ไอคอนสยาม สานต่อความมงคลจัดพิธีไหว้ “เทพเจ้าไฉ่ซิงเอี๊ย” ครั้งยิ่งใหญ่ริมน้ำเจ้าพระยา ตอกย้ำแลนด์มาร์กแห่งศรัทธาในเทศกาลตรุษจีน 2569

ไอคอนสยาม แลนด์มาร์กระดับโลกริมแม่น้ำเจ้าพระยา ยกระดับประสบการณ์เทศกาลตรุษจีนให้เหนือระดับกว่าที่เคยในงาน “ICONSIAM A PROSPEROUS CHINESE NEW YEAR 2026” ด้วยการเปิดพื้นที่ริเวอร์ พาร์ค ริมแม่น้ำเจ้าพระยา ให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวร่วมสร้างปรากฏการณ์แห่งศรัทธาในพิธีไหว้ “เทพเจ้าไฉ่ซิงเอี๊ย” (เทพเจ้าแห่งโชคลาภ) ในค่ำวันที่ 16 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา เพื่อเสริมสิริมงคลรับปีมะเมีย โดยมีผู้เข้าร่วมพิธีเป็นจำนวนมากจนหนาแน่นเต็มพื้นที่ ตอกย้ำความสำเร็จของไอคอนสยามในการเป็น Global Experiential Destination ที่เชื่อมโยงวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าเข้ากับไลฟ์สไตล์ยุคใหม่ได้อย่างสมบูรณ์แบบที่สุด
ความพิเศษของพิธีในครั้งนี้ ไอคอนสยามได้รับเกียรติจาก อาจารย์คฑา ชินบัญชร มาเป็นผู้นำพิธีและให้ความรู้เกี่ยวกับองค์เทพเจ้าสำคัญ 3 องค์ ได้แก่ เทพเจ้าไฉ่ซิงเอี๊ย (เทพแห่งโชคลาภ), เทพเจ้าฮี่ซิงเอี๊ย (เทพเจ้ารื่นเริงยินดี) และเทพเจ้ากุ่ยซิงเอี๊ย (เทพเจ้ายศศักดิ์กัลยาณมิตร) ซึ่งนอกจากความศักดิ์สิทธิ์แล้ว ผู้เข้าร่วมงานยังได้รับประสบการณ์ที่แตกต่างจากการเรียนรู้วิธีการไหว้ที่ถูกต้องตามประเพณีดั้งเดิม ท่ามกลางบรรยากาศริมแม่น้ำเจ้าพระยาบน “ทำเลท้องมังกร" อันเป็นมงคล โดยไอคอนสยามได้จัดเตรียมพื้นที่และอำนวยความสะดวกในทุกขั้นตอน เพื่อให้ทุกคนสามารถเข้าร่วมประกอบพิธีสำคัญเพื่อเริ่มต้นปีใหม่อย่างรุ่งโรจน์และเปี่ยมด้วยศรัทธา
ภาพประชาชนที่นำของไหว้มาร่วมในพิธีไหว้เทพเจ้าตามฤกษ์มงคลเป็นจำนวนมาก นับเป็นภาพบรรยากาศที่น่าประทับใจและตอกย้ำว่าไอคอนสยามคือจุดหมายปลายทางที่หลอมรวมความศรัทธาและวัฒนธรรมไว้ได้อย่างงดงาม โดยสืบสานประเพณีอันศักดิ์สิทธิ์อย่างยิ่งใหญ่ เพื่อให้เป็นจุดนัดพบสำคัญในการเริ่มต้นปีมงคล ผู้ที่สนใจสามารถติดตามภาพบรรยากาศความประทับใจและอัปเดตกิจกรรมดีๆ ที่จะเกิดขึ้นตลอดทั้งปีได้ที่ Facebook: ICONSIAM