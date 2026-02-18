GULF เยี่ยมให้กำลังใจทหารที่ได้รับบาดเจ็บ มอบเงินช่วยเหลือ 7 ล้าน ยืนหยัดเคียงข้างผู้เสียสละเพื่อชาติ

บริษัท กัลฟ์ ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) หรือ GULF นำโดย นายสิตมน รัตนาวะดี ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวางแผนกลยุทธ์ เยี่ยมให้กำลังใจและมอบเงินช่วยเหลือแก่ทหารที่ได้รับบาดเจ็บจากการปฏิบัติภารกิจปกป้องอธิปไตยของชาติพื้นที่ชายแดนไทย-กัมพูชาที่โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า กรุงเทพมหานคร จำนวน 7 ราย ประกอบด้วย 1) พลทหาร กฤตภาส ลีเพ็ญ ได้รับบาดเจ็บตาซ้ายมองไม่เห็น 2) สิบโท ฐากูล ปัญญาดี ได้รับบาดเจ็บบริเวณศรีษะและสมอง 3) สิบเอก จัตราวุธ มาประสพ ได้รับบาดเจ็บแขนข้างซ้ายขาด 4) สิบเอก นิพิฐพนธ์ อุตยะราช ได้รับบาดเจ็บขาข้างซ้ายขาด 5) พลทหาร นรินทร์ เงาไพร ได้รับบาดเจ็บที่ขาข้างขวา 6) จ่าสิบตรี สุจินต์ จิตกรียาน ได้รับบาดเจ็บที่ขาข้างซ้าย และ 7) สิบเอก นิติธรรม ศรีคำแซง ได้รับบาดเจ็บเท้าซ้ายขาด รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 7 ล้านบาท โดยเงินจำนวนดังกล่าวมาจาก ‘กองทุน 100 ล้านบาท’ ที่ GULF จัดตั้งขึ้น เพื่อช่วยเหลือและเยียวยาทหารที่ได้รับบาดเจ็บ หรือเสียชีวิตจากการปฏิบัติภารกิจด้านความมั่นคงในพื้นที่ชายแดนไทย-กัมพูชา โดยมีเป้าหมายหลักในการยกระดับคุณภาพชีวิต และมอบขวัญกำลังใจแก่เหล่าทหารและครอบครัวให้สามารถกลับมาใช้ชีวิตได้อย่างเข้มแข็ง
นายสิตมน รัตนาวะดี ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวางแผนกลยุทธ์ บริษัท กัลฟ์ ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “ผมขอยกย่องและขอบคุณในความกล้าหาญของเหล่าทหารแนวหน้าทุกนาย ที่ทุ่มเทปฏิบัติหน้าเพื่อปกป้องอธิปไตยของชาติ ในฐานะบริษัทของคนไทย GULF พร้อมยืนเคียงข้างเหล่าฮีโร่ผู้เสียสละ การเยี่ยมให้กำลังใจและมอบเงินเยียวยาช่วยเหลือผ่านกองทุน 100 ล้านบาทในวันนี้ เป็นความตั้งใจที่อยากส่งมอบพลังใจ และร่วมดูแลครอบครัวของพี่ ๆ ทหารให้ดีที่สุด สุดท้ายนี้ ผมขอส่งความปรารถนาดีให้ทุกท่านมีกำลังกายและกำลังใจที่เข้มแข็ง และขอให้ฟื้นตัวจากอาการบาดเจ็บโดยเร็วครับ”
สำหรับภาพรวมการดำเนินงานของกองทุน 100 ล้านบาท ที่ GULF จัดตั้งขึ้นเพื่อช่วยเหลือและเยียวยาทหารที่ได้รับบาดเจ็บ หรือเสียชีวิตจากการปฏิบัติภารกิจด้านความมั่นคงในพื้นที่ชายแดนไทย-กัมพูชา ปัจจุบันได้ให้ความช่วยเหลือแก่ครอบครัวทหารกล้าที่สละชีพไปแล้วรวม 46 ครอบครัว เป็นเงิน 46 ล้านบาท พร้อมทั้งเยียวยาทหารที่ได้รับบาดเจ็บอีกกว่า 18.8 ล้านบาท นอกจากนี้ยังให้ความสำคัญกับการสนับสนุนด้านสาธารณสุข โดยมอบเครื่องมือแพทย์มูลค่ากว่า 2.1 ล้านบาท ให้แก่โรงพยาบาลค่ายสรรพสิทธิประสงค์ จังหวัดอุบลราชธานี รวมยอดการส่งมอบความช่วยเหลือจากกองทุนจนถึงปัจจุบันเป็นมูลค่ากว่า 66.9 ล้านบาท เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการตอบแทนความเสียสละของเหล่าทหารไทยอย่างต่อเนื่อง
นอกจากภารกิจกองทุน 100 ล้านบาท GULF ยังคงเดินหน้าช่วยเหลือทหารที่บาดเจ็บและเสียชีวิตจากภารกิจความมั่นคงในพื้นที่ชายแดนอย่างต่อเนื่อง ทั้งการมอบถุงยังชีพ ‘GULF Care’ จำนวนกว่า 2,000 ชุด แก่ทหารและประชาชนที่ได้รับผลกระทบในศูนย์พักพิงตามจังหวัดต่าง ๆ การสนับสนุนงบประมาณให้ศูนย์พักพิง รวมถึงการผนึกกำลังกับบริษัทในเครือ เพื่อนำเทคโนโลยีด้านการสื่อสารและดาวเทียมมาช่วยอำนวยความสะดวกให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงสามารถสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น GULF มุ่งมั่นที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนสังคมไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืนในทุกมิติ โดยเชื่อว่าความมั่นคงของชาติจะเป็นรากฐานสำคัญที่ทำให้ประเทศไทยก้าวไปข้างหน้าได้อย่างแข็งแกร่ง