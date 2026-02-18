“100PLUS PRO x Netflix Physical: Asia” ปลดล็อกความแกร่ง มอบรางวัลใหญ่จาก TikTok Challenge แคมเปญ “UNLOCK YOUR 100 แกร่ง แข่ง อึด”

100PLUS PRO เครื่องดื่มสำหรับสายแกร่งแบรนด์ชั้นนำของเอเชีย ประกาศผลผู้โชคดีจากกิจกรรม TikTok Challenge ภายใต้แคมเปญ “UNLOCK YOUR 100 แกร่ง แข่ง อึด” แคมเปญที่ชวนคนรักสุขภาพและการออกกำลังกายทั่วประเทศ ลุกขึ้นมาท้าทายขีดจำกัดของตัวเอง สอดคล้องกับภาพลักษณ์แบรนด์ที่ก่อนหน้านี้ได้ร่วมถ่ายทอดพลังความแกร่งผ่านแคมเปญระดับเอเชียร่วมกับ Netflix จากรายการ “คนแกร่งแข่งอึด: ศึกแห่งเอเชีย (Physical: Asia)” พร้อมร่วมเฉลิมฉลองการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่อย่างเป็นทางการ
กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นช่วงปลายปีที่ผ่านมา เปิดโอกาสให้ผู้ร่วมกิจกรรมส่งคลิปวิดีโอท้าความอึดภายใน 100 วินาที ผ่านการเลือก 1 ใน 3 ท่าออกกำลังกาย ภายใต้แนวคิด “UNLOCK YOUR 100” ที่สะท้อนการปลดล็อกศักยภาพของร่างกายและจิตใจในแบบเดียวกับการแข่งขันระดับเอเชียอย่าง Physical: Asia ซึ่งได้รับกระแสตอบรับอย่างคึกคักบน TikTok และโซเชียลมีเดียทั่วประเทศ
ล่าสุด 100PLUS PRO ได้ประกาศรายชื่อผู้โชคดีรวมทั้งสิ้น 22 ท่าน โดยมี คุณจณัญญา วิจิตรยุทธศาสตร์ ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด บริษัท ไทยดริ้งค์ จำกัด ให้เกียรติเป็นผู้มอบรางวัลใหญ่ ได้แก่ โทรศัพท์มือถือ iPhone 17 Pro Max แก่ คุณศฐา ชัยมงคลทรัพย์ และรางวัล อุปกรณ์ติดตามสุขภาพ Whoop 5.0 Life แก่ คุณภัคนิพัทธ์ ธัญนิธิพิรุฬห์ ณ อาคาร CW Tower เมื่อเร็ว ๆ นี้
คุณศฐา ชัยมงคลทรัพย์ ผู้คว้ารางวัล โทรศัพท์มือถือ iPhone 17 Pro Max กล่าวว่า “กิจกรรมนี้ไม่ใช่แค่การออกกำลังกาย แต่เป็นการพิสูจน์ขีดจำกัดของตัวเองภายใน 100 วินาที ผมเลือกท่าแพลงก์และเพิ่มความท้าทายด้วยการถ่วงน้ำหนักจากขวด 100PLUS PRO รู้สึกภูมิใจมากที่ความพยายามครั้งนี้ได้รับการคัดเลือก”
ด้าน คุณภัคนิพัทธ์ ธัญนิธิพิรุฬห์ ผู้ได้รับรางวัล อุปกรณ์ติดตามสุขภาพ Whoop 5.0 Life กล่าวว่า “เป็นกิจกรรมที่สนุก เข้าถึงง่าย และตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์คนรุ่นใหม่ ทำให้การดูแลสุขภาพกลายเป็นเรื่องใกล้ตัวและน่าสนใจมากขึ้น”
กิจกรรม 100PLUS PRO TikTok Challenge ถือเป็นอีกหนึ่งกลยุทธ์สำคัญในการสื่อสารแบรนด์ผ่านแพลตฟอร์มดิจิทัล ต่อยอดจากการสื่อสารแบรนด์ในระดับภูมิภาคอย่าง Netflix Physical: Asia สู่การมีส่วนร่วมของผู้บริโภคในประเทศไทย ตอกย้ำภาพลักษณ์ของ 100PLUS PRO เครื่องดื่มโปรตีนใส ที่มี BCAAs และวิตามินที่จำเป็น ช่วยเติมความสดชื่นและฟื้นฟูกล้ามเนื้อแบบครบจบในขวดเดียว สำหรับคนที่มีไลฟ์สไตล์แอคทีฟ รักสุขภาพ และการออกกำลังกาย
ทั้งนี้ 100PLUS PRO เตรียมเดินหน้าจัดกิจกรรมและแคมเปญใหม่ ๆ อย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างแรงบันดาลใจและเชื่อมต่อกับผู้บริโภคได้ใกล้ชิดยิ่งขึ้น