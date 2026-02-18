กนอ.เดินหน้ายุทธศาสตร์ “โรงงานโปร่งใส” ลุยตรวจสอบเชิงรุกตั้งเป้า30รง.ในกลางปี69

กนอ.ชูยุทธศาสตร์ “โรงงานโปร่งใส” เร่งตรวจสอบเชิงรุกตั้งแต่ “ต้นซอย” ยกระดับธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยในนิคมอุตสาหกรรม เผยผลการตรวจโรงงานเป้าหมาย 10 แห่งแรก พบประเด็นที่ต้องเร่งแก้ไข ตั้งเป้ากลางปีนี้เดินหน้าตรวจสอบต่อเนื่องให้ครบ 30 แห่งทั่วประเทศ
นายสุเมธ ตั้งประเสริฐ ผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) เปิดเผยถึงความคืบหน้าในการยกระดับธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยในนิคมอุตสาหกรรมว่า ขณะนี้กนอ. ได้เร่งดำเนินการตามแผนปฏิบัติการตรวจสอบและจัดระเบียบโรงงานให้ปฏิบัติตามกฎหมาย ซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการสำคัญภายใต้วิสัยทัศน์ “I-EA-T RAPID” ที่มุ่งเน้นขับเคลื่อนการเติบโตบนฐานความยั่งยืน (Driving Growth & Sustainability) โดยหัวใจหลักคือการใช้ระบบการตรวจสอบตั้งแต่ “ต้นซอย” เพื่อยกระดับมาตรฐานสิ่งแวดล้อมทั้งระบบ อีกทั้งส่งเสริมให้ผู้ประกอบการมีความรับผิดชอบต่อสังคมมากขึ้น
เพื่อให้การกำกับดูแลโรงงานในนิคมอุตสาหกรรมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ กนอ. ได้แต่งตั้ง คณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลโรงงานในนิคมอุตสาหกรรม ตามคำสั่ง กนอ. ที่ 461/2568 ลงวันที่ 10 กันยายน 2568 โดยคณะกรรมการชุดนี้ ทำหน้าที่เชิงรุกในการเข้าตรวจสอบโรงงานเป้าหมาย พร้อมทั้งเสนอแนะแนวทางแก้ไขปัญหาที่เกิดจากผลการตรวจสอบและกำกับดูแลโรงงาน
โดยกำหนดเกณฑ์ในการคัดเลือกโรงงานเป้าหมาย เพื่อเข้าตรวจ ดังนี้ 1. โรงงานประภท 101, 105, 106, โรงงานยางรถยนต์ และโรงงานเหล็ก หรือหลอมโลหะ 2. โรงงานที่เคยเกิดอุบัติเหตุ หรือมีข้อร้องเรียน 3. โรงงานเฝ้าระวังของสำนักงานนิคมอุตสาหกรรม ทั้งนี้ การตรวจสอบ จะดำเนินการตามขั้นตอนมาตรฐานหรือ Standard Operating Procedure (SOP) โดยมีตัวชี้วัดความสำเร็จ คือ การตรวจสอบโรงงานให้ครบถ้วนอย่างน้อย 30 แห่ง และรายงานผลต่อผู้ว่าการฯ และคณะอนุกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการบริหารความเสี่ยง (GRC) เพื่อยกระดับความปลอดภัย เสริมสร้างความโปร่งใส และความเชื่อมั่นของสังคม
ปัจจุบัน กนอ. ได้ดำเนินการเข้าตรวจสอบโรงงานเป้าหมายไปแล้วทั้งสิ้น 10 โรงงาน (ข้อมูล ณ 10 กุมภาพันธ์ 2569)ในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมสำคัญ อาทิ อมตะซิตี้ ระยอง, อมตะซิตี้ ชลบุรี, ดับลิวเอชเอ อีสเทิร์นซีบอร์ด, ปิ่นทอง, บ่อทอง 33 และเวลโกรว์ ซึ่งคณะกรรมการฯ “ต้นซอย” ได้ตรวจพบประเด็นสำคัญที่ต้องเร่งดำเนินการแก้ไข ได้แก่ 1. ด้านการประกอบกิจการ 2. ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม การควบคุมมลภาวะทางน้ำ อากาศ และกากของเสียอุตสาหกรรม 3. ด้านการจัดการความปลอดภัย และ 4. ด้านการดำเนินการตามกฎหมายควบคุมอาคาร พร้อมเสนอแนะแนวทางแก้ปัญหาเพื่อมิให้การประกอบกิจการในนิคมอุตสาหกรรมส่งผลกระทบ ต่อประชาชนหรือสิ่งแวดล้อมโดยรวม
นายสุเมธ กล่าวว่า กนอ. จะยังคงเดินหน้าตรวจสอบโรงงานเป้าหมายอย่างเข้มข้นเพื่อให้ครบตามเกณฑ์ขั้นต่ำ 30 แห่ง โดยมีแผนการเข้าตรวจโรงงานในลำดับถัดไป ดังนี้ ช่วงเดือนมีนาคม - เมษายน 2569 ตรวจสอบโรงงานในพื้นที่กลุ่มนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดคอมเพล็กซ์ และช่วงเดือนพฤษภาคม - มิถุนายน 2569 ตรวจสอบโรงงานในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมนครหลวง, สมุทรสาคร, พิจิตร, บางปู และลาดกระบัง