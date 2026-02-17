แอร์เอเชีย ต้อนรับตรุษจีน อัดโปรค่าตั๋ว เริ่มต้น 1,789 บาทเที่ยวบินจีนคึกคัก อัตราขนส่งพุ่ง 95%

แอร์เอเชีย ต้อนรับเทศกาลตรุษจีน พร้อมโปรฯตั๋วราคาเริ่มต้นที่ 1789 บาทต่อเที่ยวบิน เมื่อจองผ่าน AirAsia MOVE เดินทาง วันที่ 2 มีนาคม - 30 พฤศจิกายน 2569 จัดกิจกรรมรับนักท่องเที่ยวจีนคึกคัก อัตราการขนส่งผู้โดยสารเส้นทางจีนสูงถึง 95%
วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2569 - แอร์เอเชีย ร่วมกับท่าอากาศยานดอนเมือง การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (กทท.) จัดกิจกรรมต้อนรับนักท่องเที่ยวจีนที่เดินทางมาเที่ยวเมืองไทย อย่างคึกคักในเทศกาลตรุษจีน โดยในเทศกาลตรุษจีนปีนี้มีนักท่องเที่ยวเดินทางมาเที่ยวเมืองไทยจำนวนมาก มีอัตราการขนส่งผู้โดยสารในเส้นทางจากประเทศจีนสูงถึง 95% โดยเฉพาะเมืองอู่ฮั่น ฉงชิ่ง และฉางซาสำหรับเที่ยวบินที่จัดกิจกรรม ได้แก่เที่ยวบินจากมาเก๊า และฉงชิ่ง สายการบินแอร์เอเชีย และท่าอากาศยานดอนเมืองได้ร่วมกันแจกของที่ระลึกต้อนรับนักท่องเที่ยว อีกทั้งยังมีกิจกรรมบนเที่ยวบินขาเข้าจากเมืองจีนอีกหลายเที่ยวบิน
ทั้งนี้ แอร์เอเชียได้จัดโปรโมชั่นสุดพิเศษต้อนรับเทศกาลตรุษจีน ส่งเสริมการเดินทางท่องเที่ยวเมืองจีน รวมไปถึงเส้นทางมาเก๊า ฮ่องกง ไทเป และเกาสง ในราคาเริ่มต้นที่ 1789 บาทต่อเที่ยวบิน เมื่อจองผ่าน AirAsia MOVE จองได้เลยตั้งแต่วันที่ 16-22 กุมภาพันธ์ 2569 เพื่อเดินทางได้ตั้งแต่วันที่ 2 มีนาคม - 30 พฤศจิกายน 2569
นางสาวธันย์สิตา อัครฤทธิภิรมย์ ผู้อำนวยการฝ่ายการพาณิชย์ สายการบินไทยแอร์เอเชีย กล่าวว่า เทศกาลตรุษจีนในปีนี้เป็นปีที่มีการเดินทางจากนักท่องเที่ยวจีนเข้าสู่เมืองไทยคึกคักมากขึ้น ซึ่งถือเป็นสัญญาณที่ดีมาก ที่เมืองไทยยังคงเป็นจุดหมายปลายทางที่นักท่องเที่ยวจีน รวมถึงชาวต่างชาติให้ความสนใจ ขณะเดียวกันชาวไทยก็นิยมเดินทางท่องเที่ยวจีนมากขึ้น โดยเฉพาะในหลายๆ เมืองที่มีธรรมชาติสวยงาม อีกทั้งยังได้รับการยกเว้นวีซ่าสำหรับการเดินทางระหว่างกัน จึงทำให้เส้นทางจีน กลับมาได้รับความนิยมเพิ่มมากขึ้น
“ในช่วงเทศกาลตรุษจีนปีนี้ แอร์เอเชียมีอัตราการขนส่งเฉลี่ยสูงถึง 95% ในเส้นทางจีน ซึ่งสูงขึ้นมากกว่าปีก่อนที่อยุ่ที่ระดับ 80% โดยหวังว่าอัตราการเดินทางของนักท่องเที่ยวจีนเข้าเมืองไทยจะเติบโตขึ้นต่อเนื่องทั้งปี ประกอบการรัฐบาลไทยที่มุ่งเน้นฟื้นความเชยื่อมั่น และส่งเสริมการท่องเที่ยวระหว่างไทยจีนอย่างต่อเนื่อง น่าจะเป็นผลดีต่อการท่องเที่ยวของทั้ง 2 ประเทศ” นางสาวธันย์สิตา กล่าว
ปัจจุบัน แอร์เอเชียมีเส้นทางบินตรงสู่เมืองจีน ได้แก่ กวางโจว เซินเจิน ฉางซา ฉงชิ่ง เฉิงตู คุนหมิง ซีอาน อู่ฮั่น หางโจว เซี่ยงไฮ้ รวมทั้ง ฮ่องกง มาเก๊า ไทเป และเกาสง