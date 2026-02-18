Simplus จัด “Simplus x PP KRIT Brand Event” ที่ Mega Bangna ตอกย้ำไทยตลาดสำคัญและจุดกำเนิดแบรนด์ มุ่งสู่เครื่องใช้ไฟฟ้าขนาดเล็กอันดับ 1 สำหรับคนรุ่นใหม่ทั่วโลก
Simplus จัดงาน “Simplus x PP KRIT Brand Event” ณ โซน Food Walk ของ Mega Bangna ได้รับกระแสตอบรับอย่างล้นหลาม สะท้อนอีกหนึ่งก้าวสำคัญในการเสริมความแข็งแกร่งของแบรนด์ในประเทศไทย และการเชื่อมต่อกับผู้บริโภคคนรุ่นใหม่อย่างใกล้ชิด พร้อมตอกย้ำวิสัยทัศน์สู่การเป็นแบรนด์เครื่องใช้ไฟฟ้าขนาดเล็กอันดับ 1 สำหรับคนรุ่นใหม่ทั่วโลก
Simplus ระบุว่า ประเทศไทยเป็นตลาดสำคัญของ Simplus โดยมุ่งมั่นในการนำเสนอผลิตภัณฑ์นวัตกรรม ควบคู่กับการสร้างประสบการณ์แบรนด์ที่มีความหมายและสอดคล้องกับไลฟ์สไตล์ของคนรุ่นใหม่ อีกทั้งประเทศไทยยังเป็นจุดกำเนิดของ Simplus และเป็นสถานที่ที่การเดินทางของแบรนด์เริ่มต้นขึ้น
ภายในงานมีการถ่ายทอดประสบการณ์ไลฟ์สไตล์ที่เข้าถึงคนรุ่นใหม่โดยตรง ผ่านการเนรมิตพื้นที่ให้เป็นโซนประสบการณ์แบบ immersive เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมงานได้ทดลองสินค้าอย่างใกล้ชิด โดยโซนกิจกรรมต่าง ๆ ถูกออกแบบให้สะท้อนการใช้ชีวิตยุคใหม่ ทั้งความรวดเร็ว ความสะดวกสบาย และดีไซน์ทันสมัยที่ตอบโจทย์บ้านยุคปัจจุบัน พร้อมโปรโมชันพิเศษเฉพาะภายในงานเพื่อสร้างสีสันและกระตุ้นการมีส่วนร่วมอย่างคึกคัก
อีกหนึ่งไฮไลต์สำคัญคือการปรากฏตัวของแบรนด์แอมบาสเดอร์ “พีพี กฤษฏ์” ที่ขึ้นเวทีพบปะแฟน ๆ อย่างใกล้ชิด สร้างบรรยากาศที่เต็มไปด้วยพลังและความประทับใจ พร้อมตอกย้ำภาพลักษณ์แบรนด์ที่เชื่อมโยงกับคนรุ่นใหม่ได้อย่างลงตัว
Simplus ระบุเพิ่มเติมว่า กิจกรรมครั้งนี้สะท้อนความตั้งใจในการสร้างประสบการณ์แบรนด์ที่มีความหมาย ควบคู่กับการพัฒนานวัตกรรมและการออกแบบผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อเสริมความแข็งแกร่งของแบรนด์ทั้งในประเทศไทยและในระดับสากล