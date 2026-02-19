ทันตแพทยสมาคมฯ ชวนร่วมงาน World Oral Health Day 2026 สนุกกับกิจกรรมและของรางวัลมากมาย 20 มี.ค.นี้ ที่เซ็นทรัลเวิลด์

ทันตแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับ สมาพันธ์นิสิตนักศึกษาทันตแพทย์แห่งประเทศไทย (สนทท.) และภาคีเครือข่ายด้านทันตสุขภาพทั้งภาครัฐและเอกชน เตรียมจัดกิจกรรมเนื่องในวันสุขภาพช่องปากโลก (World Oral Health Day) ประจำปี 2569 ในวันที่ 20 มีนาคม 2569 ณ ลาน Eden ชั้น 3 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ เพื่อรณรงค์สร้างความตระหนักรู้ให้ประชาชนทุกช่วงวัยเห็นความสำคัญของการดูแลสุขภาพช่องปากอย่างต่อเนื่อง พร้อมเปิดเวทีประกวดสุขภาพฟันดี ชิงเงินรางวัลรวมกว่า 20,000 บาท
สมาพันธ์ทันตแพทย์โลก (FDI World Dental Federation) ได้กำหนดให้วันที่ 20 มีนาคม ของทุกปี เป็นวันสุขภาพช่องปากโลก เพื่อให้ประเทศสมาชิกทั่วโลกพร้อมใจกันขับเคลื่อนการส่งเสริม ป้องกัน และลดภาระโรคในช่องปาก ซึ่งเป็นหนึ่งในโรคไม่ติดต่อ (NCDs) ที่พบบ่อยที่สุด และส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิต สุขภาพร่างกาย และสุขภาพจิตของประชาชนอย่างมีนัยสำคัญ โดยในปี 2569 นี้ จัดขึ้นภายใต้แนวคิด “A Happy Mouth is … A Happy Life ฟันดี ยิ้มดี ทั้งชีวิต” เพื่อสื่อสารความสำคัญของสุขภาพช่องปาก เป็นพื้นฐานของการมีชีวิตที่มีคุณภาพ และมีความสุขในทุกช่วงวัยของชีวิต
สำหรับปีนี้ ทันตแพทยสมาคมแห่งประเทศไทยฯ ได้กำหนดจัดงานขึ้นในวันที่ 20 มีนาคม 2569 ณ ลาน Eden ชั้น 3 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ มุ่งเน้นการสร้างความเข้าใจต่อการดูแลสุขภาพช่องปากตั้งแต่วัยเด็ก วัยรุ่น วัยทำงาน ไปจนถึงผู้สูงอายุ เป็นการลงทุนด้านสุขภาพระยะยาวที่สำคัญ ซึ่งจะช่วยลดภาระโรค เพิ่มคุณภาพชีวิต และส่งเสริมความสุขในครอบครัวและสังคมโดยรวม
ภายในงานมีกิจกรรมตลอดทั้งวัน ตั้งแต่เวลา 11.00–18.30 น. อาทิ นิทรรศการความรู้เกี่ยวกับทันตสุขภาพ และบูธกิจกรรมจากองค์กรภาคี การสาธิตการดูแลสุขภาพช่องปากทุกช่วงวัย เวทีเสวนาเรื่องความเชื่อมโยงระหว่างสุขภาพช่องปากกับสุขภาพร่างกาย กิจกรรมถาม–ตอบกับทันตแพทย์ การแสดงดนตรี และกิจกรรมบนเวที โดยสมาพันธ์นิสิตนักศึกษาทันตแพทย์แห่งประเทศไทย (สนทท.) เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน
นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมไฮไลท์ การประกวดสุขภาพฟันดี ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่ ประเภท “เด็กน้อยฟันสวย” อายุ 3–6 ปี ประเภท “ฟันใสวัยทีน” อายุ 12–18 ปี และประเภท “ครอบครัวฟันดี ยิ้มดีทั้งชีวิต” (3 Generations) เพื่อส่งเสริมแนวคิดการป้องกันฟันผุ (Zero Cavity) และการสร้างพฤติกรรมดูแลสุขภาพช่องปากที่ถูกต้องตั้งแต่ระดับบุคคลไปจนถึงระดับครอบครัว ผู้ที่สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมประกวดได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2569 ผ่านระบบออนไลน์ โดยผู้ผ่านการคัดเลือกจะได้รับเชิญเข้าร่วมกิจกรรมและรับรางวัลภายในงาน
สำหรับผู้ที่สนใจกิจกรรมวันสุขภาพช่องปากโลก (World Oral Health Day) ของประเทศไทย พร้อมทั้งข่าวสารของทันตแพทยสมาคมแห่งประเทศไทยฯ สามารถติดตามได้ที่ wohd2026.thaidental.or.th และ Facebook ทันตแพทยสมาคมแห่งประเทศไทยฯ