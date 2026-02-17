คอสโม บาซาร์ ผนึกกำลังนกแอร์ จัดงาน “COSMO BAZAAR UNIVERSE OF LUCK” มอบตั๋วเครื่องบิน 20 ที่นั่ง ฉลองตรุษจีน วันนี้ – 29 มีนาคม 2569

ศูนย์การค้าคอสโม บาซาร์ เมืองทองธานี ร่วมกับสายการบินนกแอร์ จัดงานฉลองเทศกาลตรุษจีนสุดยิ่งใหญ่ภายใต้แนวคิด “COSMO BAZAAR UNIVERSE OF LUCK - จักรวาลรับความเฮง” พร้อมเปิดตัวแคมเปญพิเศษ “Top Spender” มอบบัตรโดยสารเครื่องบินภายในประเทศจากสายการบินนกแอร์ รวม 20 ที่นั่ง ให้กับลูกค้ายอดใช้จ่ายสะสมสูงสุด 10 ท่านแรก ตลอดระยะเวลาแคมเปญ เพื่อร่วมเฉลิมฉลองปีใหม่จีนท่ามกลางบรรยากาศแห่งความเป็นสิริมงคล งานครั้งนี้ผสานเสน่ห์วัฒนธรรมไทย - จีนเข้ากับประสบการณ์ไลฟ์สไตล์และการช้อปปิ้งได้อย่างลงตัว พร้อมกิจกรรมเสริมดวงและโปรโมชั่นมากมาย จัดขึ้นตั้งแต่วันนี้ - 29 มีนาคม 2569 ณ ศูนย์การค้าคอสโม บาซาร์ เมืองทองธานี
นางสาวมนทกานติ พงศ์ภมร ผู้จัดการทั่วไป บริษัท บางกอกแลนด์ เอเจนซี่ จำกัด ผู้บริหารศูนย์การค้าคอสโม บาซาร์ เมืองทองธานี กล่าวว่า “การจัดงานครั้งนี้สะท้อนวิสัยทัศน์ของคุณพอลล์ กาญจนพาสน์ ที่มุ่งยกระดับศูนย์การค้าให้เติบโตอย่างยั่งยืน ผ่านความร่วมมือกับทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อขยายโอกาสทางเศรษฐกิจให้กับศูนย์และผู้ประกอบการภายในพื้นที่ โดยงานครั้งนี้จากความร่วมมือกับสายการบินนกแอร์ช่วยสร้างสีสันและผลลัพธ์ทางธุรกิจอย่างเป็นรูปธรรม ทั้งการขยายฐานลูกค้า เพิ่มทราฟฟิกคุณภาพ ดึงดูดนักท่องเที่ยว และกระตุ้นยอดใช้จ่ายในช่วงแคมเปญ และหลังความสำเร็จครั้งนี้ เราจะเดินหน้าวางตำแหน่งคอสโม บาซาร์ ให้เป็น ‘Festival Destination’ ด้วยการสร้างเทศกาลที่มีเอกลักษณ์ เชื่อมโยงวัฒนธรรมเข้ากับพลังการใช้จ่าย เพื่อเป็นแรงขับเคลื่อนเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง”
ภายในงาน ศูนย์การค้าคอสโม บาซาร์ เมืองทองธานี ได้เนรมิตพื้นที่ให้สอดคล้องกับแนวคิด “จักรวาลรับความเฮง” ถ่ายทอดความเชื่อและวัฒนธรรมจีนอย่างวิจิตรตระการตา พร้อมกิจกรรมเสริมสิริมงคลตลอดเทศกาล อาทิ การสักการะองค์เทพไท้เสียงเหล่ากุง (เหล่าจื้อ) เพื่อเสริมปัญญาและความสมดุล การสักการะองค์ไต่เสี่ยฮุกโจ้ว (เห้งเจีย หรือซุนหงอคง) เพื่อเสริมพลังความกล้าหาญและการเอาชนะอุปสรรค และการสักการะองค์เทพไฉ่ซิงเอี๊ย เทพเจ้าแห่งโชคลาภ เพื่อความมั่งคั่งและความรุ่งเรืองตลอดปีใหม่จีน
ศูนย์การค้าคอสโม บาซาร์ เมืองทองธานี ขอเชิญชวนประชาชนมาร่วมสัมผัสประสบการณ์เฉลิมฉลองตรุษจีนในบรรยากาศสุดพิเศษ พร้อมรับพลังแห่งความเฮง และลุ้นรับรางวัลบัตรโดยสารเครื่องบินภายในประเทศจากสายการบินนกแอร์ในแคมเปญ “Top Spender” ซึ่งจะประกาศรายชื่อผู้โชคดี 10 ท่าน ในวันที่ 31 มีนาคม 2569