“พิพัฒน์” หารือ EEC ผุดฮับ "สวนสนุกระดับโลก-เอนเตอร์เทนเมนต์-สปอร์ตคอมเพล็กซ์" หนุนลงทุนเมืองใหม่อัจฉริยะ

"พิพัฒน์" หารือเลขาฯ EEC เร่งจัดสรร-พัฒนาพื้นที่เมืองใหม่อัจฉริยะ (EECiti) 1.5 หมื่นไร่ ผุดฮับเอนเตอร์เทนเมนต์-สปอร์ตคอมเพล็กซ์-สวนสนุก AI ดันไทยสู่ศูนย์กลางการท่องเที่ยวระดับโลก
วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2569 เวลา 14.00 น. นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม หารือร่วมกับ นายจุฬา สุขมานพ เลขาธิการคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ. หรือ EEC) ถึงความคืบหน้าและวางกรอบทิศทางการพัฒนา "โครงการศูนย์ธุรกิจ EEC และเมืองใหม่น่าอยู่อัจฉริยะ" (EECiti) ภายใต้คอนเซ็ปต์ Smart & Sustainable "LIVE-WORK-PLAY" City เพื่อยกระดับพื้นที่ภาคตะวันออกให้เป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวระดับโลก
นายพิพัฒน์กล่าวว่า ในการหารือครั้งนี้ได้มีการติดตามความคืบหน้าด้านการจัดสรรพื้นที่และวางระบบสาธารณูปโภคเพื่อเดินหน้าโครงการอย่างเป็นรูปธรรม โดยได้มอบนโยบายและแนวทางสำคัญ โดยเฉพาะการวางแผน "ระบบบริหารจัดการน้ำ" ซึ่งเป็น 1 ใน 10 ระบบโครงสร้างพื้นฐานหลักของโครงการ เพื่อให้สามารถรองรับและเป็นต้นแบบในการวางแผนพื้นที่กิจการอื่นๆ ในอาณาบริเวณเมืองใหม่รูปแบบเดียวกันนี้ ซึ่งครอบคลุมพื้นที่กว่า 15,000 ไร่ มุ่งเป้าสู่การเป็น World-Class Entertainment & Leisure Hub
โดยมีแผนแม่บทในการดึงดูดการลงทุนเพื่อพัฒนาพื้นที่ซึ่งประกอบไปด้วยสวนสนุกระดับโลกที่มีสเกลทัดเทียมกับสวนสนุกชั้นนำของโลก สปอร์ตคอมเพล็กซ์ ที่ได้มาตรฐานสากล และศูนย์จัดแสดงสินค้าและการประชุมที่ตั้งเป้าหมายให้เป็นฮับการจัดงานที่ใหญ่และทันสมัยระดับโลก โดยวางแผนการบูรณาการเทคโนโลยี AI เข้ามาใช้ในการบริหารจัดการ ทั้งในส่วนของการบริการนักท่องเที่ยว การจัดการพลังงาน และโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อมุ่งสู่การเป็น Net Zero City อย่างสมบูรณ์แบบ
นอกจากความยิ่งใหญ่ของตัวโครงการแล้ว พื้นที่ EECiti ยังมีจุดเด่นที่เชื่อมต่อโครงข่ายคมนาคมหลักของประเทศอย่างสมบูรณ์แบบ โดยพื้นที่ตั้งโครงการอยู่ห่างจากสถานีรถไฟความเร็วสูงเพียง 10 กิโลเมตร และห่างจากสนามบินนานาชาติอู่ตะเภาเพียง 15 กิโลเมตร ทำให้สะดวกต่อการเดินทางและขนส่งทั้งในและต่างประเทศ
ทั้งนี้ ตามกรอบระยะเวลาดำเนินการ ทาง EEC เตรียมเร่งผลักดันรูปแบบการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน (PPP) โดยจะมีการหารือบอร์ด EEC ในเดือนนี้ในประเด็นพื้นที่สวนสนุก สปอร์ตคอมเพล็กซ์ และฮับความบันเทิงให้เข้าสู่กระบวนการศึกษาความเป็นไปได้และเปิดรับฟังความคิดเห็นจากนักลงทุนเพื่อดึงดูดเม็ดเงินลงทุนจากบริษัทชั้นนำระดับโลกต่อไป
อย่างไรก็ตาม ก่อนหน้านี้นายพิพัฒน์ระบุว่าประเทศไทยมีศักยภาพเพียงพอที่จะลงทุนสวนสนุก ซึ่งมองว่า “ดิสนีย์แลนด์” เป็นแบรนด์ที่จะดึงดูดและสร้างกิจกรรมให้มีนักเดินทาง นักท่องเที่ยวได้ตลอดทั้งปี และมีนักลงทุนแสดงความสนใจในโครงการ