รฟม. จัดกิจกรรม MRTA Stakeholder Engagement Day 2026 สื่อสารข้อมูล-ขอบคุณพันธมิตร คู่ค้า”รัฐ-เอกชน” สร้างความร่วมมือที่ยั่งยืน

รฟม. จัดกิจกรรม MRTA Stakeholder Engagement Day 2026 ภายใต้แนวคิด “รฟม. กับความร่วมมือพันธมิตร เพื่ออนาคตที่ยั่งยืน” สื่อสารข้อมูล ภารกิจ สร้างความร่วมมือเชิงธุรกิจและขอบคุณ พันธมิตร คู่ค้า ผู้ส่งมอบ หน่วยงานกำกับดูแลและภาครัฐ รวมไปถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่สำคัญจาก 78 หน่วยงาน
นายกาจผจญ อุดมธรรมภักดี ผู้ว่าการ การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) เป็นประธานในกิจกรรม MRTA Stakeholder Engagement Day 2026 ภายใต้แนวคิด MRTA with Partnership for the Future (รฟม. กับความร่วมมือพันธมิตร เพื่ออนาคตที่ยั่งยืน) เพื่อสื่อสารวิสัยทัศน์ ภารกิจ และการสร้างความร่วมมือเชิงธุรกิจระหว่าง รฟม. กับพันธมิตร และเพื่อแสดงความขอบคุณต่อกลุ่มลูกค้า พันธมิตร คู่ค้า ผู้ส่งมอบ หน่วยงานกำกับดูแลและภาครัฐ รวมไปถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่สำคัญของ รฟม. รวมกว่า 280 คน จาก 78 หน่วยงาน (ภาครัฐ/เอกชน/และผู้ประกอบการรายย่อย)
โดยผู้ว่าฯรฟม.ได้สื่อสารวิสัยทัศน์การนำองค์กร รฟม. ขับเคลื่อนภารกิจพัฒนาโครงข่ายระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนให้ครอบคลุมทุกพื้นที่เขตเมือง เพื่อให้ประชาชนเข้าใช้บริการได้โดยง่าย ผู้โดยสารได้รับบริการการเดินทางที่สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะสะท้อนกลับมาเป็นความเชื่อมั่นที่สังคมมีต่อ รฟม. ในฐานะรัฐวิสาหกิจชั้นนำ มีศักยภาพ มีฐานะมั่นคง และเป็นองค์กรที่ยั่งยืนในอนาคต
นอกจากนี้ นายกิตติ เอกวัลลภ ผู้ช่วยผู้ว่าการ รักษาการรองผู้ว่าการ (การเงิน) รฟม. และนายยุทธศักดิ์ ชื่นใจ ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ รฟม. ได้ร่วมสนทนาในหัวข้อ “ทิศทางการดำเนินงานด้านการพัฒนาธุรกิจของ รฟม. ในปัจจุบันและอนาคต” เพื่อสื่อสารเป้าหมายการบริหารธุรกิจ เสริมสร้างความเข้าใจให้แก่คู่ค้า พันธมิตร และเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในงานได้ร่วมแสดงความคิดเห็น ความต้องการ ความคาดหวังต่อทิศทางการบริหารงานด้านการพัฒนาธุรกิจ ของ รฟม.
ปัจจุบัน รฟม. ให้ความสำคัญกับการบริหารความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างต่อเนื่อง ภายใต้การดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ด้านผู้มีส่วนได้ส่วนเสียระยะสั้นและระยะยาว ที่มุ่งเน้นการมีส่วนร่วมจากกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเป็นหลัก โดยเปิดรับฟังความคิดเห็นและความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อนำข้อมูลที่ได้รับมาวิเคราะห์และกำหนดประเด็นสำคัญ พร้อมตอบสนองต่อประเด็นดังกล่าวผ่านกระบวนการทบทวนนโยบาย ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารความสัมพันธ์ และการดำเนินกิจกรรมเพื่อสร้างและรักษาความสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะทำให้เกิดการเรียนรู้และนำไปสู่การปรับปรุงพัฒนายกระดับความพึงพอใจ ตลอดจนสร้างความผูกพันกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างยั่งยืน