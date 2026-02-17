“เซ็นทรัล” ร่วมทุน “โออาร์” ผุดบัดเจ็ทโฮเต็ล

ุหม่อมหลวงปีกทอง ทองใหญ่ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) หรือ OR แจ้งกรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) เมื่อวันที่ 17 ก.พ.2569 เรื่องการจัดตั้งบริษัทร่วมทุนเพื่อพัฒนาและดำเนินธุรกิจโรงแรมราคาประหยัด (Budget Hotel)
OR ขอเรียนให้ทราบว่าในการประชุมคณะกรรมการ OR คร้ังที่ 2/2569 วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2569 ได้มีมติอนุมัติให้บริษัท มอดูลัส เวนเจอร์ จำกัด (Modulus) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่ OR ถือหุ้น 100% จัดตั้งบริษทัร่วมทุน (Joint Venture) ร่วมกับบริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำกัด (มหาชน) หรือ CENTEL หรือบริษัทในเครือ
ทั้งนี้ Modulus จะถือหุ้นในสัดส่วน 49% และ CENTEL ถือหุ้นในสัดส่วน 51% ของทุนจดทะเบียน ตามลำดับ รวมทั้ง Modulus จะลงทุนในวงเงินเริ่มแรกไม่เกิน 346 ล้านบาท
สำหรับการจัดตั้งบริษัทร่วมทุนดังกล่าวเพื่อพัฒนาและดำเนินธุรกิจโรงแรมราคาประหยัด (Budget Hotel) สอดคล้องกับกลยุทธ์ของ OR ในการมุ่งแสวงหาธุรกิจใหม่ที่ตอบสนองการใช้ชีวิตของผู้บริโภค ( All Lifestyles) และเติมเต็มระบบนิเวศน์ของ OR (OR Ecosystem)
นาย ธีระยุทธ จิราธิวัฒน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า บอร์ด CENTEL มีมติอนุมัติจัดตั้งบริษัทร่วมทุนกับ บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) หรือ OR โดย CENTEL ถือหุ้น 51% และ OR ถือ 49% ใช้เงินลงทุนเริ่มต้นไม่เกิน 360 ล้านบาท
การร่วมทุนครั้งนี้มุ่งพัฒนาและดำเนินธุรกิจ โรงแรมราคาประหยัด (Budget Hotel) เพื่อขยายพอร์ตโรงแรม เข้าถึงกลุ่มลูกค้าใหม่ เสริมความแข็งแกร่งทางธุรกิจ และหนุนการเติบโตอย่างยั่งยืนในระยะยาว