OR ดึง CENTEL เป็นพาร์ตเนอร์ร่วมทุน ลุยธุรกิจ Budget Hotel

OR สรุปเลือก บมจ.โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา (CENTEL) เป็นพาร์ตเนอร์ทำโรงแรมราคาประหยัดในปั๊ม PTT Station โดย OR ถือหุ้น 49% CENTEL 51% ประเดิมทุน 346 ล้านบาท
หม่อมหลวงปีกทอง ทองใหญ่ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) (OR) เปิดเผยว่า การประชุมคณะกรรมการ OR ครั้งที่ 2/2569 วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2569 ได้มีมติอนุมัติให้บริษัท มอดูลัส เวนเจอร์ จำกัด (Modulus) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่ OR ถือหุ้นร้อยละ 100 จัดตั้งบริษัทร่วมทุน (Joint Venture) ร่วมกับบริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำกัด (มหาชน) (CENTEL) หรือบริษัทในเครือ โดย Modulus จะถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 49 และ CENTEL ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 51 ของทุนจดทะเบียน ตามลำดับ
ทั้งนี้ Modulus จะลงทุนในวงเงินเริ่มแรกไม่เกิน 346 ล้านบาท ซึ่งการจัดตั้งบริษัทร่วมทุนดังกล่าวเพื่อพัฒนาและดำเนินธุรกิจโรงแรมราคาประหยัด (Budget Hotel) สอดคล้องกับกลยุทธ์ของ OR ในการมุ่งแสวงหาธุรกิจใหม่ที่ตอบสนองการใช้ชีวิตของผู้บริโภค (AII Lifestyles) และเติมเต็มระบบนิเวศของ OR (OR Ecosystem)
ทั้งนี้ รายการดังกล่าวไม่ใช่รายการที่เกี่ยวโยงกัน และขนาดของรายการไม่เข้าข่าย
ที่จะต้องรายงานสารสนเทศตามหลักเกณฑ์การได้มาและจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียน แต่เป็นการได้มาซึ่งเงินลงทุนในบริษัทอื่นที่ OR มีอำนาจควบคุมร่วมกัน และเป็นการรายงานเพื่อความโปร่งใสเพื่อให้นักลงทุนได้รับข้อมูลสำคัญอย่างเท่าเทียมกัน