Atom Clinic แจกใหญ่ รถยนต์ไฟฟ้า BYD ตอบแทนลูกค้าคนสำคัญ

อะตอมคลินิก (Atom Clinic) ผู้นำด้านความงาม และสุขภาพแบบองค์รวม ฉลองครบรอบ 14 ปีแห่งความสำเร็จอย่างยิ่งใหญ่ จัดแคมเปญตอบแทนลูกค้าคนสำคัญ ด้วยการมอบรางวัลรถยนต์ไฟฟ้า BYD ท่ามกลางบรรยากาศแห่งความยินดี และความประทับใจ ภายในงาน “The New Era Of Prestige” Thank You Party ค่ำคืนแห่งการเฉลิมฉลอง และขอบคุณลูกค้าคนสำคัญ
คุณหมออะตอมกล่าวว่า ตลอดระยะเวลา 14 ปีที่ผ่านมา Atom Clinic มุ่งมั่นพัฒนาอย่างไม่หยุดยั้ง ทั้งในด้านเทคโนโลยีทางการแพทย์ นวัตกรรมความงาม และการยกระดับประสบการณ์การให้บริการ เพื่อมอบผลลัพธ์ที่ดีที่สุดแก่ลูกค้าทุกท่าน พร้อมตั้งใจจัดแคมเปญพิเศษให้ยิ่งใหญ่ขึ้นในทุก ๆ ปี เพื่อเป็นการตอบแทนความไว้วางใจที่ลูกค้ามอบให้เสมอมา
ในโอกาสพิเศษนี้ นายแพทย์อนุพงษ์ ไพรวิจิตร หรือ “คุณหมออะตอม” แพทย์ผู้บริหาร และคุณรัฐภูมิ วัลลิกุล ผู้บริหาร บริษัท อะตอม จำกัด (Atom Clinic) ได้มอบรางวัลรถยนต์ไฟฟ้า BYD มูลค่า 499,900 บาท ให้กับผู้โชคดีได้แก่ คุณมหัทธนะกิตติ์ ประเกาทัน ผู้ที่ใช้บริการจากอะตอมคลินิก สาขาบุรีรัมย์ เพื่อเป็นสัญลักษณ์แห่งคำขอบคุณ และความผูกพันที่มีต่อลูกค้าคนสำคัญของอะตอมคลินิก
ทิ้งท้ายจากทีมผู้บริหารอะตอมคลินิก นำโดย นายแพทย์อนุพงษ์ ไพรวิจิตร คุณรัฐภูมิ วัลลิกุล และคุณศุทธดา เนติภานนท์ ได้กล่าวร่วมกันว่า รู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้จัดกิจกรรมเพื่อแสดงความขอบคุณต่อลูกค้าคนสำคัญ พร้อมดูแลลูกค้าทุกท่าน ที่เข้ารับบริการทั้ง 6 สาขา ด้วยมาตรฐาน คุณภาพ และความใส่ใจอย่างสูงสุด “อะตอมคลินิกขอขอบคุณลูกค้าทุกท่านที่ให้ความไว้วางใจ และเดินเคียงข้างเรามาตลอด 14 ปี โดยสัญญาว่าจะยังคงเดินหน้าพัฒนาอย่างไม่หยุดยั้ง ด้วยหัวใจที่พร้อมดูแลลูกค้าเสมอ จะเป็นส่วนหนึ่งในการดูแลความงาม และสุขภาพของทุกท่านตลอดไป
