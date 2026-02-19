บางจากยกขบวนเซเลบเติม “บางจากไฮพรีเมียมแก๊สโซฮอล์” ออกเทนสูงกว่า98+ พรีเมียมแก๊สโซฮอล์ที่มีค่าออกเทนสูงสุดของเมืองไทย

บางจากฯ ย้ำความเป็นผู้นำน้ำมันพรีเมียมแก๊สโซฮอล์ออกเทนสูงกว่า 98+ สูงสุดในตลาดพรีเมียมแก๊สโซฮอล์เมืองไทย จัดกิจกรรมฉลองปีม้า 2569 เมื่อ 17 ก.พ. ที่ผ่านมา เชิญกลุ่มผู้มีชื่อเสียงหลากหลายวงการ นำรถคู่ใจมาร่วมเติมพลังแรงเต็มถัง เพิ่มพลังสุดแรงม้า ด้วยบางจากไฮพรีเมียมแก๊สโซฮอล์ ที่มีค่าออกเทนสูงกว่า 98+ ตอบโจทย์คนรักรถด้วยประสบการณ์การขับขี่สุดเร้าใจ รีดสมรรถนะเครื่องยนต์เต็มประสิทธิภาพ เพิ่มอัตราเร่งแรงดังใจ ทั้งยังดูแลปกป้องยืดอายุชิ้นส่วนสำคัญของเครื่องยนต์ไปพร้อมกัน
บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ได้จัดกิจกรรมสุดพิเศษ “บางจากไฮพรีเมียมแก๊สโซฮอล์ เพิ่มพลังสุดแรงม้า ออกเทนสูงกว่า 98+” ให้กลุ่มผู้มีชื่อเสียงนำรถคู่ใจมาเติมพลังสุดแรงม้า อาทิ คุณตาม-คุณโดนัท, คุณก้อง สหรัถ, คุณสุรมิส, คุณเป็ก สัณณ์ชัย, คุณสีหบุตร ชุมสาย ณ อยุธยา, คุณชินพล จงประเสริฐ, คุณสราวุธ เสรีธรณกุล, คุณมานัต กุละปาลานนท์, คุณกันตธีร์ และ คุณคมิก (นักแข่ง) เป็นต้น ซึ่งต่างเชื่อมั่นในประสิทธิภาพที่ทำให้สมรรถนะของเครื่องยนต์ดีขึ้นจนรู้สึกได้จริง นอกจากนั้นยังได้ชวนลูกค้าผู้เติมน้ำมันบางจากได้ทดลองใช้น้ำมันพรีเมียมแก๊สโซฮอล์ที่มีค่าออกเทนสูงสุดของเมืองไทย ณ สถานีบริการน้ำมันบางจาก สาขาสุขุมวิท 62
นายชัยวัฒน์ โควาวิสารัช ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทบางจากและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า บางจากฯ พัฒนาพลังงานคุณภาพสูง อย่างต่อเนื่อง ตามแนวคิด Regenerative Power โดยออกแบบและผลิตน้ำมันคุณภาพสูงเพื่อการดูแลรถอย่างดีที่สุด ผ่านการทดสอบคุณภาพอย่างพิถีพิถัน จนได้น้ำมันเชื้อเพลิงคุณภาพสูงเหนือมาตรฐานส่งมอบให้กับผู้บริโภค
บางจากฯ สามารถผลิต และจำหน่ายน้ำมันพรีเมียมแก๊สโซฮอล์โดยใช้เนื้อน้ำมันเกรดพิเศษคุณภาพสูง และมีสารเพิ่มคุณภาพระดับพรีเมียมจากสหรัฐอเมริกา ผ่านการพัฒนาและทดสอบจนได้สูตรที่มีค่าออกเทนสูงกว่า 98+ เป็น พรีเมียมแก๊สโซฮอล์ที่มีค่าออกเทนสูงที่สุดเป็นรายแรกในเมืองไทย สามารถรีดสมรรถนะเครื่องยนต์ได้เต็มศักยภาพ ไม่ว่าจะเป็น แรงม้า แรงบิด อัตราเร่ง ของเครื่องยนต์ และสามารถทำความสะอาดหัวฉีดได้อย่างหมดจดถึง 100% เผาไหม้สมบูรณ์ ทำให้เครื่องยนต์เดินเรียบไม่สะดุด ช่วยปกป้องและถนอมชิ้นส่วนสำคัญของเครื่องยนต์ พร้อมยืดอายุการใช้งานของรถยนต์ให้นานยิ่งขึ้น เหมาะสำหรับทั้งรถยนต์สมรรถนะสูง และรถยนต์ทุกคันที่ต้องการความแรง พร้อมกับการดูแลปกป้องเครื่องยนต์ สามารถใช้ได้กับรถที่ใช้น้ำมันแก๊สโซฮอล์ทุกประเภท ทั้งแก๊สโซฮอลล์ 91 , 95, E20 และ E85
ในวาระเฉลิมฉลองเทศกาลตรุษจีนปีม้านี้ บางจากฯ ยังมีโปรโมชันมอบความคุ้มค่าให้กับผู้ใช้น้ำมันกลุ่มไฮพรีเมียมตลอดเดือนกุมภาพันธ์ 2569 ทั้งบางจากไฮพรีเมียมแก๊สโซฮอล์ ออกเทนสูงกว่า 98+ และบางจากไฮพรีเมียม ดีเซล S ลดราคาลิตรละ 3 บาท ทุกลิตร ไม่มีขั้นต่ำ และสมาชิกบางจากกรีนไมลส์ รับฟรีคูปองส่วนลด 100 บาท (จำนวน 4 ใบ/เดือน) ในบางจากแอปพลิเคชัน เพื่อใช้เป็นส่วนลดเมื่อเติมน้ำมันบางจากกลุ่มไฮพรีเมียมตั้งแต่ 1,000 บาทขึ้นไป (1 คูปอง ต่อ 1 ใบเสร็จ) รับเพิ่ม! คูปองส่วนลดอีก 200 บาท เมื่อใช้คูปองส่วนลดครบ 4 ใบ/เดือน ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.bangchakmarketplace.com