขียวเป็นสิ่งที่ต้องส่งเสริมตามเทรนด์ของโลก
ส่วนการเปิดเสรีการซื้อขายไฟฟ้าโดยตรง (Direct PPA) เป็นสัญญาณที่ดี ควรเดินหน้านโยบายดังกล่าวแต่ต้องทำแบบค่อนเป็นค่อยไป เพราะมีระบบที่ต้องแก้ไขอีกหลายจุด
ส่วนกรณีที่GULFเข้าถือหุ้นในธนาคารกสิกรไทย (KBank) 10.03% นายสารัชถ์กล่าวว่า เป็นการลงทุนตามกลไกปกติของตลาดทุน ไม่ได้มีข้อห้ามว่า ห้ามซื้อหุ้นตัวไหนหรือห้ามซื้อเกินเท่าไหร่ ไม่เช่นนั้นบริษัทนั้นต้องเป็นบริษัทที่อยู่นอกตลาด ซึ่งการเข้าไปลงทุนครั้งนี้เป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับบริษัทและผู้ถือหุ้น ส่วนโอกาสที่จะเข้าไปถือหุ้นเพิ่มหรือไม่นั้น ก็เป็นไปได้หมด ถ้าราคาหุ้นดีก็อาจจะขายทำกำไรก็ได้ เป็นการลงทุน อย่าคิดมาก และยืนยันว่าไม่มีนโยบายเข้าไปแทรกแซงการบริหารงานของ KBank