สัตว์ป่าเพิ่มขึ้น 16 ชนิด!เปิดใช้อุโมงค์เชื่อมผืนป่า ทล.304 หนุนสมดุลระบบนิเวศระยะยาว

กรมทางหลวงเผย“อุโมงค์เชื่อมผืนป่า ทล.304” ใช้งานได้จริง ส่งผลสัตว์ป่าเพิ่มขึ้น 16 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน หนุนสมดุลระบบนิเวศระยะยาว ขณะที่พื้นที่ “ปราจีนบุรีและนครราชสีมา” ยังมีโครงการขยาย 4 เลน และ MR2 ที่อยู่ระหว่างออกแบบและทำรายงาน EIA
วันที่ 18 ก.พ. 2569 นายปิยพงษ์ จิวัฒนกุลไพศาล อธิบดีกรมทางหลวง(ทล.) มอบหมายให้ นายปกรณ์ ศรีปานวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 10 พร้อมด้วย นายวิโรจน์ ล้อมวงษ์ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงปราจีนบุรี และเจ้าหน้าที่กรมทางหลวง ร่วมให้การต้อนรับ นายบรรณรักษ์ เสริมทอง เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) โครงการโครงสร้างพื้นฐานทางบกและอากาศ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เนื่องในโอกาสลงพื้นที่ติดตามผลสัมฤทธิ์ของโครงการอุโมงค์เชื่อมผืนป่า (Wildlife Corridor) บนทางหลวงหมายเลข 304 จังหวัดปราจีนบุรี
โดย กรมทางหลวงได้รายงานแนวคิดการก่อสร้างอุโมงค์เชื่อมผืนป่า บนทางหลวงหมายเลข 304 ซึ่งเป็นเส้นทางหลักที่ตัดผ่านพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่และอุทยานแห่งชาติทับลาน ซึ่งเป็นพื้นที่ป่ามรดกโลก โดยออกแบบเป็นอุโมงค์ระดับพื้นถนน และจัดให้มีพื้นที่ด้านบนเป็นทางเชื่อมให้สัตว์ป่าสามารถสัญจรได้อย่างปลอดภัย สอดคล้องกับสภาพพื้นที่และพฤติกรรมสัตว์ป่า ทั้งนี้ โครงการดังกล่าวเป็นการบูรณาการร่วมกันระหว่างกรมทางหลวง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และหน่วยงานด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานควบคู่กับการคุ้มครองระบบนิเวศอย่างสมดุล
ผลการติดตามภายหลังการเปิดใช้ในปี พ.ศ. 2562 พบว่า สัตว์ป่าสามารถใช้งานอุโมงค์เชื่อมผืนป่าได้จริงอย่างต่อเนื่อง ครอบคลุมสัตว์ป่าหลากหลายกลุ่ม โดยเมื่อเปรียบเทียบกับข้อมูลจากรายงาน EIA เดิม พบว่าความหลากหลายทางชีวภาพของสัตว์ป่าในพื้นที่เพิ่มขึ้นจาก 156 ชนิด เป็น 172 ชนิด สะท้อนให้เห็นถึงประสิทธิภาพของการออกแบบโครงสร้างพื้นฐานที่คำนึงถึงระบบนิเวศอย่างเป็นรูปธรรม ทั้งในด้านการเชื่อมต่อถิ่นที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่า การลดผลกระทบจากการแบ่งแยกพื้นที่ธรรมชาติ และการลดความเสี่ยงจากอุบัติเหตุระหว่างยานพาหนะกับสัตว์ป่า อันเป็นการเพิ่มความปลอดภัยให้แก่ผู้ใช้ทาง ควบคู่กับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและเสริมสร้างความสมดุลของระบบนิเวศในระยะยาว ซึ่งสอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืน
นอกจากนี้ ในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีและจังหวัดนครราชสีมา ยังมีโครงการสำคัญอื่น ๆ ที่อยู่ระหว่างดำเนินการตามกระบวนการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ได้แก่ โครงการสำรวจและออกแบบทางหลวง 4 ช่องจราจร บนทางหลวงหมายเลข 3486 ช่วงบ้านกุดเตย – บ้านใหม่ไทยถาวร และทางหลวงหมายเลข 348 ช่วงอำเภอตาพระยา – อำเภอโนนดินแดง และการศึกษาวิเคราะห์และจัดทำแผนการพัฒนาโครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข 61 (MR2) ช่วงปราจีนบุรี - นครราชสีมา ซึ่งอยู่ระหว่างการศึกษาและออกแบบรายละเอียดโครงการ
กรมทางหลวงยังคงเดินหน้าพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง เพื่อมุ่งสู่ทางหลวงคาร์บอนต่ำและความยั่งยืน โดยจะนำผลสัมฤทธิ์จากโครงการอุโมงค์เชื่อมผืนป่าไปต่อยอดและขยายผลแนวคิด “ถนนที่อยู่ร่วมกับธรรมชาติ” ให้ครอบคลุมพื้นที่อื่นทั่วประเทศต่อไป เพื่อให้การพัฒนาโครงข่ายทางหลวงของประเทศเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน ควบคู่กับการรักษาความอุดมสมบูรณ์ของระบบนิเวศอย่างสมดุลและยั่งยืนในระยะยาว