Khao Yai Art Forest เปิดตัว “Pulsus Vitae” นิทรรศการ "เมื่อหัวใจมนุษย์และต้นไม้ สั่นไหวในจังหวะเดียวกัน" โดยกลุ่มศิลปินฝรั่งเศส

Khao Yai Art Forest ชวนคุณแนบหูและโอบกอดเพื่อสัมผัส “ชีพจร” ของต้นไม้ผ่านศิลปะจัดวาง เชิงปฏิสัมพันธ์ระดับโลกชุด “Pulsus Vitae” ผลงานโดยกลุ่มศิลปินชื่อดังจากฝรั่งเศส เซโนคอสม์ (Scenocosme) นำโดยกรากอรี ลาแซร์ (Grégory Lasserre) และอานาอิส เมต์ เดน อังซ์ต์ (Anaïs met den Ancxt) ที่จะนำพาผู้ชมออกเดินทางสำรวจเส้นแบ่งที่เลือนรางระหว่างเทคโนโลยีและธรรมชาติ
“Pulsus Vitae” ชวนคุณเดินทางกลับเข้าสู่สภาวะแห่งความสงบภายในผ่านการเชื่อมต่อทางกายภาพ ระหว่างมนุษย์และต้นไม้ ศิลปินเปรียบต้นไม้เป็นสัญลักษณ์ของ “เรือนร่าง” โดยมีลวดลายบนเปลือกไม้กระตุ้น ให้ผู้ชมรับรู้ถึงความใกล้ชิดกับสิ่งมีชีวิตอื่น ๆ สะท้อนสู่การตระหนักรู้ถึงร่างกายของตนเองเพื่อให้ผู้ชมรับรู้เสียง สั่นพ้องและจังหวะชีพจรเมื่อ “แนบหู” หรือสัมผัสกับต้นไม้ ก่อให้เกิดสายใยความสัมพันธ์ที่สะท้อนถึงความ เปราะบางและการตระหนักรู้ในชีวิตของตนเอง
เซโนคอสม์ เป็นศิลปินดูโอผู้โดดเด่นในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะจัดวางเชิงปฏิสัมพันธ์ (Interactive Installation) พวกเขามักจะซ่อนเทคโนโลยีที่ซับซ้อนแฝงไว้ในธรรมชาติ เช่น ต้นไม้ พืชพันธุ์ ผืนหนัง ฯลฯ ศิลปะของพวกเขาได้รับการชื่นชมว่าเป็น “ศิลปะที่มีลมหายใจ” ซึ่งสามารถเปลี่ยนแปลงและตอบสนองต่อ ปฏิกิริยาของผู้ชม เพื่อสร้างประสบการณ์ลึกซึ้งร่วมกัน
รายละเอียดเพิ่มเติม:
● สถานที่จัดแสดง: เขาใหญ่ อาร์ต ฟอเรสต์ Website: https://www.khaoyaiart.com/
● เวลาเปิดให้บริการ: พฤหัสบดี – ศุกร์ 12:30 – 18:00 น. / เสาร์ – อาทิตย์ 10:00 – 18:00 น. (ปิดให้บริการจันทร์ - พุธ)
● Facebook: Khao Yai Art Forest
● IG: khaoyai_art_forest
● ซื้อบัตรได้ที่ https://www.tickettailor.com/events/khaoyaiart