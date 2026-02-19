TOA จับมือ จุฬาฯ เปิดตัว ‘THE CREATIVE CANVAS’ ต่อยอดความคิดสร้างสรรค์ปั้น New Gen สู่มืออาชีพ

บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ TOA ผู้นำอุตสาหกรรมสีทาอาคารอันดับ 1 เคมีภัณฑ์ก่อสร้าง และวัสดุปกป้องพื้นผิวครบวงจรของไทย ประกาศความร่วมมือทางวิชาการครั้งสำคัญกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) เปิดตัวโครงการ “THE CREATIVE CANVAS ผืนผ้าใบแห่งความคิดสร้างสรรค์เพื่ออนาคตที่ไม่หยุดนิ่ง” มุ่งเปลี่ยนพื้นที่มหาวิทยาลัยให้เป็นเวทีปล่อยของสำหรับนิสิตยุคใหม่ นำร่อง 4 โปรเจกต์ไฮไลท์ ผ่านการบูรณาการองค์ความรู้สู่การปฏิบัติจริงในโลกธุรกิจ โดยมี นายจตุภัทร์ ตั้งคารวคุณ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร TOA และ ศ.ดร.วิเลิศ ภูริวัชร อธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมลงนาม และแสดงวิสัยทัศน์ ณ เรือนจุฬานฤมิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ศ.ดร.วิเลิศ ภูริวัชร อธิการบดีจุฬาฯ กล่าวว่า ความร่วมมือระหว่างจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ในครั้งนี้ สะท้อนแนวทางการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยสู่การเป็น “มหาวิทยาลัยแห่งการสร้างผลกระทบ (Impact) ต่อสังคม ที่เชื่อมโยงองค์ความรู้กับโลกความเป็นจริงอย่างเป็นรูปธรรม โดยจุฬาฯ เชื่อมั่นว่าการบูรณาการความเชี่ยวชาญข้ามศาสตร์ ทั้งด้านการออกแบบ วัสดุศาสตร์ การสื่อสาร และธุรกิจ เข้ากับประสบการณ์และศักยภาพของภาคอุตสาหกรรม จะก่อให้เกิดงานวิจัยและนวัตกรรมที่ตอบโจทย์สังคม พร้อมเปิดโอกาสให้นิสิตได้เรียนรู้จากการลงมือทำจริง พัฒนาทักษะที่จำเป็นต่ออนาคต และเติบโตเป็นบุคลากรคุณภาพที่สามารถสร้างคุณค่าให้ประเทศได้อย่างยั่งยืน
ด้าน นายจตุภัทร์ ตั้งคารวคุณ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร TOA เผยถึงวิสัยทัศน์จากความร่วมมือในครั้งนี้ว่าโลกธุรกิจและการเรียนรู้ในปัจจุบันหมุนเร็วมาก TOA ในวันนี้เราไม่ได้มองตัวเองเป็นเพียงผู้ผลิตสี แต่เรายกระดับด้วย Total Solution ที่มุ่งตอบโจทย์ลูกค้า ด้วยผลิตภัณฑ์สำหรับการสร้างความสวยงาม ป้องกัน และแก้ไขปัญหาบ้านแบบครบวงจร เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ความร่วมมือกับจุฬาฯ ในครั้งนี้ เกิดขึ้นจากความเชื่อมั่นในพลังของคนรุ่นใหม่ เราจึงต้องการเปิดพื้นที่ให้นิสิตได้ลงมือทำจริง (Learning by Doing) เป็นเครื่องมือให้นิสิตคนรุ่นใหม่ได้สร้างสรรค์ผลงานทั้งในเชิงสถาปัตยกรรม ศิลปะ และไลฟ์สไตล์ รวมถึงกีฬาเพื่อเตรียมความพร้อมสู่โลกการทำงานอย่างมืออาชีพ
“สำหรับความร่วมมือในครั้งนี้ คือการเปิดโอกาสสู่การเรียนรู้นอกห้องเรียนอย่างแท้จริง โดยในช่วงแรกจะเป็นการประสานความร่วมมือและดึงศักยภาพของ 4 คณะ ทั้งสถาปัตยกรรมศาสตร์ นิเทศศาสตร์ วิทยาศาสตร์การกีฬา และพาณิชยศาสตร์และการบัญชี รวมถึงสำนักงานจัดการทรัพย์สิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มาทำงานร่วมกันแบบ Cross-functional เพื่อให้เกิดการเรียนรู้แบบบูรณาการ และประสานความร่วมมืออย่างเต็มรูปแบบ ซึ่งจะทำให้นิสิตของเรามีความพร้อม และเข้าใจโจทย์ของโลกธุรกิจจริงๆ” นายจตุภัทร์กล่าว
โดยในปี 2569 จะมีโปรเจกต์ไฮไลท์ 4 โครงการสำคัญ ได้แก่ 1. CU Creative Showcase เวทีปล่อยของครั้งใหญ่ ที่ทีโอเอจะร่วมสนับสนุนนิทรรศการแสดงผลงานนิสิต ณ ใจกลางเมือง 2. The Concrete Playground ครั้งแรกในไทยกับสนามการแข่งขันกีฬาที่ถูกออกแบบโดยนิสิต ผสานความสนุกของกีฬา Extreme เข้ากับงาน Design ที่ปลอดภัยและโดดเด่น 3. The Color Architect แจกโจทย์จริงให้นิสิตออกแบบบ้านที่นำมาใช้ได้จริง และ 4. Academic Building Renovation Project เปลี่ยนบรรยากาศอาคารเรียน และสนามกีฬา ให้กลายเป็นพื้นทีี่สวยงาม สร้างความสนุก และทันสมัย
โครงการ “THE CREATIVE CANVAS” เป็นอีกก้าวสำคัญของการต่อยอดความร่วมมือระหว่าง TOA และภาคการศึกษา ในการพัฒนาศักยภาพคนรุ่นใหม่อย่างเป็นระบบและต่อเนื่องจากความสำเร็จของโครงการความร่วมมือก่อนหน้า ความร่วมมือครั้งนี้ตอกย้ำความมุ่งมั่นของ TOA ในการเป็นส่วนหนึ่งของการยกระดับการศึกษา การสร้างบุคลากรคุณภาพ และการขับเคลื่อนสังคมไทยให้เติบโตไปข้างหน้าอย่างยั่งยืน