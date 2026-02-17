“โรซ่า” จุดประกายฝันปั้นเยาวชนไทย! เปิดเวทีรอบชิงชนะเลิศ ‘ต้นกล้ากีฬาแกร่ง ROZA KID’S ATHLETICS’ ครั้งที่ 7 วางรากฐานสู่เส้นทางนักกีฬาอาชีพ

กรุงเทพมหานคร (16 กุมภาพันธ์ 2569) – “โรซ่า” โดย บริษัท ไฮคิวผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด ตอกย้ำความมุ่งมั่นในการสร้างศักยภาพเยาวชน จัดการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศโครงการ "ต้นกล้ากีฬาแกร่ง ROZA KID’S ATHLETICS" ครั้งที่ 7 นำ 12 ทีมเยาวชนที่ผ่านคัดเลือกจากทั่วประเทศเข้าสู่สนามประลอง ณ โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม จังหวัดปทุมธานี เพื่อชิงชัยบนเส้นทางนักกีฬาอาชีพ ท่ามกลางบรรยากาศที่เต็มไปด้วยมิตรภาพและการเรียนรู้
โครงการ "ต้นกล้ากีฬาแกร่ง ROZA KID’S ATHLETICS" เกิดจากพลังความร่วมมือระหว่าง บริษัท ไฮคิวผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด (ผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์แบรนด์ "โรซ่า") และ สมาคมกีฬากรีฑาแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยมีหัวใจสำคัญคือการวางรากฐานให้เยาวชนระดับประถมศึกษาพัฒนาสู่การเป็นนักกีฬาระดับชาติ
"โรซ่า" เล็งเห็นถึงความสำคัญของการเติบโตอย่างมีคุณภาพ จึงได้นำหลักสูตร "Kid's Athletics" มาเป็นแกนหลักในการขับเคลื่อน เพื่อพัฒนาทักษะเยาวชนอย่างครบวงจร ทั้งทางร่างกาย สติปัญญา และจิตใจ ผ่านรูปแบบการสนับสนุนความรู้เชิงลึกทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ซึ่งเน้นทักษะพื้นฐานสำคัญ 4 ด้าน ได้แก่ วิ่ง กระโดด ทุ่ม ขว้าง รวมไปถึงกิจกรรมการแข่งขัน เพื่อการฝึกใช้ทักษะทางความคิดที่นำไปสู่การเล่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ
นายสุวิทย์ วังพัฒนมงคล ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด บริษัท ไฮคิว ผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด เผยว่า "เมื่อ 7 ปีที่แล้ว เราเริ่มต้นจากความตั้งใจเพียงหนึ่งเดียว คือ 'สร้างฝัน บันดาลใจ สู่เด็กไทยทั่วประเทศ' วันนี้โครงการของเราได้เติบโตอย่างมั่นคง มีโรงเรียนเข้าร่วมกว่า 1,200 แห่งทั่วประเทศ กลุ่มเป้าหมายคือเด็กนักเรียนอายุ 8-12 ปี ที่มีแววและศักยภาพที่พร้อมจะพัฒนาสิ่งที่เราภาคภูมิใจไม่ใช่แค่ตัวเลข แต่คือประสบการณ์อันล้ำค่าที่เด็กๆ ได้รับ นี่ไม่ใช่แค่การแข่งขัน ไม่ใช่แค่การไล่ตามชัยชนะ แต่คือการสร้างโอกาส ปลูกฝัง และค้นพบศักยภาพที่แท้จริงของแต่ละคน เราต้องการให้พวกเขาเติบโตเป็นนักกีฬาที่แข็งแกร่งครบองค์ มีวินัย มีน้ำใจเพื่อนพ้อง และไม่หยุดพัฒนาตนเอง เพราะเราเชื่อมั่นว่าการลงทุนในตัวเยาวชนวันนี้ คือการสร้างอนาคตที่ยั่งยืนของประเทศชาติ" จากการคัดเลือกอย่างเข้มข้นในระดับภูมิภาค สุดท้ายเหลือ 12 ทีมที่เข้าสู่รอบชิงชนะเลิศระดับประเทศ ประกอบด้วย
1.โรงเรียนวัดเยื้องคงคาราม จ.อ่างทอง
2.โรงเรียนวัดป่าพระเจ้า จ.สุพรรณบุรี
3.โรงเรียนอนุบาลชุมตาบง จ.นครสวรรค์
4.โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง กรุงเทพมหานคร
5.โรงเรียนขอนแก่นวิทยาเสริม จ.กาฬสินธุ์
6.โรงเรียนอนุบาลเซกา จ.บึงกาฬ
7.โรงเรียนอนุบาลบ้านเพียมิตรภาพที่ 138 จ.อุดรธานี
8. โรงเรียนบ้านโคกใหญ่ จ.อุบลราชธานี
9.โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) จ.บุรีรัมย์
10.โรงเรียนธิดาแม่พระ จ.สุราษฎร์ธานี
11.โรงเรียนเด่นวัวราษฎร์รังสรรค์ จ.ตาก
12.โรงเรียนเทศบาล 7 (ศิรินาวินวิทยา) จ.ลำปาง
ซึ่งทั้ง 12 ทีม ที่เข้ารอบชิงชนะเลิศในครั้งนี้ ยังได้รับประสบการณ์ เพิ่มเติมด้วยกิจกรรมทัศนศึกษา เพื่อสัมผัสความงดงามทางวัฒนธรรมและสถาปัตยกรรมของกรุงเทพมหานคร รวมถึง กิจกรรมสุดพิเศษ ที่ทางโครงการฯ จัดเตรียมไว้เพื่อสร้างความสนุกสนานและเสริมสร้างความสามัคคีระหว่างเพื่อนนักกีฬาจากหลากหลายภูมิภาค เพราะเราเชื่อว่าในทุกๆ ปีที่เราจัดโครงการนี้ขึ้น กิจกรรมตรงนี้ไม่ใช่แค่การแข่งขัน เราไม่ได้มุ่งเน้นไปที่ผลการแพ้-ชนะ แต่เราให้ความสำคัญกับการสร้างประสบการณ์และแรงบันดาลใจ เป็นเวทีที่ช่วยสร้างโอกาสให้เยาวชนได้ค้นพบศักยภาพในตัวเอง เพื่อเติบโตไปเป็นนักกีฬาที่แข็งแกร่งทั้งทางร่างกายและทางจิตใจ และได้เรียนรู้การทำงานร่วมกันเป็นทีม การสร้างความมุ่งมั่น และไม่ยอมแพ้ มีแรงบันดาลใจสูงและมีศักยภาพที่สามารถเป็นนักกีฬาอาชีพได้ในอนาคต เพราะเราเชื่อว่าการลงทุนกับเยาวชนคือการสร้างอนาคตที่ยั่งยืนของประเทศ
ด้าน พล.ต.ต. สุรพงษ์ อาริยะมงคล อุปนายก และ เลขาธิการสมาคมกีฬากรีฑาแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ กล่าวเสริมว่า “ตลอดการแข่งขันที่เข้มข้น นักกีฬาเยาวชนทั้ง 12 ทีม ได้แสดงศักยภาพ ในรูปแบบของสัตตกีฬา ซึ่งประกอบด้วยการผสมผสานจากกีฬาหลากหลาย ที่ต้องอาศัยทั้งความแข็งแกร่ง ความเร็ว และความแข็งแรงของตัวนักกีฬาเอง รวมถึงการแข่งขันในรูปแบบของ Kid’s Athletics ที่เน้นการพัฒนาทักษะพื้นฐานของการเล่นกีฬา คือ กระโดด ทุ่ม และขว้าง เพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งทั้งทางร่างกาย สติปัญญา และจิตใจให้สมบูรณ์แข็งแรง โดยกิจกรรมเหล่านี้ไม่เพียงมุ่งเน้นผลการแข่งขัน แต่ยังช่วยพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์และการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์อีกด้วย ซึ่งในทุกปีที่ผ่านมา เราพบนักกีฬาช้างเผือกที่มีแววโดดเด่นด้านกีฬา ที่สามารถเข้าศึกษาต่อในโรงเรียนกีฬาทั่วประเทศ และมีนักกีฬาที่ได้รับการคัดเลือกจากโครงการนี้ เข้าแข่งขันในนามเยาวชนทีมชาติในกีฬาประเภทต่างๆ อย่างมากมาย และหลังจากนี้ผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเราจะได้นักกีฬาคุณภาพที่เต็มไปด้วยพรสวรรค์ เข้ามาเสริมทัพทีมชาติให้แข็งแกร่งมากยิ่งขึน”
โครงการ 'ต้นกล้ากีฬาแกร่ง' ยังคงมุ่งมั่นที่จะเดินหน้าสนับสนุนและสร้างแรงบันดาลใจให้กับเยาวชนไทยอย่างต่อเนื่อง และในปีที่ 8 โครงการยังคงพร้อมที่จะมอบประสบการณ์ที่เต็มไปด้วยความท้าทาย ความสนุกสนาน และการเสริมสร้างศักยภาพให้กับเยาวชนไทยทุกคน เพื่อก้าวสู่การเป็นนักกีฬาที่แข็งแกร่งทั้งทางร่างกายและจิตใจ
เกี่ยวกับโครงการ: โครงการ "ต้นกล้ากีฬาแกร่ง ROZA KID'S ATHLETICS" (เดิมชื่อ "โฮมฮักนักกีฬาน้อย") เป็นโครงการพัฒนานักกีฬาเยาวชนระดับประถมศึกษาอย่างเป็นระบบ ผ่านหลักสูตร Kid's Athletics ที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล มุ่งเน้นการสร้างรากฐานที่แข็งแกร่งทั้งด้านทักษะกีฬา คุณธรรม และจิตใจ เพื่อพัฒนาสู่นักกีฬาทีมชาติในอนาคต