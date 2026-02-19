กตป. ด้านโทรทัศน์ หารือทิศทางทีวีดิจิทัลหลังปี 2572 ประเมินผลกระทบเชิงนโยบายต่ออุตสาหกรรมครั้งที่ 2

ดร.พันธ์ศักดิ์ จันทร์ปัญญา ประธานคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน (กตป.) ด้านกิจการโทรทัศน์ เป็นประธานเปิดการประชุมกลุ่มย่อย เพื่อหารือการติดตามและประเมินผลกระทบเชิงนโยบายที่มีต่ออุตสาหกรรมโทรทัศน์ รวมถึงการกำหนดทิศทางของทีวีดิจิทัลภายหลังปี 2572 และการประเมินสภาพปัญหาการรับสัญญาณโทรทัศน์ภาคพื้นดิน โดยมีนายชัชชาญ นาคคะสินธ์ ผู้เชี่ยวชาญพิเศษเฉพาะด้านประจำ กตป. ด้านกิจการโทรทัศน์ เข้าร่วมการประชุมกลุ่มย่อยครั้งนี้
การประชุมดังกล่าวเป็นการประชุมครั้งที่ 2 ภายใต้โครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลประเด็นสำคัญด้านกิจการโทรทัศน์ ประจำปี 2568 โดยจัดขึ้น ณ โรงแรมอมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต กรุงเทพฯ เมื่อเร็ว ๆ นี้