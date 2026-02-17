สร้างแล้ว 43% “สะพานข้ามลำโดม”อ.เดชอุดม จ.อุบล คาดเสร็จ ก.พ.70 ร่น 25 กม.เดินทางเชื่อม 2 ตำบล

กรมทางหลวงชนบท เผยสร้างสะพานข้ามลำโดม อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี ร่นระยะทาง 25 กิโลเมตร คืบหน้าไปแล้วกว่า 43% คาดก่อสร้างแล้วแล้วเสร็จ ก.พ.2570มุ่งบรรเทาความเดือดร้อนให้ประชาชน เพิ่มศักยภาพการคมนาคมขนส่งในพื้นที่ให้สมบูรณ์มากยิ่งขึ้น
นายพิชิต หุ่นศิริ อธิบดีกรมทางหลวงชนบท (ทช.) เปิดเผยว่า ปัจจุบัน ทช. ได้ดำเนินโครงการก่อสร้างสะพานข้ามลำโดม อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี มีผลงานการก่อสร้างคืบหน้าไปแล้วกว่าร้อยละ 43 ขณะนี้อยู่ระหว่างการก่อสร้างตอม่อสะพานและงานโครงสร้างชั้นทาง คาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จประมาณเดือนกุมภาพันธ์ 2570
การก่อสร้างสะพานดังกล่าว เนื่องจากเดิม การเดินทางระหว่างตำบลกลางไปยังตำบลตบหู ต้องใช้ระยะทางอ้อมกว่า 25 กิโลเมตร ทำให้การสัญจรและขนส่งพืชผลทางการเกษตรเป็นไปด้วยความล่าช้า ซึ่ง กรมทางหลวงชนบท ได้ให้ความสำคัญในการเชื่อมโยงโครงข่ายการคมนาคมทั้งถนนและสะพานให้สมบูรณ์ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในทุกภูมิภาคอย่างยั่งยืน
ทช.จึงได้ดำเนินการก่อสร้างสะพานข้ามลำโดมและถนนต่อเชื่อมสะพาน โดยมีระยะทางรวม 2.756 กิโลเมตร มีจุดเริ่มต้น กม.ที่ 0+000 ถึง กม.ที่ 2+756 สร้างเป็นสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 9 เมตร จำนวน 2 ช่องจราจร (ไป-กลับ) ความยาวรวม 130 เมตร พร้อมก่อสร้างถนนแบบผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีตเชื่อมต่อสะพานทั้งสองฝั่ง ใช้งบประมาณในการก่อสร้างรวม 59.13 ล้านบาท
สะพานข้ามลำโดม จะช่วยให้การคมนาคมขนส่งระหว่างตำบลเป็นไปด้วยความสะดวกรวดเร็วปลอดภัย ประหยัดเวลาในการเดินทาง ทั้งยังเป็นการส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนในพื้นที่ให้ดียิ่งขึ้น ช่วยบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนในพื้นที่อย่างเป็นรูปธรรม
นอกจากนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลตบหู ได้ให้การสนับสนุนโครงการจาก ทช. เพื่อดำเนินการจัดทำรายละเอียดการออกแบบโครงการก่อสร้างสะพานข้ามลำโดม และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนในพื้นที่โครงการและพื้นที่ใกล้เคียง